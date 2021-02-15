 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:58 16.02.2021

16 февраля 2021 16:57 - Виктория Гунгер

Омурбек Текебаев пытается возглавить скрытую оппозицию?

Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев и Алмазбек Атамбаев всегда добивались того, чтобы быть представленными во власти. И не просто представленными, а ключевыми игроками политической арены. Как только они оставались за бортом, делали все возможное, чтобы оказаться во властной обойме. Об этом редакции VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, Омурбек Текебаев – один из знаковых фигур, который всегда, даже когда открыто неактивен, принимает стратегическое участие в политических процессах, происходящих в Кыргызстане.

- Это наглядно показывает история КР, особенно во времена оппозиции с Курманбеком Бакиевым, где Текебаев был один из непримиримых борцов с его режимом. Хотя та же Роза Исаковна в отдельные периоды входила ближайшее окружение Бакиева, а Алмазбек Атамбаев был премьер-министром. Текебаев же в этом плане очень последователен, - напомнил Шестаков.

По мнению политолога, сейчас Текебаев задумался об участии в новых парламентских выборах.

- На прошлых он понимал, что избирательный процесс был для него без особых шансов. Сейчас ситуация изменилась. Поэтому, у Текебаева активная фаза подготовки. Только он вряд ли будет действовать лишь в рамках "Ата Мекен". С большей долей вероятности, будут еще какие-то политические союзы. Но то, что мы увидим Текебаева среди основных претендентов в новом ЖК – однозначно, - отметил Шестаков.

Что касается нынешних политических процессов, то, безусловно, Текебаев попытается сохранить свой политический капитал.

- Ту критику, которая сейчас идет в отношении его детища - Конституции 2010 года, он наверняка не воспринимает всерьез. Если даже он будет стоять на позициях нейтралитета к действиям Садыра Жапарова, то в любом случае продолжит выступать за то, чтобы Кыргызстан по форме правления оставался парламентской страной. Вряд ли Текебаев примет ту реформу, которую затеял нынешний президент. Это будет один из основных его оппозиционных инструментов. Но при этом продолжит пользоваться теми формами правления, какие были. Поэтому, пойдет на выборы либо по одномандатному округу, либо со своей партией.

Политолог подчеркнул, что Омурбек Чиркешович всегда опирался на западные либеральные ценности, но когда выгодно, проявлял лояльность, как это было в 2015 году, когда он голосовал за вступление в ЕАЭС.

- То есть, он четко придерживается той политической конъектуры, которая складывается в данный момент. Он прекрасно понимает, что те, кто сегодня выходит против реформы Конституции, критикует политическую инициативу новых властей - его электорат. С ними он будет поддерживать связь, - уверен Шестаков.

Политолог добавил, Текебаев сейчас вряд ли возглавит какое-либо протестное движение. Ему интереснее быть стратегом, кем он был, собственно, всегда. Это наглядно показали и октябрьские события - Текебаева не было среди тех, кто выступал на площадях. Тем не менее с одной стороны, он находился в стороне, с другой – оставался в едином пространстве. Так он будет поступать и дальше.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613476680
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