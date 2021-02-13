Укус некрофила, или Почему история Зои Космодемьянской вызывает бешенство прозектора-самоучки? - В.Шурыгин

10:28 15.02.2021 Владислав Шурыгин



Напомню, совсем недавно в эфире "Эхо Москвы" гиппоман и прозектор-самоучка Невзоров, рассуждая о подвиге Зои Космодемьянской, заявил: "…выбрана очень неудачная фигура, которая категорически не годится на увековечивание. Потому что вот здесь не войти в конфликт со здравым смыслом, прославляя Зою Космодемьянскую, фанатичную сталинистку, которая исполняла приказ №428, который позже был признан преступным приказом – это уничтожение русских деревень либо с людьми, либо с обречением этих людей на смерть, потому что зима, минус 17, и ничего кроме голодной и холодной смерти. И люди эти виноваты только в том, что драпавшая сталинская армия бросила их на произвол судьбы и оставила в оккупации. И, скажем так, поступки этой особы предлагаются как подвиг".



Такая циничная эскапада не могла не вызвать возмущенную реакцию слушателей и Российское Военно-историческое общество направило в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку высказываний Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").



В ответ Невзоров сделал заявление, что не собирается приносить свои извинения и тут же попытался набросить на себя трактирную скатерть преследуемого и гонимого "режимом" правдоруба: "Военно-историческое общество накатало донос на высшем уровне. На меня. В прокуратуру. Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Военно-исторического общества, которые их воскрешают…" После чего, включил "задний привод", и начал всячески отмазываться от всех своих слов, объясняя, что де говорил не о Зое Космодемьянской, а о прокатной судьбе фильма о ней…



Я не стану тут устраивать расследования того, что говорил, и что не говорил Невзоров, что он имел ввиду, а что нет. Все перед глазами. А дальше пусть этим занимается прокуратура. Я вернусь к истории. К военной истории.



Той, о которой так безапелляционно разглагольствует Невзоров. Начну с, упомянутого им "преступного приказа". Речь идет о приказе Ставки Верховного главного командования N 0428 за подписью Сталина от 17 ноября 1941 г. В войсках этот приказ Ставки назвали одной фразой: "Гнать немцев на мороз!". Под таким названием этот документ чаще всего упоминается в мемуарной и военно-исторической литературе. Вокруг этого приказа и выстроен либеральный миф о жестокости и цинизме Сталина, который безжалостно принес в жертву жителей оккупированных территорий, бросив на них фанатиков-поджигателей.



Самое интересное то, что 99.9% процентов критиков и "возмущателей" известного приказа его и в глаза не видели! А стоило бы!



Процитирую его полностью:



"О создании специальных команд по разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск



г. Москва



Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, испытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах. Самонадеянный до наглости противник собирался зимовать в теплых домах Москвы и Ленинграда, но этому воспрепятствовали действия наших войск. На обширных участках фронта немецкие войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20-30 км по обе их стороны. Немецкие солдаты живут, как правило, в городах, в местечках, в деревнях, в крестьянских избах, сараях, ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей размещаются в более крупных населенных пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, используя их в качестве укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское население этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики.



Лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом - такова неотложная задача, от решения которой во многом зависит ускорение разгрома врага и разложение его армии.



Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:



1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.



Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.



2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.



3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.



4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять, как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.



Ставка Верховного Главнокомандования



И. СТАЛИН



Б. ШАПОШНИКОВ"



А теперь разберем приказ по сути.



Во-первых, в этом приказе не идет речь о "тотальном" уничтожении населенных пунктов в тылу врага, до чего нынче договорились либеральные псевдоисторики и толкователи. Речь в нем, как вы можете прочесть, исключительно о ПОЛОСЕ ОБОРОНЫ. Фактически, о переднем крае, где никто и так не считался с тем, насколько гуманно или не гуманно разрушать и жечь дома. Если кто забыл, то в те недели ожесточенные бои шли, буквально, за каждый метр!



Конечно, наши либералы и безграмотные "органчики" типа Невзорова, в глаза, не видевшие приказ Ставки N 0428, даже и не знают, что к исполнению этого приказа были привлечены не только диверсанты бригады "ОсНаз", в которой служила Зоя, но и артиллеристы, летчики, разведчики. И в докладе обстановки Ставки вместе с цифрами уничтоженных гитлеровцев, регулярно звучала цифра, сожженных, населенных пунктов в полосе немецкой обороны. Странно, почему Невзоров и иже с ним не заламывают руки над этим, не называют солдат и офицеров РККА, выполнявших этот приказ "умалишенными фанатиками Сталина, не отдававшими себе отчет в том, какой преступный приказ они выполняют, лишая своих же сограждан зимой крова над головой". При этом, труда задуматься над тем, как во время войны шли тысячи боев за населенные пункты, они себе не составляют. Как шли городские бои в том же Сталинграде, в Смоленске, в Севастополе и куда во время этих боев исчезало мирное население? В их воображении это, видимо, выглядит так – милосердные немцы спрашивают разрешение у местных жителей на использование их деревни в качестве опорного пункта и, если им не разрешают, то утирая слезы, идут копать окопы в поле. Ну, или, на худой конец, выпускают жителей по "гуманитарному коридору", как "федералы" в ходе второй чеченской компании выпускали жителей Грозного перед штурмом. Про тактические наставления о ведении боев в городе я вообще молчу – по Невзорову это, видимо, вообще геноцид и беспредел…



А теперь факты!



