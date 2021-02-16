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|Жена Зеленского надела хиджаб
14:45 15.02.2021
В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) его супруга Елена надела хиджаб.
Фотографии из Большой мечети шейха Заида, для похода в которую Елена Зеленская выбрала традиционную для арабских женщин одежду, были опубликованы на ее странице в социальной сети.
Также украинский президент с женой посетили художественный музей Лувр Абу-Даби.
"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида.
Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - сообщила Елена Зеленская, очевидно имея в виду аудиогиды на мове.
Также в рамках визита в ОАЭ Елена Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе, они обсудили сотрудничество двух стран в сфере культуры.