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Приграничное напряжение. КырДепутаты расписались в очередной некомпетентности? - "ВБ"
00:57 16.02.2021

15 февраля 2021 - Виктория Гунгер

Приграничное напряжение. Депутаты расписались в очередной некомпетентности?

Депутаты ЖК из Комитета по международным делам, обороне и безопасности сегодня вновь расписались в своей некомпетентности. И это при том, что с утра в Бишкеке проходил митинг по приграничным вопросам, а в Баткене местные жители пытались решить вопрос относительно неожиданного для них строительства на границе с Узбекистаном и Таджикистаном.

Напомним, по сообщениям местных жителей, представители соседних государств начали строительные работы на ряде спорных участков на кыргызской границе с РТ и РУз.

Местные жители, понятное дело, были недовольны подобными действиями соседей и пытались собственными силами повлиять на ситуацию. И если на границе с РУз все ограничилось сносом скандального электрического столба, то представители сел, граничащих с Таджикистаном, обвинили соседей в узурпации власти.

"Таджикская сторона ведет экспансионную политику", - заявил на митинге в Бишкеке представитель из числа местного населения.

Редакция VB.KG попыталась выяснить позицию депутатов ЖК из Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности - тех, в чей, собственно, компетенции на ряду с правительством находится данная проблема. Вот только неожиданно большая часть из них оказалась полностью не осведомлена о происходящем на границе. Причем в разгар митинга в столице!

- Я не информирован, не знаю о чем там речь, - ответил редакции Каныбек Иманалиев.

Другие его коллеги по комитету, до которых удалось дозвониться, либо сослались на болезнь, либо, опять же, на собственную неосведомленность!

Единственный парламентарий, который оказался в курсе происходящего на тот момент был представитель совсем другого комитета Дастан Бекешев.

По его словам, соседи, скорей всего, просто воспользовались происходящей в нашей стране неразберихой.

- Пограничная служба передана в ведение ГКНБ и вся информация стала закрытой. Вряд ли речь идет и о каких-то не озвученных властями КР договоренностях, в том числе, и прежней властью, - отметил VB.KG Дастан Бекешев.

Он пояснил, что с РУз, например, спорными оставалось 16 процентов госграницы, нуждающейся в делимитации. По поводу демаркации, речи пока не шло.

- Процесс затормозила сначала пандемия коронавируса, потом октябрьские события в КР. Когда будет поднят этот вопрос, ответить должны мои коллеги из другого комитета ЖК, - добавил Дастан Бекешев.

Вот только пока указанные представители Комитета по международным делам ЖК вникают в процесс, приграничное напряжение продолжает нарастать.

Погранслужба КР также хранит упорное молчание и не комментирует инциденты на госучастках. Правительство им вторит и не вносит какие-либо пояснения по этим вопросам, в том числе, по переговорному процессу в южном регионе.

Ситуация в целом выглядит, мягко говоря странной. Особенно удивляет позиция в этом вопросе Правительства, курирующего приграничные вопросы и законотворцев-парламентариев.

А вот источник из числа местных жителей в Баткенской области сообщил VB.KG, что среди них муссируются слухи о некоем достигнутом соглашении, по которому часть кыргызских земель уже отошла соседям. И заключено оно было еще прежними властями.

- Именно поэтому, власти так упорно хранят молчание, а соседи так открыто хозяйничают на спорных территориях, - поделился источник.

Правда, пока эти сведения лишь на уровне предположений местных жителей. Вот только именно отсутствие официальной информации порождает слухи. Однако, если ситуация в ближайшее время не прояснится, происходящее может вылиться в очередной приграничный конфликт. А депутаты, скорее всего, в очередной раз будут заняты более насущными для них личными делами…

Источник - Вечерний Бишкек
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