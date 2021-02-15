Путч или революция: что снесет Путина?

13:17 16.02.2021

Западные элиты нацелились на смену власти в России, наши им помогут?



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян



Представители транснациональных корпораций готовят план по свержению президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин на Youtube-канале "Аврора". Он предсказал два периода в 2021 году, когда верховная власть в России окажется в зоне максимальном политической турбулентности.



По его мнению, в начале года граждане РФ столкнуться с падением доходов, повышением цен, нестабильностью экономики. Экономист считает, что путем ухудшения социально-экономических условий либеральная элита стремится "раскачать лодку", и острая фаза плана по лишению власти Путина начнется в конце весны. "Путина собираются свалить до лета, в крайнем случае - в начале осени", - подчеркнул он.



По словам Хазина, это похоже на путч. Он считает, что Путин один раз уже сумел купировать попытку госпереворота - в апреле-мае 2020 года, когда правительственные чиновники демонстративно саботировали прямые поручения президента, связанные с выделением средств нуждающимся слоям населения. В итоге деньги люди все же получили.



Сейчас же Путин, по мнению эксперта, собирается предложить новую модель развития мира, в итоге власти могут лишиться многие нынешние финансисты. Однако западная элита постарается не допустить такого развития событий, поэтому пойдет ва-банк в вопросе свержения российского президента.



Стоит отметить, что Хазин известен "громкими" прогнозами, которые, как правило, не сбываются. Наши эксперты также не думают, что к нынешним сценариям стоит серьезно относиться.



- Это очередной хайп от Хазина, не более того, - уверен доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. - Никаких оснований рассчитывать на путч нет. Ни экономических, ни электоральных, ни элитарных. У Путина колоссальный и реальный уровень поддержки. Он никогда не выводил людей на митинги - но, если захочет, чтобы его защитил народ, так и будет. Люди на вилы поднимут любого, на кого укажет президент. Это уже не говоря о том, что в руках ВВП все рычаги управления страной.



"СП": - По словам Хазина, путем ухудшения социально-экономических условий либеральная элита стремится "раскачать лодку". Она уже лет 10 ее раскачивает и все никак не раскачает. Лодка непотопляема?



- Смотрите на рейтинг президента. Да, лодка непотопляема. Более того, все раскачивание (даже если оно было целенаправленным) возбуждает не ненависть к президенту, а удивление - доколе, мол, он будет этих либералов в правительстве терпеть.



Опять же - если оно целенаправленно. Я целенаправленного заговора по ухудшению не вижу - иначе бы либеральную башню Кремля давно похоронили бы силовики. Предателей у нас ой как не любят! Тут скорее речь не о саботаже, а о выборе экономической линии со всеми ее недостатками, которая не нравится Хазину.



"СП": - По мнению Хазина, острая фаза реализации плана по лишению власти Путина начнется в конце весны. Есть ли хоть какие-то предпосылки к тому, что в это время произойдут какие-то изменения?



- Да, есть. Страна выйдет из коронавирусного пике и людям жизнь станет проще. Байден раскачается на жесткие антироссийские санкции - и элите жить станет проще, поскольку можно снова консолидировать вокруг себя электорат под знаменем борьбы против внешнего давления. Ну и списывать на это давление все экономические неурядицы.



Где основания для путча?



"СП": - Хазин считает, что Путин один раз уже сумел купировать попытку госпереворота весной прошлого года, когда правительственные чиновники демонстративно саботировали прямые поручения президента, связанные с выделением средств нуждающимся слоям населения. Можно ли с этим согласиться?



- Конечно нельзя. Дело не в госперевороте, а в неработающей вертикали. Путин долгое время не наказывал чиновников на местах за безалаберность - вот они и расслабились. Вот и стали саботировать указания сверху - причем, не только Путина. Посмотрите даже на московский уровень. Мэрия издала указ о запрете замуровывать продухи (чтобы кошки в подвалах могли жить), а местные жилищники плевать хотели на указание мэрии и продолжают это делать. И ничего им за это не случается.



Нужны жесткие наказания, демонстративная порка чинуш. Обленившихся, а не готовящих заговор.



"СП": - По мнению Хазина, сейчас Путин собирается предложить новую модель развития мира, в итоге власти могут лишиться многие нынешние финансисты. Западная элита постарается не допустить такого развития событий, поэтому пойдет ва-банк в вопросе свержения российского президента. Действительно ли Запад сейчас более, чем прежде, заинтересован в смене власти в России и готов этому способствовать?



- Это вопрос к Хазину. Я не вижу перспектив радикальной смены нынешней экономической модели. Настолько радикальной, что финансисты бы взвыли и простимулировали переворот. Да, после коронавируса жить можно по-другому - поставить на рельсы протекционизм, поднимать с нуля малый бизнес, производственный сектор. Но, вероятно, все это останется лишь словами.



"СП": - Что для Путина реально опасно: путч элит или протесты, которые могут превратиться в революцию?



- Ни то, ни другое. Для Путина опасна неэффективность власти, неправильная реакция на протесты. Чрезмерное насилие или, наоборот, чрезмерная апатия. Продолжение слабой линии в информационной сфере, неготовность вытеснить навальнистов из интернет-пространства.



- Совершенно непонятно, зачем приплетать козни мирового правительства там, где достаточно некомпетентности и жадности чиновников, - считает член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Милюк. - То что исполнители на местах и даже целые министры стремятся недодать людям положенное, а после окрика сверху немного приходят в себя - обычное их поведение, а не доказательство неудавшегося путча весной прошлого года. Хороший Путин против плохого окружения - известный сюжет в российской политике.



Михаил Хазин пришел к этому заблуждению через два ложных тезиса. Во-первых, он почему-то противопоставляет Путина и мировые финансово-экономические элиты. Достаточно посмотреть на цифры вывоза капитала из страны, чтобы понять: Россия подвергается форменному ограблению, и в этом вопросе у Путина с "мировым правительством" чисто методологические расхождения. Бесконечно доить страну или сразу пустить под нож - вот самое принципиальное противоречие между ними.



Во-вторых, Хазин считает, что России отведена особая роль в мировой экономике после кризиса. Более того, без участия России невозможно выстроить новый баланс сил в мире. Наверняка господин Хазин понимает в экономике больше нашего, но прямо сейчас место России в мировой иерархии государств хорошо известно. Наша страна может навязывать свою политическую волю великим державам, вроде Армении и Азербайджана (см. недавнюю войну между ними); договариваться с региональными лидерами, вроде Ирана и Турции (см. войны в Сирии и Карабахе); и пасовать перед угрозой конфликта со странами - мировыми лидерами (см. войну на Донбассе). Прямо скажем - не самая сильная позиция на переговорах по новому мировому порядку.



Хазин много и правильно говорит о кризисе капитализма, грядущем переделе мировых рынков и прочем, но давайте дождемся не летнего-осеннего путча, а хотя бы очередного послания президента к Федеральному собранию. Если помните, Хазин предсказывал, что в этом послании Путин заявит отказ от либеральной модели в экономике.



Но коли этого не случится, Путин продолжит выполнять привычные роли. Для элит он - главный гарант их богатств; для системных либералов - меньшее зло в стране "совков" и "ватников". "Уличные" либералы ему не страшны, потому что беспомощны. Путину стоило бы бояться "молчаливого большинства", но оно пока не готово выходить на улицы: лево-патриотическая политика зачищена настолько, что главный левый и главный патриот в стране - опять же Путин. Зачем ему что-то менять, если и так все хорошо? Зачем нужен дворцовый переворот, если Путин устраивает российские элиты?!