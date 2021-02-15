 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.02.2021
15:40  Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя
15:01  Бердымухамедов отважно бросил перчатку Америке
14:58  Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:28  Примет ли Россия "лишних таджиков", - И.Джорбенадзе
13:25  Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает
13:24  Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин
13:17  Путч или революция: что снесет Путина?

13:10  Пир во время чумы, или о резиденциях президента Узбекистана
09:59  "То, что сейчас ходит по Франции, это не французы", - В.Прохватилов
09:42  О правах туркменского человека в эпоху пандемии, - Нургозель Байрамова
09:33  Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить
09:28  Каждому узбеку - по вузу? В Джизаке откроют филиал индийского "технологического института Sambhram"
09:21  Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:06  Новая редакция КырКонституции. Сырая, плохая, неясная, - Т.Ибраимов
08:43  Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов
08:15  Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана, - Г.Мирзаян
07:13  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
01:04  Афган: Роковая ошибка восприятия, - Д.Зуев
01:01  Скончался казахский поэт Шомишбай Сариев
00:57  Приграничное напряжение. КырДепутаты расписались в очередной некомпетентности? - "ВБ"
00:51  Как на самом деле умер Чингисхан: он мог стать жертвой пандемии, - Der Spiegel
Понедельник, 15.02.2021
23:15  Легендарный генерал-прохиндей Суваналиев стал губернатором Баткенской области Киргизии
21:49  В Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея
21:43  В Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу (видео)
21:41  COVID-19: Великая вакцинная афера, - Васко Колмайер
21:37  Турецкая разведка на юге Украины - как у себя дома
21:36  В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов
21:26  О "китайской колонизации". Почему активизировалось антикитайское лобби, - Юрий Тавровский
21:20  Разуть хохлов. Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд
21:18  Новый хоким Бухары остановил свом приказом все сомнительные стройки
21:09  Каталонцы идут к новому референдуму о независимости, - "НГ"
21:07  Самый удачливый Кыр-коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом, - 24.kg
20:04  Превратится ли Великобритания в несостоявшееся государство. Закат западного мира? - В.Кудрявцев
19:10  Ливия расползается на части, - Игорь Субботин
18:16  Мирзиеев запускает проект нового автозавода в Джизаке
18:13  Политзаключенных в Туркменистане ограничивают в контактах с родственниками
14:45  Жена Зеленского надела хиджаб
14:43  Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы, - Н.Нуртазина
10:28  Укус некрофила, или Почему история Зои Космодемьянской вызывает бешенство прозектора-самоучки? - В.Шурыгин
10:24  Байден исцелит душу Америки бескровной войной, - М.Мошкин
10:13  Покушение на очередного комбата Армии ДНР. Ответка будет?
09:53  Шаги в прошлое. Казахстану пока не грозит тотальная архаизация, - Гульмира Илеуова
09:50  КазКордай: как сегодня живут люди в селах, пострадавших от погромов год назад, - "Караван"
08:23  Непредсказуемость Турции развязала России руки, - Т.Бордачев
08:17  Каталонские сепаратисты получили большинство в местном парламенте - 74 из 135
08:14  Жапаров раскручивает маховик бестолковых перемен, - А.Ажиев
08:11  Садыр Жапаров: "пойди встреться с муфтием, соберите недовольных"... (механизм кыр-безвластия)
08:05  Америка готова сцепиться с Китаем за... синтетическую еду, - С.Плотников
07:57  У Анкары длинные когти. Турция провела новую операцию в Ираке, - "Къ"
07:51  Президент Туркменистана отдал под контроль сыну все финансовые потоки, - В.Панфилова
07:47  Талибы грозят натовцам акциями возмездия, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путч или революция: что снесет Путина?
13:17 16.02.2021

Западные элиты нацелились на смену власти в России, наши им помогут?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Геворг Мирзаян

Представители транснациональных корпораций готовят план по свержению президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин на Youtube-канале "Аврора". Он предсказал два периода в 2021 году, когда верховная власть в России окажется в зоне максимальном политической турбулентности.

