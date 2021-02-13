Самый удачливый Кыр-коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом, - 24.kg

21:07 15.02.2021

15 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Скандалы с чиновниками



Экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова Первомайский районный суд Бишкека приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов. Решение судьи Гульзат Дыйканбаевой вызвало широкий общественный резонанс. Юристы отмечают, что иного вердикта Фемида не могла принять, потому что подсудимый пошел на добровольную сделку со следствием. При этом эксперты в области права отмечают, что следствие могло предъявить ему как минимум еще одно обвинение. 24.kg решило разобраться.



Откат государству

За уголовное преследование Райымбека Матраимова силовики взялись только после смены власти, произошедшей в октябре 2020 года. Садыр Жапаров, неожиданно оказавшийся на политическом олимпе, сразу пообещал посадить самого известного таможенника страны.



В ГКНБ нового руководителя страны услышали и сразу взяли под козырек. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого в коррупции. Видео задержания тотчас появилось в Сети. Но вызвало смех. Слишком постановочно проходила процедура. К тому же Матраимова в тот же день отпустили. Фигурант коррупционного дела пообещал выплатить государству материальный ущерб и сразу же перечислил в бюджет 80 миллионов сомов.



Позже Садыр Жапаров изменил свое мнение: отказаться от ареста одиозной персоны было его политическим решением. Он сказал, что содержать такого преступника в тюрьме нет смысла - не заплатит ни копейки, еще и сядет на государственное обеспечение.



Окончательная сумма ущерба в 2 миллиарда сомов в бюджет поступила в конце 2020 года.



С какого имущества Матраимова снят арест

Приговором Первомайского райсуда Бишкека снят арест с имущества Райымбека Матраимова и его родных.



Что вернули подсудимому:



квартиру по адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик, дом 71;

квартиру в Оше, расположенную в доме № 18 на улице Райимбекова;

коттедж в пансионате "Карвен четыре сезона".

Арест также снят с автомобиля Lexus GX 460, который принадлежит супруге обвиняемого Уулкан Тургуновой (поменяла фамилию и теперь она Уулкан Сулайманова).



Суд также обязал снять арест на расходную часть всех имеющихся расчетных и депозитных счетов, а также банковских ячеек Райымбека Матраимова, его жены и шестерых детей. Старшему сыну Бакаю 23 года, младшей дочери Айшат - три года.



Расчетные счета и депозиты у семьи Матраимовых имелись во всех коммерческих банках.



Законна ли сделка?

Адвокат Бактыбек Жумашев пояснил, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством на сделку со следствием может пойти любой гражданин. Соглашение о сотрудничестве можно заключить по ряду статей, куда входит и коррупция.



Подозреваемый вправе обратиться к прокурору с ходатайством о заключении соглашения о сотрудничестве с момента уведомления о подозрении до утверждения прокурором обвинительного акта. То есть пока человеку не предъявят окончательное обвинение, он в любой момент может пойти на сделку со следствием.



"После того как прокурор удовлетворит ходатайство о заключении соглашения, оно поступает к следственному судье. И если судья удостоверяется в том, что все требования закона соблюдены, он утверждает этот документ. После этого досудебное производство в отношении подозреваемого расследуется отдельно и после следствия дело поступает в суд", - сказал Бактыбек Жумашев.



Сделка со следствием предусматривает окончательное наказание и размер штрафа. В данном случае приговор Райымбеку Матраимову вынесен законно. Однако юристов смущает само заключение о соглашении и оговоренная сумма штрафа.



Откуда деньги?

Юристы считают, что следствие и прокуратура могли добиться более жесткого наказания.



При учете, что Райымбек Матраимов нажил свое имущество явно не на зарплату госслужащего, следствие, по мнению юристов, должно было предъявить ему обвинение в незаконном обогащении.



Адвокат Алия Турумбекова отметила, что право заключать или не заключать сделку со следствием остается за надзорным органом. Райымбеку Матраимову могли и отказать в соглашении.



"Особо тяжкое преступление предусматривает конфискацию имущества, которое нажито преступным путем. Как следствие могло установить за короткий период, что Матраимов нанес ущерб в 2 миллиарда сомов, не установив личностей тех, кто еще в этом замешан? А если он возмещает ущерб, соответственно, и сделка здесь необязательна", - отметила Алия Турумбекова.



Юрист добавила, что соглашение о сотрудничестве и признание вины - разные вещи. Причем брать под стражу Матраимова было необязательным, ведь мера пресечения не приговор.



По новому законодательству размер штрафа указывается в самом соглашении. Есть шесть категорий штрафа - от 60 до 300 тысяч сомов. Обычно, по данным адвокатов, прокуратура просит наказание в виде пятой категории.



Избирательная тактика

Если к приговору у юристов вопросов не возникает, то к следственным органам они есть. В частности, адвокаты задаются вопросом, почему Райымбека Матраимова обвиняют только по одной статье - "Коррупция" УК КР. Для многих очевидно, что у таможенника явно было незаконное обогащение.



Кричащее в соцсетях богатство жены таможенника явно нажито не на зарплату госслужащего.



Ущерб на 2 миллиарда сомов можно было возместить и следственным органам, ведь в итоге по приговору суда обвиняемый обязан его выплатить.



"Эти деньги можно было бы возместить точно так же, как в свое время было конфисковано имущество у экс-мэра столицы Наримана Тюлеева. Получается, что государство взяло у Матраимова всего 2 миллиарда сомов. А как же остальное имущество? Почему следствие не установило, каким образом он нажил себе недвижимость, счета в банках?" - сказала Алия Турумбекова.



Статью "Незаконное обогащение" никто не отменял. Тогда почему других чиновников арестовывают за него, а Матраимова нет?



Приговор Райымбеку Матраимову еще не обжалован ни одной из сторон. Понятно, что судья не могла вынести иного решения. Однако сам факт того, что следствие даже не удосужилось вменить коррупционеру еще как минимум одно обвинение, говорит об избирательной политике правоохранителей.