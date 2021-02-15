Как на самом деле умер Чингисхан: он мог стать жертвой пандемии, - Der Spiegel

00:51 16.02.2021

15 февраля 2021 г.

Франк Тадеуш | Der Spiegel



"Если предание правдиво, вскоре после смерти Чингисхана его могила стала жертвой осквернения. Говорят, тысячи солдат топтали на лошадях его последнее пристанище, пока от могилы не осталось и следа. Так хотел этого монгольский хан. Таким было его желание, когда он умирал 800 лет назад - бесследно исчезнуть с этой планеты", - повествует немецкий журнал Der Spiegel.



"С тех пор многочисленные археологические экспедиции отправлялись в путь, чтобы найти его могилу. Даже с помощью снимков со спутника ученые пытались выяснить, где именно был захоронен полководец. Однако все попытки оказались безуспешными".



"Отсутствие тела привело и к домыслам о причине смерти монгольского хана. Согласно одной из распространенных теорий, он упал с коня и получил смертельные повреждения внутренних органов - не особенно славная история для предводителя кочевого народа. Также и другая широко распространенная легенда кажется сегодня нелестной, - отмечает издание. - Она гласит, что Чингисхан был кастрирован одной принцессой и умер от кровопотери. Героический уход выглядит иначе".



В новом выпуске журнала Journal of Infectious Diseases итальянский палеопатолог Франческо Галасси высказал предположение, что Чингисхан стал жертвой чумы, нанесшей большие потери его войску. "В пользу этой теории говорит то, что, согласно преданию, в течение восьми дней до смерти у Чингисхана была высокая температура. Этот симптом, а также относительно быстрая кончина соответствуют диагнозу, согласно которому монгольский хан стал жертвой тогдашней пандемии. Чтобы не поставить под угрозу шансы на победу в проходившем на тот момент походе, его состояние держалось в тайне, аргументирует Галасси".



"Итальянский ученый предполагает, что и дальнейшие мифы о смерти Чингисхана следовали плану, ведь такого просто не могло быть, чтобы великий предводитель монголов таким же презренным образом стал жертвой загадочной болезни, с которой в XIII веке люди не могли справиться", - передает Der Spiegel.



Источник: Der Spiegel