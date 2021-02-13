О "китайской колонизации". Почему активизировалось антикитайское лобби, - Юрий Тавровский

21:26 15.02.2021

"ЗАВТРА". Юрий Вадимович, после знакового выступления Путина в Давосе внутри нашей страны активизировалось антикитайское лобби, нацеленное на подрыв отношений между КНР и Россией. Главный их тезис состоит в том, что продолжение сотрудничества двух стран приведет к тому, что Россия превратится в колонию своего восточного соседа. Как вы это прокомментируете?



Юрий ТАВРОВСКИЙ. Завывания о "китайской колонизации" продолжаются уже не первый год. Нынешняя волна связана с развитием глобальных процессов. "Социализм с китайской спецификой" явно вырывается вперед. "Капитализм с американской спецификой" оскандалился в борьбе с эпидемией, в сохранении демократических традиций и, главное, в экономическом развитии. Китай в "ковидном году" дал 2,3% роста ВВП, а Америка обеспечила -3,5%. На фоне позорных цифр роста бедности в Америке, России и других державах, Поднебесная первой в мире избавилась от еще недавно поголовной нищеты. Средний класс и в Америке, и в России давно уже не растет, а китайский близок к отметке 500 миллионов человек. Как говорил Сталин: "Кто не слеп, тот видит".



Очевидное превосходство китайской модели не оставляет шансов обогнать или хотя бы сдержать Поднебесную даже по написанным американцами правилам. Ломберный столик во гневе перевернул президент Трамп. Возвратиться к привычной игре не позволят и президенту Байдену. Ему дали шанс попробовать другой подход к "укрощению строптивой" - создать всемирную коалицию недовольных Китаем. Дело это трудное. Наблюдается иная тенденция. Прицепиться к китайскому локомотиву почли за благо не только более 100 стран - участниц программы "Один пояс - один путь". В конце минувшего года инвестиционное соглашение с Пекином подписали страны Евросоюза при активном лоббировании Германии и Франции. Почти одновременно была создана торговая группа ВРЭП из 15 стран Тихоокеанского бассейна, среди которых не только сам Китай, но и такие верные оруженосцы Вашингтона как Япония, Австралия, Южная Корея. Во всех этих странах есть маргинальные мыслители и публицисты, расценивающие сотрудничество с Китаем как "колонизацию". Вряд ли все они "стимулируются" американскими фондами - призрак "желтой угрозы" никогда не уходил с мировых просторов.



fsk.ru

Вот и у нас хватает бойцов невидимого антикитайского фронта. Любое событие в двусторонних отношениях они расценивают как уступку Пекину. Китайцы, как говорится, ложку мимо рта не пронесут. Да и почему они должны заботиться о наших интересах? У нас что, своих блюстителей не хватает? Облеченные властью мудрецы порой действительно идут на уступки, которые выглядят чрезмерными. Но часто оказывается, что это был "ход конем", и мы лишь укрепили позицию. Так было с окончательным урегулированием пограничного вопроса в 2004 году, так было и с газопроводом "Сила Сибири". Сейчас богатеющий Китай может стать для нашей ожившей деревни огромным и стабильным рынком сбыта, а для подающей признаки жизни промышленности - партнером в долгосрочных проектах.



Но главное даже не в этом. Кремль развивает с Чжуннаньхаем отношения стратегического партнерства. Мы передали китайским военным технологию СПРН (система предупреждения о ракетном нападении). Наши и их стратегические бомбардировщики совершают совместное патрулирование над Японским морем. Эти и иные формы взаимодействия, весьма похожие на военный союз, бесят Пентагон, Госдеп, Белый Дом. Разрушить уже созданные механизмы противодействия американской угрозе, предотвратить создание новых - такова важнейшая задача четырехлетки Байдена. Рассуждения о "китайской колонизации России" вольно или невольно служат достижению этой цели.