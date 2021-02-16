 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Турции найдена древняя копия всемирно известного КолизеяВ Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея
21:49 15.02.2021

Текст: Денис Передельский

На западе Турции археологи раскопали древнюю арену, по своим характеристикам и функциональному назначению удивительно похожую на всемирно известный римский Колизей.

Как сообщает Daily Sabah, открытие было сделано в районе Назилли, западная провинция Айдын. Археологи раскопали там пока только часть монументального сооружения, которое, по их мнению, является древним амфитеатром.

Это огромное сооружение примерно на 80 процентов находится под землей. Но даже предварительное исследование показало, что оно представляет собой уникальный пример восточно-римской архитектуры на территории современной Турции.

Важность находки заключается и в том, что найденный амфитеатр поразительно напоминает всемирно известный римский Колизей. Он был частью древнего города Мастаура, раскопки в котором стартовали относительно недавно.

Согласно заявлению местных властей, найденный амфитеатр по своим размерам очень близок к Колизею. Последний является крупнейшим из всех сохранившихся древних амфитеатров. Его длина составляет 188 метров, а ширина - 156 метров. Найденная арена, по мнению турецких археологов, имеет примерно такие же размеры.

Подобные амфитеатры и ранее находили в Турции, в том числе в соседнем с Айдыном городе Измире и в Чанаккале, на севере страны. Однако большинство таких сооружений практически полностью разрушены. В данном же случае объект был долгое время скрыт землей, поэтому, вероятно, степень его сохранности может оказаться очень высокой.

"Это может быть единственная полностью сохранившаяся арена здесь, в Турции, - говорит Умут Тунджер, глава Управления культуры и туризма в Айдыне. - Сооружение сохранилось, поскольку оно было погребено под землей в течение очень многих лет. Основные элементы мы видим уже сейчас, но уже этой весной планируем раскопать гораздо больше".

По его словам, своей конструкцией найденный объект также заметно отличается от других арен, известных в Турции: он имеет полностью овальную форму. Поэтому археологи предполагают, что это сооружение использовалось для проведения в Мастауре спортивных игр, причем происходило это около 1800 лет назад. Кроме того, амфитеатр, вероятно, использовался и для гладиаторских боев.

Объект расположен на участке, покрытом оливковыми и фиговыми садами. Есть мнение, что сады были разбиты здесь и в древности. К слову, еще один древний амфитеатр был обнаружен в 2019 году в южной провинции Адана.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613414940
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