По его мнению, в начале года граждане РФ столкнуться с падением доходов, повышением цен, нестабильностью экономики. Экономист считает, что путем ухудшения социально-экономических условий либеральная элита стремится "раскачать лодку", и острая фаза плана по лишению власти Путина начнется в конце весны. "Путина собираются свалить до лета, в крайнем случае - в начале осени", - подчеркнул он.

По словам Хазина, это похоже на путч. Он считает, что Путин один раз уже сумел купировать попытку госпереворота - в апреле-мае 2020 года, когда правительственные чиновники демонстративно саботировали прямые поручения президента, связанные с выделением средств нуждающимся слоям населения. В итоге деньги люди все же получили.

Сейчас же Путин, по мнению эксперта, собирается предложить новую модель развития мира, в итоге власти могут лишиться многие нынешние финансисты. Однако западная элита постарается не допустить такого развития событий, поэтому пойдет ва-банк в вопросе свержения российского президента.

Стоит отметить, что Хазин известен "громкими" прогнозами, которые, как правило, не сбываются. Наши эксперты также не думают, что к нынешним сценариям стоит серьезно относиться.

- Это очередной хайп от Хазина, не более того, - уверен доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. - Никаких оснований рассчитывать на путч нет. Ни экономических, ни электоральных, ни элитарных. У Путина колоссальный и реальный уровень поддержки. Он никогда не выводил людей на митинги - но, если захочет, чтобы его защитил народ, так и будет. Люди на вилы поднимут любого, на кого укажет президент. Это уже не говоря о том, что в руках ВВП все рычаги управления страной.

"СП": - По словам Хазина, путем ухудшения социально-экономических условий либеральная элита стремится "раскачать лодку". Она уже лет 10 ее раскачивает и все никак не раскачает. Лодка непотопляема?

- Смотрите на рейтинг президента. Да, лодка непотопляема. Более того, все раскачивание (даже если оно было целенаправленным) возбуждает не ненависть к президенту, а удивление - доколе, мол, он будет этих либералов в правительстве терпеть.

Опять же - если оно целенаправленно. Я целенаправленного заговора по ухудшению не вижу - иначе бы либеральную башню Кремля давно похоронили бы силовики. Предателей у нас ой как не любят! Тут скорее речь не о саботаже, а о выборе экономической линии со всеми ее недостатками, которая не нравится Хазину.

"СП": - По мнению Хазина, острая фаза реализации плана по лишению власти Путина начнется в конце весны. Есть ли хоть какие-то предпосылки к тому, что в это время произойдут какие-то изменения?

- Да, есть. Страна выйдет из коронавирусного пике и людям жизнь станет проще. Байден раскачается на жесткие антироссийские санкции - и элите жить станет проще, поскольку можно снова консолидировать вокруг себя электорат под знаменем борьбы против внешнего давления. Ну и списывать на это давление все экономические неурядицы.

Где основания для путча?

"СП": - Хазин считает, что Путин один раз уже сумел купировать попытку госпереворота весной прошлого года, когда правительственные чиновники демонстративно саботировали прямые поручения президента, связанные с выделением средств нуждающимся слоям населения. Можно ли с этим согласиться?

- Конечно нельзя. Дело не в госперевороте, а в неработающей вертикали. Путин долгое время не наказывал чиновников на местах за безалаберность - вот они и расслабились. Вот и стали саботировать указания сверху - причем, не только Путина. Посмотрите даже на московский уровень. Мэрия издала указ о запрете замуровывать продухи (чтобы кошки в подвалах могли жить), а местные жилищники плевать хотели на указание мэрии и продолжают это делать. И ничего им за это не случается.

Нужны жесткие наказания, демонстративная порка чинуш. Обленившихся, а не готовящих заговор.

