 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:21 16.02.2021

16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Руководил штабом Садыра Жапарова

Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что прежний глава Гуламжан Анарбаев подал в отставку по собственному желанию. Вновь назначенный Канатбек Тургунбеков поблагодарил бывшего руководителя за работу.

"Нам всем известно, что для вас качество выполненной работы всегда было на первом месте. Вы, как опытный человек, стали ярким примером, мудрым наставником для подрастающего поколения. Я не сомневаюсь, что ваш многолетний опыт пригодится и на других высоких должностях", - сказал он.

Из открытых источников известно, что Канатбек Тургунбеков был главой штаба партии "Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 2020 года. Затем руководил предвыборным штабом Садыра Жапарова.

С 2009 по 2010 год - замглавы Агентства по предупреждению коррупции при ГКС КР. Тогда нынешний глава государства был директором этого ведомства.

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ТУРГУНБЕКОВ Канатбек Тургунбекович
/ /
[25.05.1970 - ..]
Род. в с.Чет-Нура Тянь-Шаньского района Нарынской области. Кыргыз

Окончил Кыргызский сельскохозяйственный университет, зооинженер (1992 г.), Кыргызский государственный национальный университет, юрист-правовед (1994 г.).

1992-1993 гг. - ОБЭПК Свердловского РОВД г.Бишкек, оперуполномоченный;
1993-1994 гг. - ГУБЭПК МВД КР, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями;
1994-1996 гг. - ГУБЭПК МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
1996-2000 гг. - УБОП МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом;
2000-2001 гг. - ГУБОП МВД КР, начальник отдела по борьбе с организованными преступными сообществами, транснациональной преступностью и преступлений в сфере высоких технологий
2001-2002 гг. - РОВД Ленинского района г.Бишкек, начальник уголовного розыска
2002-2003 гг. - Региональное управление финансовой полиции по г.Бишкек, заместитель начальника
2003-2004 гг. - Региональное управление финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям, начальник
2004-2006 гг. - Служба по добровольному управлению и внутреннему аудиту Министерства финансов Кыргызской Республики, начальник службы
01.2006-07.2007 гг. - Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, начальник отдела IТ-обеспечения и международного сотрудничества, и.о. заместителя председателя
2007-2008 гг. - Охранное агентство "Альфа Секьюрити", советник генерального директора
2008-2009 гг. - Национальное агентство по предупреждению коррупции, начальник управления
2009-2010 гг. - Агентство по предупреждению коррупции при ГКС КР, заместитель директора
2011 г. - ЗАО "Альфа Телеком", директор по вопросам безопасности
2012 г. - ЗАО "Альфа Телеком", руководитель дирекции по персоналу
С авг. 2013 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР

начальник управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при Правительстве КР (на 2020)

В 2020 руководитель Штаба партии "Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)

Награды:

29.12.1999 Указом президента КР No. УП 273 "За особые заслуги в укрепление правопорядка и борьбе с преступностью" награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики

Грамота председателя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем (председатель Росфинмониторинга Зубков В.А.)

Ведомственные грамоты и медали МВД КР, Финансовой полиции, Службы финансовой разведки, Министерства финансов, НАПК КР, ГСИН КР.

Дополнительная информация: Член Конституционного совещания по подготовке новой редакции Конституции КР (май 2010 г.)

Советник коменданта Жалал-Абадской области (июнь-июль 2010 г.)

Участник операции по ликвидации банд формирований, вторгшихся на территорию Баткенской области КР в 1998 г. в составе сводного отряда МВД КР

Участие в международных конференциях и учеба в рамках взаимодействия правоохранительных органов в России, США, Канаде, Китае, Франции, Узбекистане, Казахстане и др.

Футбол и тогуз-коргоол (мастер спорта Кыргызской Республики)

Семейное положение: женат, имеет четверых детей

Специальное звание: полковник финансовой полиции, советник государственной службы 1 класса

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613456460
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