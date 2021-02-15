Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает

13:25 16.02.2021

Ксения ВИШЕНИНА | Актобе



Уже год поездки из Казахстана в Россию и наоборот доступны далеко не всем. Кто решил, что пассажиры самолетов менее опасны, чем люди, пересекающие сухопутные границы? И отчего наши студенты до сих пор не могут поехать на учебу в Россию?



О закрытии границ в связи с пандемией коронавируса Казахстан объявил весной 2019 года. Особенно жителей Актюбинской области задела невозможность бесконтрольно ездить в Россию – за долгие годы все уже привыкли, что смотаться на денек в Оренбург или Орск ничего не стоит. Да и многие студенты отправлялись на учебу в РФ именно через погранпункты на Жайсане и Алимбетовке.



Но вирус внес свои коррективы. Например, на протяжении последних месяцев действовало правило, согласно которому поехать в Россию с частным визитом можно было один раз в 90 суток. Недавно эту норму смягчили до 30 суток. Правда, не для всех.



Эта периодичность не распространяется на казахстанцев, которые пересекают границу через сухопутные пункты пропуска с целью выезда на лечение, на похороны, для ухода за тяжелобольными членами семьи, на учебу, для осуществления трудовой деятельности, на постоянное место жительство в другое государство и так далее, – напомнили в погранслужбе КНБ РК. – Данная категория граждан может выезжать из страны, не соблюдая 30-дневный интервал. Казахстанцам, выезжающим за границу на лечение, необходимо при себе иметь справку 026/у, выдаваемую медицинскими учреждениями Казахстана



А вот тем, кто предпочитает передвигаться по воздуху, кажется, никакой вирус не страшен. По крайней мере, чиновники и санврачи уверены, что риск заразиться в самолете и людном аэропорту гораздо ниже, чем если ехать одному в личном автомобиле и ни с кем, кроме пограничников, не пересекаться. Ничем иным не объяснить то, что при сохраняющихся ограничениях для сухопутных передвижений аэропортами можно пользоваться без ограничений.



Авиасообщение с Россией Казахстан официально возобновил 21 сентября 2020 года.



Въезд граждан России в Казахстан осуществляется без ограничений только через воздушные пункты пропуска при прибытии прямыми авиарейсами из России либо через третьи страны, с которыми по решению правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение, – сообщили в "Ростуризме". – Это Беларусь, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, ФРГ, Нидерланды, ОАЭ, Корея, Египет и Турция. В остальных случаях въезд граждан России в Казахстан по-прежнему ограничен (с отдельными исключениями).



Кстати, с Мальдивами, Шри-Ланкой и Грузией у Казахстана тоже есть договоренности об авиаперелетах, но "Ростуризм" об этом отчего-то умолчал. В остальном же единственное ограничение для россиян, решивших добраться до Казахстана самолетом, – это, по сути, отрицательный тест на ковид, сделанный не меньше чем за трое суток до прибытия. К слову, детям до пяти лет делать его не нужно.



Из Казахстана в Россию тоже можно летать без ограничений. Были бы деньги! Агрегаторы дешевых авиабилетов пугают условиями и расценками. Самый недорогой прямой перелет из Нур-Султана в Москву стоит 242 182 тенге, еще 22 330 тенге придется доплатить за багаж – немыслимые для доковидных времен цифры. Можно, конечно, немного сэкономить, но лететь придется с пересадками.



Зато не нужно ждать 30 дней, чтобы попасть в Россию. Покупай билет, делай тесты, если этого требует авиакомпания, и лети.



Заковырок в обновленных правилах две. Первая касается транзитных пассажиров. Им, оказывается, через Казахстан тоже можно только летать, другие виды транспорта безопасными не признаются.



К примеру, так как и Кыргызская Республика, и ОАЭ входят в перечень стран, с которыми открыто авиасообщение, то гражданин Кыргызстана может спокойно вылететь в Дубай и так же авиационным транспортом вернуться, – утверждает представитель пограничной службы КНБ Мундаш Муллашев. – Но здесь момент такой, что если гражданин Кыргызстана вылетел в Дубай, то и вернуться в Казахстан он может только через авиационное сообщение. Через сухопутную границу он свободно уже не сможет заехать, для этого нужны основания.



Второй подвох касается студентов. Те, кто числится в российских вузах, по большей части до сих пор вынуждены заниматься дистанционно. Недавно в родительских чатах воцарился переполох. Люди вычитали в постановлении казахстанской погранслужбы, что студенты в числе прочих могут не соблюдать 30-дневный интервал и ехать на учебу в любое время. Уверенность подкрепилась заметками из некоторых "народных", но не слишком хорошо проверяющих факты газет. В публикациях ссылались на постановление № 635 председателя правительства РФ Михаила Мишустина.



Этого хватило, чтобы студенты побросали вещи в сумки, а родители вывезли детей к погранпунктам. На "Жайсане" действительно никаких вопросов не возникло. Погранцы проверили документы и выпустили студентов на нейтральную зону...



Изменен порядок пересечения границы Казахстана в период карантина



А сотрудники российского КПП "Сагарчин" развернули их обратно. И как бы молодые люди и их родители ни возмущались и ни размахивали статьями из казахстанских СМИ, российские пограничники были непреклонны. Все оказалось просто: Казахстан своим студентам выезжать учиться наконец-то разрешил, но российская сторона постановлений, разрешающих их впускать, так и не подписала. И в том самом 635-м постановлении Мишустина ни слова нет о том, что казахстанским студентам можно въезжать в Россию. Пришлось возвращаться к удаленке.



Подобные тонкости и хитрости учитывают не все. Некоторые молодые люди жалуются, что преподаватели отказываются подключать их к онлайн-урокам, потому что границы якобы открыты. То, что открыты они не для всех, аргументом не считается.



Довелось стать свидетелем такого диалога студентов казанского университета с преподавателем:



– Я вас не подключу, прилетайте и ходите на пары. Границы открыты.



– Но на учебу не пропускают!



– Самолеты свободно летают. Недавно наша преподавательница улетела в отпуск на Занзибар. И никаких проблем...



Объяснить, что Казахстан не Занзибар, а учеба не отпуск, бывает невероятно сложно. Некоторые особо хитрые идут на уловки: выезжают в Россию с частными визитами или подделывают справки о лечении, а уже потом бегут на пары. Но и этот метод оказался нерабочим: у вузов, которые принимают таких студентов, могут быть грандиозные проблемы с миграционной службой. А так как проблемы никому не нужны, то "больных" и "навещающих бабушек" ребят к очным занятиям, как правило, не допускают. Иногда еще и штрафуют, чтоб неповадно было.