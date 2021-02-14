 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афган: Роковая ошибка восприятия, - Д.Зуев
01:04 16.02.2021

Афган: Роковая ошибка восприятия
15 февраля советский контингент вышел так же организованно, как и вошел

Дмитрий Зуев
Материал комментируют:
Виктор Алкснис

Для пиара современной России афганская эпопея - не самый ликвидный актив. Если Великая Отечественная война стала главной скрепой, то Афган считается ошибкой, нелепостью и почти поражением. Причин тому несколько. Но основная - крах на информационном "поле битвы". Первое условие успеха любой PR-кампании - внятность:

- эти ребята плохие и они нам угрожают (зло);

- мы хорошие ребята (добро);

- хорошие ребята должны наказать плохих ребят (справедливость).

Напомню, с какими словами Брежнев выступил на XXVI съезде КПСС: "Империализм развязал настоящую необъявленную войну против афганской революции. Такое положение вынудило нас оказать военную помощь, о которой просила дружественная сторона". Кто в 1981 году реально верил в козни империализма? А в мировую революцию? Кого в 80-е волновали проблемы "дружественной стороны"?

В общем, Леонид Ильич избрал изначально невыгодную стратегию, которая называется "помочь хорошему человеку". Такая небрежность была издевательством по отношению к народу, который не убедили в необходимости "ограниченного контингента". Тем более, что из каждого утюга декларировалось: мы за мир во всем мире! А, если так, то советских войск за пределами СССР не может быть по определению. Принципы "защиты на дальних подступах" населению не разъяснялись, а угрозы "терроризма" тогда еще не существовало в информационном пространстве. Таким образом, обычный люди полагали - нас это не касается, следовательно, погибать не за что.

А далее - Перестройка с ее капитулянтством и бездумным демилитаризмом, которая превратила крупные тактические проблемы в неразрешимые исторические. Интернациональное "оборончество" сменилось инфантилизмом, отголоски которого слышны до сих пор. В глубинной памяти остались заявления академика Сахарова, песни Розенбаума и атмосфера балабановского "Груза 200". Более того, иногда сознательно продвигается тезис, что "советский Афганистан, это "американский Вьетнам". Только вот они оттуда бежали в спешке, а мы организованно вышли, так же, как и "зашли". По кадрам военной кинохроники это видно совершенно отчетливо: "40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы - лишь то, что могли", - говорил генерал Громов.

Да, армия полностью выполнила возложенные на нее задачи, просто те результаты в новой политической конъюнктуре оказались уже не нужны. Но это не повод "стеснительно разводить руками" и "посыпать голову пеплом". Надо избавляться от навязанного "комплекса неполноценности".

Один из военных экспертов России, политик Виктор Алкснис считает, что ввод войск в Афганистан имел колоссальное цивилизационное значение:

- Ввод наших войск в Афганистан на десять лет задержал наступление агрессивного исламского фундаментализма в мире в целом и на Среднюю Азию бывшего Советского Союза. Даже после того, как мы ушли и прекратили по сути дела поддержку афганского руководства, оно еще почти два года держалось, сопротивлялось и контролировало ситуацию на значительной территории.

Ельцин тогда в 1992 году прекратил поставки туда боеприпасов, запасных частей, топлива для бронетехники, что послужило причиной того, что победила афганская оппозиция, повесив и лидера Афганистана, и расправившись с тысячами людей, которые занимали просоветскую позицию. А я убежден, что если бы даже Российская Федерация продолжала бы поддержку этого режима, то произошло бы то, что сейчас происходит в Сирии.

Режим Асада, который уже практически не контролировал ситуацию, при нашей поддержке устоял. Хотя в 2012-2013 годах тоже пошли по афганскому сценарию. Путин дал указание прекратить поддержку. Вывел оттуда наших военных советников. Сокращена была до минимума военно-техническая поддержка Асада. По сути Россия его тогда сдала. Речь шла о считанных неделях пребывания у власти.

Но потом в 2015 году ситуация по неизвестным причинам поменялась. И Россия активно вмешалась в эти процессы. И мы видим, что сейчас более или менее режим Асада стабилизирован. И это говорит, что если бы мы пошли по такому пути в 1992 году и оказали бы поддержку светскому руководству Афганистана, то ничего бы не было. Я больше чем уверен, что не было бы трагедии с башнями-близнецами, что исламский фундаментализм не набрал бы такую силу. Да, войска можно было сокращать, выводить, оставлять там советников, усиливать военно-техническую поддержку запчастями, боеприпасами. И этот пророссийский режим в Афганистане существовал бы и по сей день.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613426640
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