Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин

13:24 16.02.2021 Борьба за достоинство Латинской Америки



Неолиберальная волна в Латинской Америке выдохлась, народы отказываются терпеть бесчеловечные эксперименты. Это доказал успех левых сил в Эквадоре. Несмотря на изощренные интриги, расширяется протестное движение в Бразилии.



Крах "маленького вампира"



Великий сын Латинской Америки Пабло Неруда соединял в себе поэтический гений со страстностью политика-коммуниста. Будучи членом сената Чили, он в конце 1940-х годов выступил против президента Габриэля Гонсалеса Виделы, за что был обвинен в госизмене и перешел на нелегальное положение. Эти события нашли отражение в книге "Признаюсь: я жил".



Ее строки до сих пор звучат современно. Говоря о Виделе, Неруда называет его "акробатом парламентских подмостков", который "сумел покрасоваться в роли человека левых убеждений". Завоевав симпатии, он победил на выборах, чтобы тут же забыть о своих обещаниях. Чилийцы столкнулись с террором, тюрьмы заполнились политическими заключенными. Среди узников оказались бывшие соратники президента, не одобрившие его метаморфозы. "Избранный нами президент, получивший покровительство США, превратился в маленького вампира - гнусного и беспощадного, - вспоминал Неруда. - У этого ничтожного человека был жалкий, но извращенный ум. В тот день, когда по его приказу начались страшные репрессии против коммунистов, он пригласил на ужин нескольких руководителей рабочего движения. После ужина Гонсалес Видела проводил гостей до самых дверей дворца и, обняв их, со слезами на глазах сказал: "Я плачу потому, что подписал ордер на ваш арест. На улице вас схватят. Я не знаю, увидимся ли мы еще".



Спустя десятилетия путь "чилийского иуды" повторил другой политик - теперь в Эквадоре. В 2017 году на выборах там победил Ленин Морено. Близкий соратник прежнего президента Рафаэля Корреа, он обещал следовать социализму XXI века. Этот курс позволил сократить бедность с 37 до 21 процента, а уровень крайней нищеты - с 8 до 2 процентов. Значительно - с 53 до 44 - снизился демонстрирующий глубину неравенства коэффициент Джини. Миллионы жителей получили жилье, доступ к бесплатным здравоохранению и образованию.



Наделив себя чрезвычайными полномочиями, Морено стал расправляться с товарищами. Вице-президент Хорхе Глас был осужден на 8 лет тюрьмы, недавно срок ему продлили до 16 лет. К длительным срокам заключения приговорены другие политики, в том числе - заочно - и Рафаэль Корреа. Правда, обвинения разваливаются на глазах. Бежавший в Аргентину свидетель заявил, что его заставили дать показания под угрозами.



Нейтрализация оппонентов запустила следующий этап "перестройки по-эквадорски". В 2019 году власти заключили соглашение с Международным валютным фондом. В обмен на кредиты они ликвидировали субсидии на топливо и продукты первой необходимости, начали массовые сокращения. За год были уволены почти 4 тыс. врачей, что роковым образом сказалось на готовности к пандемии.



Неолиберальные реформы вызвали протесты, на которые власть отреагировала предельно жестко. При разгоне митингов погибли 11 человек, свыше 1,5 тыс. получили травмы. На левую оппозицию, заклейменную Морено "террористами и агентами Корреа и венесуэльского режима", обрушились новые репрессии.



Пандемия окончательно разоблачила суть режима. Жители умирали, не дождавшись помощи. Недавно парламент потребовал отставки главы минздрава, изъявшего партию вакцин для своих родственников. И это при том, что закупленных на Западе препаратов не хватает даже для вакцинации медработников! В сентябре правительство подписало новый договор с МВФ. Как заявил президент, это поможет "сделать экономику более динамичной и повысить социальную защиту".



Издевки изощреннее придумать сложно. В рамках запущенной трудовой реформы работодателям позволяется пересматривать контракты, сокращая зарплаты наполовину на неопределенный срок и лишая сотрудников последних гарантий. Начата приватизация крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод "Эсмеральдас" и ряд энергетических компаний. Власти возобновили проталкивание валютно-финансового кодекса, приостановленное после протестов 2019 года. Реформа предусматривает дерегулирование сферы, включая полную независимость Центробанка.



