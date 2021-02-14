Скончался казахский поэт Шомишбай Сариев

01:01 16.02.2021

Президент и елбасы выразили соболезнования семье поэта Шомишбая Сариева

Опубликовано: 15 Февраля 2021



Президент и елбасы выразили соболезнования семье поэта Шомишбая Сариева



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье казахстанского поэта Шомишбая Сариева, сообщила пресс-служба главы государства.



"Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии. Его замечательные стихи и поэмы пользовались широким признанием среди читателей. Многолетнее плодотворное творчество поэта внесло существенный вклад в обогащение духовного мира нашего народа", – говорится в телеграмме Токаева, опубликованной на сайте президента в понедельник.



Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "с глубокой скорбью воспринял новость о кончине Шомишбая Сариева", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте лидера нации.



"Шомишбай Нагашбаевич был ярким представителем казахской поэзии. Будучи истинным патриотом независимого Казахстана, он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и укрепление духовности, оставив после себя большое наследие. Он был талантливым поэтом, обретшим широкую известность благодаря своим лирическим произведениям. Кроме того, он получил признание и как автор текстов ко многим популярным песням. Верю, что память о выдающемся поэте, талантливой личности и благородном человеке, заслужившим народную любовь, навсегда останется в сердцах людей", - написал Назарбаев.