Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова

07:13 16.02.2021

16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Сегодня утром после долгой тяжелой болезни в возрасте 82 лет скончалась народная артистка Кыргызстана, лауреат премии имени Токтогула Сатылганова Жамал Сейдакматова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Окончила столичную школу № 5 и поступила в Ленинградский полиграфический институт.



С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова). Одна из ведущих актрис кыргызского театра.



В фильмах снималась на киностудии "Кыргызфильм" с 1958 года.



В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр "Тунгуч", став его художественным руководителем.



В 1970 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка Кыргызстана", в 1976 году было присвоено почетное звание "Народная артистка Кыргызстана".



В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.



Жамал Сейдакматова стала дважды орденоносцем: кавалером ордена "Манас" III степени в 2003 году и II степени в 2019 году.



Фильмография:



1958 - "Далеко в горах" - Зиягуль;

1960 - "Девушка Тянь-Шаня" - Алтынай;

1968 - "Выстрел на перевале Караш" - Хатша;

1971 - "Поклонись огню" - Зайбыбы;

1972 - "У старой мельницы" - манасчи;

1973 - "Кнопка" (короткометражный);

1973 - "Водопад" - Айнек;

1974 - "Улыбка на камне" - Жамал;

1975 - "Дорога в Кара-Кийик" - Шакен;

1976 - "Сыпайчи" - Сыпайчи;

1977 - "Улан" - Фатима;

1978 - "Как пишется слово Солнце" (другое название - "Анамат") - Аманат, певица;

1979 - "Ранние журавли" - эпизод;

1980 - "Золотая осень" - сестра Мурата;

1980 - "Деревенская мозаика", короткометражный - Гюльсун;

1980 - "Весенние каникулы" - Байтекова;

1984 - "Потомок белого барса" - Бегаим;

1985 - "Волны умирают на берегу";

1989 - "Заговор" - Айын;

1989 - "Долина предков" - Зуура;

2014 - "Курманжан Датка" - Курманжан датка в 90 лет.



Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким Жамал Сейдакматовой.