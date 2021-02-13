В Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу (видео)

21:43 15.02.2021

CentralAsia (UZ) - На прошлой неделе тысячи людей собрались возле здания филиала предприятия по производству бытовой техники и электроники "Артель" в городке Питнак Тупраккалинского района Хорезмской области. Все пришедшие хотели устроиться на работу в компанию, узнав о том, что предприятие объявило набор сотрудников в новый филиал.



На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что на площадке перед зданием и в его окрестностях скопилось много людей, что спровоцировало давку.



В комментариях к видео говорится, что давка перед зданием "Артель" была вызвана большим скоплением людей, желающих устроиться на работу.







На видео голос за камерой говорит: "Посмотрите, что происходит в Хорезме! Вот перед вами завод "Артель"! Вот люди, которые хотят в нем работать! Никто не может зайти внутрь предприятия. Народ стоит на улице, и никому нет дела до них".



"Артель" считается компанией-монополистом, которая занимается производством бытовой техники и электроники в Узбекистане. Ее создателем является глава Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев.



По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, уровень безработицы среди экономически активного населения республики составляет более 13 процентов.



По последним данным Госкомстата, численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2021 года достигла 34,55 миллионов человек.