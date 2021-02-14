Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов

08:43 16.02.2021

Телеграмму соболезнования направил Нурсултан Назарбаев родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова, передает zakon.kz.



Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине бывшего государственного деятеля Петра Петровича Нефедова, сообщается на сайте Елбасы.



Пройдя большой трудовой путь от проходчика шахты до главы крупного промышленного региона республики – Карагандинской области, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. Его всегда отличали богатый производственный опыт и знания, высокий профессионализм и организаторские способности. Светлая память о Петре Петровиче Нефедове сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме.

15 февраля стало известно о том. что на 80-м году жизни скончался государственный деятель Петр Нефедов. Он пять лет работал акимом Карагандинской области, затем - заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра.



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Петр Петрович Нефедов (29 октября 1941, село Сорокино, Воронежская область - 15 февраля 2021) - государственный деятель Республики Казахстан, глава администрации (аким) Карагандинской области (1992-1997), заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2000; 2001-2002).



Родился в 1941 году в селе Сорокино (ныне Красногвардейского района Белгородской области России).



С 1963 года работал путевым проходчиком шахты. В 1968 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "горный инженер".



С 1968 года - помощник начальника участка, затем заместитель начальника участка, начальник участка подготовительных работ, заместитель главного инженера по производству, главный инженер шахты имени Костенко ПО "Карагандауголь". В 1983-1992 годах - директор шахты им. 50-летия Октябрьской революции ПО "Карагандауголь".



С февраля 1992 года - глава администрации (с октября 1995 - аким) Карагандинской области.



В июле 1997 года ушел в отставку и стал советником премьер-министра, в августе 1999 года после скандала, связанного с приватизацией в Карагандинской области, покинул и эту должность. Несколько месяцев находился без работы.



С апреля по декабрь 2000 года - заместитель министра энергетики, индустрии и торговли, с января по июль 2001 года - заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Одновременно являлся председателем совета директоров ЗАО "Казатомпром" (июль 2000 - февраль 2001), совета директоров ОАО KEGOC (февраль 2001 - сентябрь 2002).



С 2002 года владеет конезаводом товарищества с ограниченной ответственностью "Карат" (Караганда), входил в состав совета директоров ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (июнь 2002 - май 2003).



В 1990 года баллотировался в Верховный Совет Казахской ССР 12-го созыва (не избран), в июле 1993 избран депутатом на довыборах.



Кандидат технических наук, член-корреспондент Инженерной академии.



Семья

Женат, имеет двоих детей.



Сын - Алексей, акционер группы компаний Arcada (ТД ЦУМ, гостиница "Космонавт" в Караганде, ТРЦ Asia Park в Астане и Алма-Ате и пр.).



Сын - Александр, бизнесмен.



Награды

орден "Знак Почета"

знак "Шахтерская слава" двух степеней.