Превратится ли Великобритания в несостоявшееся государство. Закат западного мира? - В.Кудрявцев

20:04 15.02.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 15.02.2021 |



Некоторое время назад общественное внимание на Западе привлекли два примечательных материала. Во-первых, британское издание Daily Mail опубликовало статью шотландского журналиста Гевина Эслера "Медленная смерть Британии". Автор статьи пишет: "Я большой унионист, но я пришел к выводу, что Британия подходит к концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон".



И возникает вопрос: как бывшая "владычица морей", империя, над которой никогда не заходило солнце, одна из стран-победительниц во Второй мировой войне, один из многолетних столпов западного мира могла прийти в такое состояние? Могла оказаться на грани дезинтеграции, перед перспективой превращения в геополитический огрызок на задворках Европы?



Один из аргументов шотландского журналиста в пользу будущего распада Великобритании – разочарование шотландцев в Брексите. Любители килтов и волынок никогда не отличались большой любовью к британской короне. Однако хаотичный выход Лондона из Европейского союза переполнил чашу терпения Эдинбурга. Добавьте к этому бестолковую, паническую, провокационную реакцию британских правящих кругов во главе с политическим фриком Борисом Джонсоном на раздуваемую угрозу коронавируса.



В итоге "премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии стал премьер-министром лишь Англии, а порой только отдельных ее частей", говорится в статье Гевина Эслера. А ведь помимо исторически свободолюбивой Шотландии есть не менее сепаратистски настроенная Северная Ирландия, которая в результате Брексита также оказалась между брюссельской Сциллой и лондонской Харибдой, не говоря уж о проблеме разделенного ирландского народа.



Эслер указывает на неоднородность Соединенного Королевства в сфере не только здравоохранения, но и образования, и права. Он обращает внимание даже на разный статус королевы в различных церквях различных членов королевства. Сейчас эти различия стали основой не силы, не "единства в многообразии", а ускоряющегося процесса расползания, разъединения страны.



Горькая правда, по мнению Эслера, состоит в том, что все меньше вещей, которые объединяют жителей разных уголков Великобритании. По сути, "от Соединенного Королевства осталось одно название".



И это не только мнение единичного журналиста. Вот, например, что пишет редактор The Telegraph Крис Эван: "Союз в опасности. Шотландская национальная партия намерена получить абсолютное большинство в Холируде в мае и вырвать Шотландию из Соединенного Королевства".



В том же издании бывший британский премьер (шотландец) Гордон Браун предупреждает: надо срочно искать объединяющее начало; надо реформировать себя, иначе Великобритания рискует превратиться в "несостоявшееся государство" (failed state).



Единство Соединенного Королевства сейчас под большим вопросом.



Итак, зафиксируем: единство Соединенного Королевства сейчас под большим вопросом.



А теперь еще одна заставляющая задуматься публикация – интервью декана Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Яня Сюэтуна немецкому журналу Spiegel. Китайский ученый заявляет: "В ходе исторического развития все империи приходят в упадок, так будет и в ближайшие тысячелетия. Великие империи переживают три стадии: расцвет, стагнацию и упадок. Упадок США не шокирует меня и не удивляет. Вопрос в том, как он будет происходить. Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго и длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся как стакан, упавший на пол. Думаю, что упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию".



Сколь обоснованны подобные утверждения касательно Соединенных Штатов? То, что их влияние в мире падает, – несомненно. И падает не только по причине роста влияния Китая. Показательна неудачная американская попытка смены режима в Венесуэле. Есть основания полагать, что за попыткой свержения Эрдогана в Турции в 2016 году также стояли американцы – и снова неудача. Остается у власти Башар Асад, которого пугал свержением еще Барак Обама. Конечно, Сирия сохранилась как государство во многом благодаря Москве, но это лишь дополнительное доказательство ослабления США. Даже старая Европа все смелее заявляет о собственных интересах, отличных от американских. И это "падение американской империи" на международной арене тесно связано с ее внутренними проблемами, а именно с расколом правящего класса, обострившим социальные противоречия по многим направлениям – расовому, экономическому, идеологическому.



Американская империя слабеет



Если вернуться к возможному распаду Великобритании, мы можем увидеть комплексную картину дезинтеграции всего западного мира: Евросоюз с трудом "переболел" Брекситом и мучительно пытается справиться с "вирусом национализма". Соединенное Королевство идет по пути разъединения. Америка все чаще сравнивается с Советским Союзом времен конца. В чем дело?



Можно свести дело к заезженной мысли о неизбежном распаде имперских образований, особенно на фоне индуцированного массового психоза на почве страха перед коронавирусом. Можно предположить, что в таких условиях, где тонко – а любое "лоскутное" государственное образование (ЕС, США или Великобритания) это изначально "тонкая материя" – там и рвется. Однако более справедлива мысль Уилла Дюранта: великую цивилизацию нельзя завоевать извне, пока она не разрушит себя изнутри.



Закат Европы



Ничто в этом мире не предопределено. Не раз казалось, что Россия должна погибнуть, исчезнуть как империя-цивилизация, но всякий раз у нее находились силы перегруппироваться и войти в новый цикл развития. В известном смысле тоже самое можно отнести к Европейскому союзу, Соединенным Штатам Америки, Соединенному Королевству.



Трудно, конечно, предположить, что однажды правящие круги англосаксонского мира перестанут усугублять проблемы западной цивилизации своими безответственными действиями и начнут конструктивно эти проблемы решать. А если не перестанут, есть ли у Запада шанс выйти из состояния заката "заново родившимся", более сильным?



При взгляде на то, что творится в Америке сегодня, пресловутый свет в конце тоннеля видится пугающим – трудно отделаться от мысли, что какой-нибудь 2024-й будет слишком похож на "1984".