В январе был заключен еще один кабальный договор - теперь с международной корпорацией развития США. Последняя согласилась выделить 3,5 млрд долл. на нефтедобычу и инфраструктурные проекты, но с условием приватизации указанных Вашингтоном объектов и исключения китайских компаний из развития телекоммуникационной сферы. "Перед нами новая модель изгнания Пекина", - бахвалился глава корпорации Адам Болер. Кроме того, начаты переговоры о свободной торговле с США.



Реформы поставили страну на грань катастрофы. Уровень бедности за год поднялся с 26 до 52 процентов, а число живущих в крайней нищете подскочило с 500 тыс. до 1,4 млн человек. 5 млн работников получают зарплаты ниже законодательно установленного минимума. Одобрение деятельности Морено упало до 7 процентов, девять из десяти эквадорцев считают, что страна движется в неправильном направлении.



Перед лицом провала власть пыталась отменить назначенные на 7 февраля всеобщие выборы, а когда это не удалось - заблокировать участие левой оппозиции. Возглавляемому Корреа "Движению за гражданскую революцию" отказали в регистрации. Тем не менее левые силы объединились в коалицию "Союз надежды" и выдвинули в президенты экономиста Андреса Арауса. Несмотря на молодой возраст - за день до выборов ему исполнилось 36 лет, - он успел побывать министром-координатором в правительстве Корреа.



Власти забросали "Союз надежды" судебными исками, так что его окончательно зарегистрировали только в конце декабря. Несмотря на это, Араус вышел в лидеры гонки. В своей кампании он подчеркивал губительность "шоковой терапии", обещая прекратить отношения с МВФ, усилить контроль за движением капитала и отменить трудовую реформу. Во внешней политике Араус делает упор на региональной интеграции и требует восстановления отношений с Боливарианским альянсом во главе с Кубой и Венесуэлой.



В итоге Араус занял первое место, получив 32,4 процента, "Союз надежды" уверенно лидирует на выборах в парламент. На втором месте - кандидат движения многонационального единства "Пачакутик" Яку Перес, фигура довольно противоречивая. Выступая в защиту экологии и прав индейцев, он обозначил свою позицию как "против правых и левых" и участвовал в протестах против кабинета Корреа. Откровенно же неолиберальные силы, чьи интересы представлял банкир Гильермо Лассо, потерпели поражение.



Второй тур назначен на 11 апреля, и до этого времени Эквадор ждут серьезные испытания. Просто так отдавать власть, полученную путем предательства и коварства, правые силы не согласятся.



"Бразилия задыхается!"



Всеми силами хватается за власть и президент Бразилии Жаир Болсонару. Страна пожинает плоды его политики, включающей отсутствие общегосударственной программы борьбы с коронавирусом и паралич возглавляемого армейским генералом минздрава. Спустя год после обнаружения первых заболевших ситуация стабильно ухудшается. Каждый день фиксируется до 60 тыс. новых заражений и до 1,5 тыс. смертей.



Хуже всего ситуация в северных штатах - Амазонас и Пара. Весной они уже пережили трагедию, связанную с острым дефицитом больничных мест. В одном только городе Манаус не удалось спасти жизни более 3 тыс. человек. Подготовиться к новому всплеску там не смогли. Еще в начале января местные власти сообщали в столицу о нехватке кислорода. Вместо этого и.о. министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу распорядился отправить… 120 тыс. доз гидроксихлорохина - противомалярийного препарата, который, по уверениям Болсонару, обладает чудодейственными свойствами на ранних стадиях COVID-19. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Вместо собственного правительства регион спасла Венесуэла. В Манаус прибыла бригада из 107 врачей, а самое главное, спасительный кислород - свыше 100 тыс. литров. По договоренности властей штата с Каракасом Амазонас теперь получает по 80 тыс. литров каждую неделю. Руководство Компартии Бразилии (КПБ) направило письмо благодарности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Иначе поступил Болсонару. "Они голодают, съели всех собак и кошек, - издевательски заявил он. - Но находятся идиоты, которые хвалят: "Ох, Мадуро, какое у него большое сердце!" У этого парня рост под 2 метра и вес 200 килограммов, так что сердце там действительно огромное".



