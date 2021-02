COVID-19: Великая вакцинная афера, - Васко Колмайер

21:41 15.02.2021 Почему невозможно разработать эффективную защиту от коронавируса



"Южная Африка приостанавливает внедрение вакцины Oxford-AstraZeneca после того, как исследователи сообщают о минимальной защите", - гласит заголовок недавнего материала в газете Washington Post.



Вступительное предложение статьи гласит:



"Южная Африка приостановит использование вакцины против коронавируса, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, после того, как исследователи обнаружили, что она обеспечивает „минимальную защиту" от легких и умеренных коронавирусных инфекций, вызванных новым вариантом (вируса - С.Д.), впервые обнаруженным в этой стране".



Информация, изложенная выше, разоблачает гигантское мошенничество, которое было совершено против человечества во имя COVID-19.



Хоть многие люди и будут глубоко разочарованы и погрузятся в уныние от того, что произошло в Южной Африке. Но эта новость не должна никого удивлять, поскольку неудача этой вакцины была полностью предсказуемой и неизбежной. Правда же такова: от того типа вируса, который вызывает COVID-19, разработать эффективную вакцину невозможно. Почему? По той же самой причине, что вакцина AstraZeneca не сработала в Южной Африке и не сработает и в других странах.



Коронавирус - это такой тип вируса, который широко мутирует, и из-за этого невозможно разработать такой протокол вакцинации, который остановил бы его распространение.



Это знает каждый настоящий и добросовестный вирусолог. И все же общественность об этом не информируют. Напротив, эта важная информация активно подавляется.



Вместо того, чтобы сказать правду, нам приказали сидеть в длительных локдаунах и ждать, пока не будет найдена вакцина. Нам говорили, что как только это произойдет, мы сможем победить вирус и вернуть себе наши жизни. До недавнего времени это было официальным нарративом, который по всему миру распространяли правящие элиты.



Следовательно, миллиарды людей возлагали свои надежды на вакцину и отчаянно ждали ее поставок. В то же время правительства направляли миллиарды долларов на разработку этих фальшивых смесей, а ряд руководителей фармацевтических компаний и ученые стали миллиардерами на новостях об "успехах" и "успешных" испытаниях.



В то время как некоторые из них баснословно разбогатели, запуганную и доверчивую публику держали в неведении относительно этого рэкета. К сожалению, большинству людей явно не хватает воли и независимости мышления, чтобы выйти за рамки пропаганды и провести собственное исследование. Разумеется, не помогает делу и то, что истеблишмент сделал все возможное для того, чтобы цензурировать и подавлять ту информацию, которая противоречит его официальному нарративу.



Первые новости, которые показали, что не все в порядке, поступили, когда в Бразилии китайская вакцина Sinovac оказалась эффективной всего на пятьдесят процентов. Как бы плохо это ни было, мы можем быть уверены, что даже эти ничтожные пятьдесят процентов были преувеличены бразильскими властями и китайскими производителями вакцины. Они лгали, потому что это было в интересах обеих сторон. Государственным властям было необходимо прикрыть свою некомпетентность и потратить сотни миллионов долларов на плохой продукт, а производитель хотел защитить свою прибыль. Скорее всего, правда заключается в том, что китайская вакцина для каких бы то ни было практических целей бесполезна, а, возможно, и опасна из-за тех потенциальных побочных эффектов, на которые ее должным образом не протестировали, поскольку разработали ее в чрезвычайно короткие сроки.



Что характерно, китайский производитель некачественной вакцины Sinovac изначально заявлял о том, что она эффективна почти на сто процентов. Их утверждения совпадали с заявлениями производителей западных вакцин против COVID-19. Мы можем быть уверены - учитывая мутирующий характер вируса SARS-CoV-2, - что вакцины, разработанные западными фармацевтическими компаниями, столь же бесполезны, как и вакцины их китайского аналога. Мы уже видели явные доказательства этого в Южной Африке. Из вышеупомянутой статьи в Washington Post мы узнали, что, когда в Южной Африке в ноябре новый "вариант (вируса, - С.Д.) стал доминирующим, вакцина (Oxford-AstraZeneca) не предоставляла какой-либо значительной защиты от болезни …" Южноафриканские исследователи оценили эффективность вакцины Oxford-AstraZeneca в десять процентов.



Только подумайте об этом: вакцина эффективна на десять процентов! И это, вероятно, все еще преувеличение, поскольку все стороны пытаются "сохранить лицо".



Но даже при десяти процентах эффективности вакцина хуже, чем просто бесполезна потому что, кроме того, что она практически не предлагает защиты, она еще потенциально несет и серьезные побочные эффекты, на которые она не была должным образом протестирована.



Из-за потенциальных опасностей, присущих этому виду медицинских продуктов, обычно требуется около шести лет, чтобы разработать вакцину, которую можно было бы считать достаточно безопасной. Согласно изданию Business Insider, "разработка, тестирование и одобрение вакцины для общественного использования часто занимают годы, а иногда даже десятилетия".



А еще в апреле прошлого года телеканал CNN заявлял, что производство вакцины за полтора года вызовет опасения по поводу ее безопасности:



"Восемнадцать месяцев могут показаться долгим сроком, но для сроков создания вакцины это мгновение. Момент (создания вакцины - С.Д.) относится к концу временного окна, отведенного администрацией Трампа для разработки вакцины против коронавируса. Некоторые лидеры в этой области говорят, что это слишком быстро - и могло быть достигнуто за счет безопасности".



Это был один из тех редких случаев, когда телеканал CNN сказал что-то действительно правдивое. Далее в статье цитируются настоящие эксперты в этой области - такие, как доктор Питер Хотез, эксперт по инфекционным заболеваниям и разработке вакцин из Медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine), который сказал: "Тони Фаучи* говорит о сроке от года до 18 месяцев. Я думаю, что это оптимистично. Может быть, (так и произойдет - С.Д.) если повезет. Но, вероятно, потребуется более долгий срок".



Доктор Пол Оффит**, соавтор ротавирусной вакцины, сказал следующее: "Когда доктор Фаучи сказал „от 12 до 18 месяцев" я подумал, что это смехотворно оптимистично. И я уверен, что он тоже так думает".



Поэтому спешить с выпуском на рынок вакцин против COVID после девяти месяцев разработки - это безответственно. Совершать это с помощью "вакцин", которые, как известно их производителям, не могут быть в конечном итоге эффективными, является просто преступлением.



Будучи составной частью истеблишмента, производители вакцин не подвержены критике; за их проступки их никто не накажет. Их лицо (и их бизнес-модель) сохранят. Данные, показывающие неэффективность их продуктов, будут скорректированы и представлены в выгодном свете. Затем они предложат разработать бустеры для разных вариантов вакцин - которые будут так же неэффективны в борьбе с COVID-19, как и их оригинальная вакцина. Но не обращайте на это внимания: это будет отлично для их бизнеса, поскольку для каждого нового варианта имеется более семи миллиардов потенциальных клиентов. Западные фармацевтические конгломераты, как известно, являются одними из величайших мошенников в этой системе, и они будут использовать COVID-мошенничество, чтобы с размахом набить свои карманы.



Хотя эффективность вакцин для защиты от COVID в лучшем случае сомнительна, нет никаких сомнений в том, что эти вакцины уже вызвали серьезные побочные эффекты. Один из таких побочных эффектов - смерть. В ряде стран сотни пожилых людей умерли, получив эти уколы. Этот побочный эффект стал настолько неприятным, что некоторые правительства - например, Норвегии - выпустили новые рекомендации и руководящие указания относительно вакцинации пожилых людей. Они сделали это, даже несмотря на то, что пожилые люди изначально были первой группой, ставшей целевой для этих препаратов. Но вместо того, чтобы получить пользу от этого, многие пожилые люди были убиты именно тем, что, как им говорили, могло бы их жизнь защитить.



Учитывая, что возможности остановить сильно мутирующий вирус с помощью вакцинации не было никогда - это было хорошо известно - все предприятие по разработке вакцины COVID с самого начала было мошенничеством, и к тому же опасным. Лучшее, на что мы можем надеяться, так это то, что эти фальшивые вакцины, продаваемые недобросовестными правительствами и жадными фармацевтическими компаниями, неэффективны. Принимая порядка миллионов доз в день, мы можем только молиться о том, чтобы потенциальные побочные эффекты этих непроверенных смесей, наспех приготовленных безжалостными спекулянтами, не привели к величайшей в истории человечества медицинской катастрофе.



Автор: Васко Колмайер - Vasko Kohlmayer - родился и вырос в Чехословакии. Автор книги The West in Crisis: Civilizations and Their Death Drives (Запад в кризисе: цивилизации и их стимулы к смерти).



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Vasko Kohlmayer



* Американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист. Наиболее известен исследованиями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Главный инфекционист США.



** Американский педиатр, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, вакцинах, иммунологии и вирусологии. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613414460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Фракция "Nur Otan" в Мажилисе приступила к работе в рамках "Дорожной карты" по реализации Предвыборной программы партии

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №48

- Кадровые перестановки

- Шаги в прошлое

- Сенаторы обсудили развитие обрабатывающей промышленности

- Проведено заседание МВГК

- МОН: В Казахстане закрыто 8 колледжей

- О лишении АО AsiaCredit Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

- Более 7,5 млрд. тенге инвестиций привлечено в геологическую отрасль Казахстана