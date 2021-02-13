 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов
21:36 15.02.2021

Добыча нефти в Пермском бассейне (штат Техас) рухнула на миллион баррелей в день из-за рекордных холодов, пишет Bloomberg.

Пермский бассейн является центром сланцевой индустрии США. Температура там снизилась до минус 18 градусов, что стало рекордным показателем с 1989 года. "Потери американского производства выглядят значительными", - сказал менеджер хедж-фонда Black Gold Investors LLC Гари Росс.

Они связаны с закрытием скважин, нарушением работы дорожного транспорта и отключением электроэнергии. Из-за экстремально холодной погоды уже произошли поломки оборудования на нескольких газоперерабатывающих заводах в Пермском бассейне и в бассейне Анадарко в Оклахоме.

Холода привели к резкому увеличению спроса на топливо. Котировки нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) выросли на два процента (до 60,6 доллара за баррель), что стало рекордным уровнем для этого сорта нефти с января прошлого года.

Ранее сообщалось, что холодный фронт, который получил название "Зверь с Востока 2", продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. На утро 14 февраля они были заполнены на 42,65 процента. Это оказалось на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Источник - Lenta.ru
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