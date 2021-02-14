Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить

09:33 16.02.2021

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил увековечить имя Ягшыгельды Какаева, о смерти которого туркменские власти и государственные СМИ до сих пор не сообщали.



О том, что бывший советник туркменского президента Какаев скончался от коронавируса летом прошлого года сообщало издание Turkmen.news.



На расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана 12 февраля президент Бердымухамедов поручил парламенту страны рассмотреть вопрос о присвоении имени Ягшыгелди Какаева Международному университету нефти и газа в Ашхабаде.



"Какаев был видным государственным и общественным деятелем нашей страны, человеком с огромным опытом, наставником. Именно он внес огромный вклад в формирование современной системы нефтегазовой отрасли, в том числе в создание и развитие Международного университета нефти и газа", приводит слова президента государственное информационное агентство Туркменистана.



61-летний Какаев, считавшийся одним из самых влиятельных лица туркменской политической элиты, два с половиной года до смерти занимал должность советника президента по нефтегазовым вопросам. Он был видным деятелем энергетической сферы Туркменистана с начала 2007 года, то есть сразу после того, как к власти пришел Гурбангулы Бердымухамедов. В разные годы он занимал должности вице-премьера по нефтегазовому комплексу, председателя госконцерна "Туркменгаз".



По информации издания Turkmen.news Какаев скончался 8 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.