"СП": - По мнению Хазина, сейчас Путин собирается предложить новую модель развития мира, в итоге власти могут лишиться многие нынешние финансисты. Западная элита постарается не допустить такого развития событий, поэтому пойдет ва-банк в вопросе свержения российского президента. Действительно ли Запад сейчас более, чем прежде, заинтересован в смене власти в России и готов этому способствовать?

- Это вопрос к Хазину. Я не вижу перспектив радикальной смены нынешней экономической модели. Настолько радикальной, что финансисты бы взвыли и простимулировали переворот. Да, после коронавируса жить можно по-другому - поставить на рельсы протекционизм, поднимать с нуля малый бизнес, производственный сектор. Но, вероятно, все это останется лишь словами.

"СП": - Что для Путина реально опасно: путч элит или протесты, которые могут превратиться в революцию?

- Ни то, ни другое. Для Путина опасна неэффективность власти, неправильная реакция на протесты. Чрезмерное насилие или, наоборот, чрезмерная апатия. Продолжение слабой линии в информационной сфере, неготовность вытеснить навальнистов из интернет-пространства.

- Совершенно непонятно, зачем приплетать козни мирового правительства там, где достаточно некомпетентности и жадности чиновников, - считает член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Милюк. - То что исполнители на местах и даже целые министры стремятся недодать людям положенное, а после окрика сверху немного приходят в себя - обычное их поведение, а не доказательство неудавшегося путча весной прошлого года. Хороший Путин против плохого окружения - известный сюжет в российской политике.

Михаил Хазин пришел к этому заблуждению через два ложных тезиса. Во-первых, он почему-то противопоставляет Путина и мировые финансово-экономические элиты. Достаточно посмотреть на цифры вывоза капитала из страны, чтобы понять: Россия подвергается форменному ограблению, и в этом вопросе у Путина с "мировым правительством" чисто методологические расхождения. Бесконечно доить страну или сразу пустить под нож - вот самое принципиальное противоречие между ними.

Во-вторых, Хазин считает, что России отведена особая роль в мировой экономике после кризиса. Более того, без участия России невозможно выстроить новый баланс сил в мире. Наверняка господин Хазин понимает в экономике больше нашего, но прямо сейчас место России в мировой иерархии государств хорошо известно. Наша страна может навязывать свою политическую волю великим державам, вроде Армении и Азербайджана (см. недавнюю войну между ними); договариваться с региональными лидерами, вроде Ирана и Турции (см. войны в Сирии и Карабахе); и пасовать перед угрозой конфликта со странами - мировыми лидерами (см. войну на Донбассе). Прямо скажем - не самая сильная позиция на переговорах по новому мировому порядку.

Хазин много и правильно говорит о кризисе капитализма, грядущем переделе мировых рынков и прочем, но давайте дождемся не летнего-осеннего путча, а хотя бы очередного послания президента к Федеральному собранию. Если помните, Хазин предсказывал, что в этом послании Путин заявит отказ от либеральной модели в экономике.

Но коли этого не случится, Путин продолжит выполнять привычные роли. Для элит он - главный гарант их богатств; для системных либералов - меньшее зло в стране "совков" и "ватников". "Уличные" либералы ему не страшны, потому что беспомощны. Путину стоило бы бояться "молчаливого большинства", но оно пока не готово выходить на улицы: лево-патриотическая политика зачищена настолько, что главный левый и главный патриот в стране - опять же Путин. Зачем ему что-то менять, если и так все хорошо? Зачем нужен дворцовый переворот, если Путин устраивает российские элиты?!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613470620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева
- Сенаторы планируют инициировать 8 законопроектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №39
- Депутаты демпартии "Ак жол" направили предложения в законопроект по усилению полномочий маслихатов с учетом закона "О парламентской оппозиции"
- Новое назначение
- К виновным примем жесткие меры - Сапарбаев об аварии в Жанатасе
- В МИД РК назвали критику Европарламента предвзятой и необъективной
- Аким столицы наказал заместителя за коррупцию подчиненного
- Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  