Гнусные выпады только подчеркивают моральное фиаско ультраправого режима. Изначально выступая против вакцинации и ругая губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа за начало совместной с КНР разработки вакцины, Болсонару кончил тем, что запросил у региона хотя бы часть производимых препаратов.



Столь же провальна экономическая политика. Чтобы сгладить массовое недовольство, власти выплачивали пособия для 60 с лишним миллионов бразильцев. Параллельно, однако, они делали все для сокращения доходов бюджета. На торги выставлен нефтеперерабатывающий завод в штате Байя, свыше двадцати аэропортов, национальная почтовая служба. В то же время частные компании получили различные льготы, активы бразильских миллиардеров увеличились за год на треть. В результате госдолг вырос с 80 до 90 с лишним процентов к ВВП, дефицит бюджета достиг 743 млрд реалов (10 трлн руб.). В январе власти объявили о прекращении выплаты пособий. "Бразилия разорена, я ничего не могу сделать", - отрезал Болсонару. Правда, свою вину он не признает, возлагая ее на губернаторов и СМИ, якобы ответственных за "разжигание паники".



Этот шаг может иметь самые тяжелые последствия, поскольку для 20 млн человек пособия являлись единственным источником дохода. С момента начала пандемии число занятых сократилось на 10 млн, а из тех, кому посчастливилось сохранить работу, треть трудится в условиях частичной занятости. В то же время депутаты обнародовали список госзакупок. К примеру, министерство обороны потратило 2,5 млн реалов (35 млн руб.) на вина дорогих марок. "Сколько кислородных баллонов можно было купить!" - возмущается оппозиция.



На этом фоне рейтинг президента рухнул ниже 30 процентов. В парламенте скопилось свыше 60 петиций с требованием импичмента. Одну из последних внесли левые партии, включая КПБ и Партию трудящихся. Болсонару обвиняется в нарушении конституционного права на охрану здоровья и искусственном создании кризиса. "Бразилия умирает, задыхаясь от этого президента", - говорится в петиции. Против президента выступила даже церковь, на которую он опирался до и после избрания. Около четырехсот священников потребовали отстранения Болсонару от должности.



Боясь потерять кресло и предстать перед судом, президент отчаянно маневрирует. В его призывах к армии содержатся намеки на переворот. "Мы, военные, - последнее препятствие на пути к социализму, - заявляет он, напоминая о своем армейском прошлом. - Вооруженные силы - это база для выполнения миссии правительства. У вас есть президент, который верит в бога и уважает армию".



Болсонару использовал все возможности для сохранения контроля над парламентом. 1 февраля там прошли выборы спикеров. Важность событий связана с тем, что именно глава нижней палаты дает ход процедуре импичмента. Двумя основными кандидатами на этот пост стали поддержанный президентом выдвиженец партии "Прогрессисты" Артур Лира и депутат от Бразильского демократического движения Балейу Росси. Хотя оба являются представителями правого крыла, левые партии после непростой дискуссии решили поддержать Росси с рядом условий. От него потребовали инициирования импичмента и защиты Конституции от авторитарных атак.



Однако буржуазия предпочла сговор с правительством. Большинство правых депутатов проголосовали за Лиру. То же самое произошло в сенате: его спикером избран сторонник Болсонару Родригу Пачеку.



Пока президенту удалось удержаться, но народные массы не собираются оставаться в стороне. В стране прошла серия акций протеста с требованием ухода Болсонару. И в Бразилии, и в других странах трудящиеся руководствуются словами Неруды: "бороться, чтобы вернуть достоинство".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613471040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Телеграмма соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева

- Сенаторы планируют инициировать 8 законопроектов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №39

- Депутаты демпартии "Ак жол" направили предложения в законопроект по усилению полномочий маслихатов с учетом закона "О парламентской оппозиции"

- Новое назначение

- К виновным примем жесткие меры - Сапарбаев об аварии в Жанатасе

- В МИД РК назвали критику Европарламента предвзятой и необъективной

- Аким столицы наказал заместителя за коррупцию подчиненного

- Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии

