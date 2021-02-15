Каталонцы идут к новому референдуму о независимости, - "НГ"

21:09 15.02.2021

Выборы в парламент автономии выиграли сторонники отделения от Испании

Геннадий Петров

15.02.21



Лидер социалистов Сальвадор Илья хочет стать премьер-министром Каталонии, но вряд ли это получится.

Стали известны итоги парламентских выборов в Каталонии, которые прошли в минувшее воскресенье. Они парадоксальные. Победу одержали социалисты – местный филиал общеиспанской партии. При этом в правительство они вряд ли попадут. Его сформируют сторонники нового референдума о независимости Каталонии.



Агитировать за социалистов в Барселону накануне выборов прибыл сам премьер-министр Испании Педро Санчес. Он лично призвал жителей автономии прийти на избирательные участки и "самим определить свое будущее".



Теперь каталонские социалисты принимают поздравления из Мадрида. Они набрали 23% голосов (что даст им 33 мандата в парламенте), обогнав на 2% ближайшего преследователя – партию "Левые республиканцы", выступающую за каталонский суверенитет. Лидер Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илья сразу же после выборов заявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра. Вот только едва ли он им станет.



Ведь подлинные победители выборов – каталонские националисты. Три их партии "Левые республиканцы" (получили 33 места в парламенте), "Вместе за Каталонию" (32 мандата) и "Кандидатура народного единства" (9 мандатов) вместе будут контролировать 74 мандата из 135. Хотя радость победы им изрядно портит низкая явка, объясняемая ограничениями из-за пандемии, все же Мадрид получил ясный сигнал, на чьей стороне симпатии каталонцев. План властей Испании не удался: показательно проучить сепаратистов не получилось. Они не только не потеряли места в парламенте, но и, напротив, укрепили там свои позиции. А ведь досрочные выборы стали следствием запрета прежнему главе правительства, члену "Вместе за Каталонию" Киму Торре занимать государственные должности в течение полутора лет. Все из-за его сепаратистских взглядов.



Победе националистов не помешало и то, что они шли на выборы без своих лидеров, которые не могли баллотироваться по вполне уважительным причинам.



Глава "Левых республиканцев" Ориол Жункерас отбывает тюремный срок за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году. Руководитель "Вместе за Каталонию", экс-глава автономии Карлес Пучдемон из-за тех же событий трехлетней давности вынужден покинуть страну. Он находится в Бельгии. Его выдаче в Испанию, где против него возбуждено уголовное дело, препятствует лишь мандат депутата Европарламента.



"С одной стороны, победили социалисты, которые являются унионистской партией. С другой – большинство мест в парламенте будет у партий, выступающих за суверенитет Каталонии. Они показали лучший результат за последнее время по числу как завоеванных депутатских мандатов, так и собранных голосов избирателей (51%)", – сказал в комментарии "НГ" профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Сергей Хенкин.



В новом правительстве скорее всего не будет победителей выборов – социалистов. Вероятно, его будут формировать "Левые республиканцы", считает эксперт.



Переговоры о создании правительства обещают быть непростыми. Из общеиспанских партий шансы попасть в него имеют левые из Podemos. "Эта партия выступает за проведение референдума о независимости Каталонии. А "Левые республиканцы" готовы сотрудничать со всеми, кто выступает за право каталонцев на самоопределение. Правда, сотрудничать с Podemos не хочет партия "Вместе за Каталонию". Она выступает за правительство, состоящее только из каталонских националистов", – говорит Хенкин.



Выборы в Каталонии ознаменовались еще и успехом правоконсервативной партии Vox. Она теперь получит 11 мандатов. Vox была основана бывшими членами правоцентристской Народной партии и теперь ставится в один ряд с такими политическими силами, как "Альтернатива для Германии" и французское "Национальное объединение". Хороший результат, который показала эта партия на каталонских выборах, объясняется не только популярностью ее местного лидера Игнасио Гарриги, но и тем, что она смогла собрать голоса радикальных сторонников сохранения автономии в составе Испании. Таким образом, националистам, если они смогут сформировать свое правительство, единодушная поддержка нового референдума о независимости в Каталонии отнюдь не гарантирована.