Зимой 1941 года основное построение полосы немецкой обороны состояло из опорных пунктов, которые начали возводиться на второстепенных направлениях, где наступление уже остановилось в конце ноября, и по всему фронту с 8 декабря, после приказа Гитлера о переходе к обороне, когда фюрер и его генералы осознали масштаб и мощь русского контрнаступления, начатого 5 декабря.



В большинстве своем эти опорные пункты строились вокруг деревень и поселков, где, не имеющие теплых вещей, не готовые к зимней войне, гитлеровцы пересиживали морозы, занимая позиции при угрозе. При этом, немцы цинично и безжалостно выгоняли местных жителей из домов. И они, обычно, ютились в, вырытых еще летом – осенью, землянках или более-менее крепких сараях и овинах. Знаю это не понаслышке. Немецкую оккупацию ребенком пережила моя мама и на всю жизнь запомнила такую землянку на окраине деревни Шутово под Гжатском.



Поэтому, приказ Ставки N 0428, при всей его, ныне кажущейся, жесткости, имел железную военную логику и обоснование. Каждая сожженная деревня это была, если не брешь в полосе немецкой обороне, то слабое ее место. Потому, что одно дело готовиться немецкой роте к боям в теплых русских хатах, превращая их в "доты", надежно маскируя огневые точки в строениях, и совсем иное сидеть в промерзших до каменного звона окопах в чистом поле в жалком осеннем обмундировании. Не зря большинство, переживших зиму 1941 года, немцев одним из главных своих врагов называли "генерала Мороза", а медаль за зимнюю кампанию - "мороженым мясом", за темно малиновый цвет ее ленты, напоминавший им промерзшее мясо…



Вспомним дату подвига Зои Космодемьянской – 28 ноября. Фактически, преддверие контрнаступления под Москвой, когда уже вовсю шла подготовка к этому наступлению, изменившему ход войны. Всего через шесть дней по гитлеровцам будет нанесет сокрушительный удар, и их погонят на Запад, чтобы через четыре года добить в самом их логове, в Берлине! И Зоя Космодемьянская, как и Вера Волошина, как тысячи других известных и неизвестных героев, своими подвигами, своими жизнями расчищали путь Красной Армии…



Нужно, или не нужно было жечь свои деревни? На этот вопрос тогда же, в 1941 году ответил, сполна хлебнувший горечи первых страшных месяцев войны, Константин Симонов:



…По русским обычаям, только пожарища



На русской земле раскидав позади,



На наших глазах умирали товарищи,



По-русски рубаху рванув на груди…



Это была война на выживание, и враг стоял у стен Москвы. И потому действовали самые суровые законы войны. Пытаться о них судить с позиции нынешней изнеженной либеральной хипстерни, это не только абсолютный цинизм, но и публичная демонстрация своей тупости. Ну, примерно, как упрекнуть Наполеона при Ватерлоо за то, что тот не поднял в небо свои "дроны", и не разведал обстановку вокруг своих войск, проморгав подход Блюхера.



И, обсмеянная либеральной публикой цифра, причиненного Зоей немцам урона – сожженная конюшня с двенадцатью лошадьми, для тех, кто действительно знает историю Отечественной войны - серьезный им урон. Двенадцать лошадей это две артиллерийских упряжки для основных немецких 105-миллиметровых полковых гаубиц. Двенадцать сожженных лошадей это два орудия, потерявших на неопределенный срок подвижность. 2 из 36, имевшихся по штату, это немало! Это спасенные наши солдатские жизни, а может быть и выигранный в будущем бой. Потому что оперативно пополнить потери в лошадях немцам было просто нечем. Все их силы и резервы к этому моменту истощились на пути к Москве. Немецкая армия замерзала, голодала, увязала в снегах, и каждая лошадь, а тем более артиллерийская, была на особом счету. Сколько потом смогли провоевать эти орудия, где были брошены или уничтожены – неизвестно. Но свой урон боеспособности немецкой батарее Зоя Космодемьянская нанесла! И не этим ли уроном объясняются зверства и пытки, которым она подверглась, попав в плен? Слишком болезненным был этот урон…



…А, давно вышедший в тираж, прозектор-пенсионер Невзоров просто из кожи вон лезет, чтобы остаться на информационном плаву. Бывший патриот, бывший "тайный монах", бывший "народный депутат", теперь он русофоб, борец с православной церковью, либерал и мизантроп. Сегодня он готов на все, чтобы урывать свои "пять минут славы", даже в тесной либеральной норе среди таких же как он фриков и радикалов. И его стремительные выпрыгивания из этой норы, для публичного обкусывания постамента памятника Зое Космодемьянской, не вызывают ничего кроме брезгливого презрения. Слишком уж несопоставимые величины – девочка, в восемнадцать лет отдавшая за Родину самое дорогое, что у нее было – свою жизнь, и, молодящийся фрик-пенсионер, помешанный на лошадях и вскрытиях трупов.



Есть белоснежный кусочек вечности над головой, а есть подонок вульгарис. И они никогда не пересекаются. Они из разных измерений… Источник - завтра

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