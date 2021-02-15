Ливия расползается на части, - Игорь Субботин

19:10 15.02.2021

Конфликтующие стороны пытаются выработать "дорожную карту" политического транзита

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



15.02.21



Десятилетие начала протестов, вылившихся в гражданский конфликт, Ливия встретила в атмосфере неопределенности по поводу новых структур власти, создание которых официально запущено под эгидой ООН. Запланированная на 15 февраля на нейтральной территории встреча депутатов Палаты представителей, рассчитанная на обсуждение дальнейших шагов в рамках политического транзита, перенесена. На этом фоне стало известно, что бывшую Джамахирию покинул глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.



На 15 февраля в городе Сабрата было запланировано заседание депутатов из Восточной и Западной Ливии для подготовки пленарного заседания, где должен быть утвержден новый президентский совет и выработан механизм утверждения министерского совета.



Однако позже стало известно, что со встречей решили повременить из-за того, что не все депутаты прибыли в назначенное место вовремя.



По итогам встреч Форума ливийского политического диалога, который проработал в Швейцарии с 1 по 5 февраля, были избраны премьер-министр единого правительства Ливии и три члена нового Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов в бывшей Джамахирии.



С переносом переговоров в Сабрате совпали сообщения, что Сарадж отбыл из Ливии на неопределенный срок. Так, глава триполийского правительства официально передал свои полномочия вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. "У Сараджа больше нет оправдания оставаться в Ливии, – цитировал ТАСС свой неназванный источник в Ливии. – Все его советники также уехали из страны". Собеседник агентства выразил уверенность, что премьер больше не вернется в бывшую Джамахирию. Позже ливийские порталы распространили информацию, что Сарадж на самом деле отправился на лечение в одну из итальянских клиник, где ему была проведена сложная операция. По достоверным данным, у премьера онкологическое заболевание.



Именно 15 февраля ливийскому гражданскому конфликту, который затянулся и успел вовлечь в себя не только региональных, но и международных игроков, исполнилось 10 лет. Народные волнения начались в 2011 году с города Бенгази, который в настоящий момент контролируют силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Протестным выступлениям предшествовало задержание критика ливийских властей Фатхи Тербила, который представлял интересы семей более 1000 заключенных, убитых местным аппаратом безопасности в тюрьме Триполи в середине 1990-х. Арест стал триггером мощных антиправительственных выступлений, переросших в полноценную войну.



Сейчас страна переживает процесс слияния органов власти после формального одобрения сторон конфликта, однако без заметного энтузиазма. Так, ливийский конституционный комитет, который рассчитан на разработку нового основного закона страны и определение порядка проведения конституционного референдума, завершил 11 февраля работу в египетской Хургаде без заметных решений. Делегаты, которые представляли оба лагеря конфликта, в течение нескольких дней занимались внесением поправок в проект Конституции и выработкой "дорожной карты" политического транзита. Ожидалось, что дата общенационального референдума по Конституции будет объявлена по итогам встречи в Хургаде, но этого не произошло.



Некоторые опасения есть и по поводу ситуации "на земле". Так, Анкару, которая утверждает, что "продолжит развивать сотрудничество с Триполи и в новый период", подозревают в наращивании своей военной силы на западе страны. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что Анкара ведет подготовку к переброске на север Африки очередной партии сирийских наемников, собранных в подконтрольных туркам районах Арабской Республики. В укреплении собственных позиций сейчас подозревают и восточноливийский лагерь, которому, как широко считается на Западе, покровительствуют не только страны Персидского залива, но и российская сторона.



Формально дедлайн, установленный прошлогодним мирным соглашением, предписывает, что иностранные силы должны были покинуть Ливию еще во второй половине января.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов предположил, что новые органы ливийской власти, вероятно, постараются работать со всеми внешними силами. "Но все будет зависеть в итоге от того, как пройдет их одобрение со стороны Палаты представителей, где уже начали возникать проблемы, – заявил эксперт. – Потому что сессия должна состояться в Сабрате на западе, однако Салех (спикер парламента. – "НГ") против этого". По его словам, турецкая сторона, в свою очередь, не собирается выводить военные силы, а что касается стран Персидского залива, то они их официально и не развертывали. Главная проблема, по словам эксперта, заключается в готовности покровителей ЛНА признать свое присутствие. "После этого уже можно о чем-то будет говорить", – заключил Семенов.