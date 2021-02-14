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|Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
07:13 16.02.2021
16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Сегодня утром после долгой тяжелой болезни в возрасте 82 лет скончалась народная артистка Кыргызстана, лауреат премии имени Токтогула Сатылганова Жамал Сейдакматова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Окончила столичную школу № 5 и поступила в Ленинградский полиграфический институт.
С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова). Одна из ведущих актрис кыргызского театра.
В фильмах снималась на киностудии "Кыргызфильм" с 1958 года.
В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр "Тунгуч", став его художественным руководителем.
В 1970 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка Кыргызстана", в 1976 году было присвоено почетное звание "Народная артистка Кыргызстана".
В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.
Жамал Сейдакматова стала дважды орденоносцем: кавалером ордена "Манас" III степени в 2003 году и II степени в 2019 году.
Фильмография:
1958 - "Далеко в горах" - Зиягуль;
1960 - "Девушка Тянь-Шаня" - Алтынай;
1968 - "Выстрел на перевале Караш" - Хатша;
1971 - "Поклонись огню" - Зайбыбы;
1972 - "У старой мельницы" - манасчи;
1973 - "Кнопка" (короткометражный);
1973 - "Водопад" - Айнек;
1974 - "Улыбка на камне" - Жамал;
1975 - "Дорога в Кара-Кийик" - Шакен;
1976 - "Сыпайчи" - Сыпайчи;
1977 - "Улан" - Фатима;
1978 - "Как пишется слово Солнце" (другое название - "Анамат") - Аманат, певица;
1979 - "Ранние журавли" - эпизод;
1980 - "Золотая осень" - сестра Мурата;
1980 - "Деревенская мозаика", короткометражный - Гюльсун;
1980 - "Весенние каникулы" - Байтекова;
1984 - "Потомок белого барса" - Бегаим;
1985 - "Волны умирают на берегу";
1989 - "Заговор" - Айын;
1989 - "Долина предков" - Зуура;
2014 - "Курманжан Датка" - Курманжан датка в 90 лет.
Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким Жамал Сейдакматовой.