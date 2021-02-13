 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев запускает проект нового автозавода в Джизаке
18:16 15.02.2021

Мирзиеев ознакомился с проектом нового автомобильного завода
15 февраля президент Узбекистана ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, сформированных для Джизакской области.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Шавкату Мирзиееву была представлена информация о 515 проектах, которые будут реализованы в области в текущем году.

"Общая стоимость этих проектов - 35,5 триллиона сумов. В результате их реализации ожидается создание новых предприятий совокупным объемом производства в 25 триллионов сумов в год, а также почти 23 тысяч рабочих мест. Появятся возможности для замещения импорта на сумму 264 миллиона долларов и экспорта товаров на сумму 311 миллион долларов. В Джизакской области большой потенциал имеют индустрия строительных материалов, автомобильная и текстильная промышленность, а также сельское хозяйство. При формировании проектов эти направления определены как "драйверы"", - говорится в сообщении.

В отрасли строительных материалов планируется реализовать 8 проектов. В их числе производство базальтового волокна и различных материалов из него. Сегодня под этот проект стоимостью 723 миллиарда сумов выделен земельный участок. Ожидается, что предприятие начнет работу в третьем квартале текущего года и создаст 205 рабочих мест.

Представлены также перспективные проекты по производству цемента высокой марки, бетонных плит, арматуры, геосетки.

Согласно данным пресс-службы президента, ряд проектов намечен и в автомобилестроении.

Так, для внутреннего рынка важное значение имеет проект по производству микроавтобусов, коммерческих и грузовых автомобилей. Планируется, что завод будет введен в строй до конца текущего года, на нем будут работать 500 человек.

Напомним, в Узбекистане несколько компаний планируют наладить производство автомобилей. Об этом говорится в инвестиционной программе на 2021−2023 годы, которая была утверждена постановлением президента от 28 декабря 2020 года.

В частности, в документе говорится, что сборка автомобилей Lada и Renault будет налажена на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак. Стоимость проекта составляет около 60,9 млн долларов США. В 2021 году планируется освоить инвестиции на сумму 33,3 млн долларов. Проектная мощность составит 100 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, в Джизаке ООО Auto Motors Asia организует производство кроссоверов, грузовых автомобилей и микроавтобусов. Проектная мощность составит 27 тыс. автомобилей в год. Стоимость проекта составляет около 16,2 млн долларов США. В 2021 году планируется освоить инвестиции на сумму 6 млн долларов.

В ходе сегодняшней презентации глава государства также ознакомился с другими проектами.

"Проект по созданию в городе Джизаке текстильного комплекса станет важным вкладом в глубокую переработку местного сырья и увеличение занятости женщин. Строительство предприятия стоимостью 39 миллионов долларов начнется этим летом, старт производства намечен на следующий год. Выращивание, переработка и экспорт лекарственных растений в горных районах - один из резервов, на необходимость задействования которых указывал глава государства. Сегодня в нашей стране существует 7 кластеров, специализирующихся в этой сфере. В частности, кластером BMB Trade Group налаживается выращивание и переработка шафрана в Бахмальском районе. В результате проекта стоимостью более 30 миллионов долларов будет трудоустроено 200 человек", - рассказали в пресс-службе.

Представлен ряд проектов по развитию животноводства, птицеводства, переработки мясо-молочной продукции, производству шелковых тканей.

В ходе презентации рассмотрены экономическая эффективность и источники финансирования этих проектов, вопросы инфраструктурного обеспечения. Президент подчеркнул, что потенциал Джизакской области огромен и позволяет реализовать еще множество крупных проектов.

"Поручено принять меры по углублению локализации в текстильном производстве и выпуску готовой продукции, обеспечению продовольственной безопасности через выращивание востребованных плодоовощных культур на заново освоенных землях, привлечению иностранных инвестиций к добыче полезных ископаемых", - говорится в заключении.

Источник - kun.uz
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