Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя

15:40 16.02.2021 Наш колумнист Эдвард Чесноков - о том, что на фоне кризиса в США и ЕС Россия должна стать ковчегом для сторонников традиционных ценностей



Эдвард ЧЕСНОКОВ



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ - СПОЛЗАНИЕ В КОНЦЛАГЕРЬ



6 февраля: Нью-йоркский банк JPMorgan Chase отключил кофейную фирму Covfefe от своей платежной системы. Ранее рекламировать и продавать ее продукцию отказался крупнейший онлайн-магазин Amazon. Причина: бизнесмены-основатели Covfefe - американские патриоты и ярые сторонники Трампа.



7 февраля. Твиттер удалил учетную запись Джима Хофта с почти 400 тыс. подписчиков. Это и моя история - год назад он стал единственным американским редактором, чей портал GatewayPundit рискнул опубликовать англоязычную версию моего репортажа из китайских "лагерей для уйгуров". А последние месяцы Джим много писал о фальсификации выборов в США в пользу Байдена, приводил фото, видео…



8 февраля. Профессор Клэр Робинсон в колонке для британской газеты Guardian потребовала запретить (она выразилась изящнее: "сделать опциональными")… как думаете, что? Галстуки в новозеландском парламенте. Дескать, сей предмет гардероба символизирует "белое мужское превосходство" и может травмировать представителей секс- и нац-меньшинств.



9 февраля. Стало известно, представители какой партии чаще всего подвергаются нападениям в Германии. Контекст: правительство ФРГ тратит миллиарды на борьбу с "неофашистами", газеты вопят об "угрозе правого реванша". Логично предположить: больше всего насилия творят как раз "правые" - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но нет. В 2020 году немецкая полиция зарегистрировала 694 случая нападения на членов и сторонников АдГ: столько же, сколько на все остальные пять партий Бундестага вместе взятых. За большинством атак стоят левые радикалы из боевки "Антифа". Их "гуманитарное крыло" легально финансируется правительством ФРГ.



10 февраля. Звезда сериала "Мандалорец" (а ранее - "бойчиха" женского ММА и топ-модель, заслуженно любимая миллионами фанатов) Джина Карано лишилась работы в киностудии LucasFilm. Ее преступление: сравнила репрессии против сторонников Трампа в США - с притеснениями евреев в нацистской Германии. (Если бы прогрессивные американские практики переняли мы - то на улицу были бы вышвырнуты все сотрудники либеральных газет и радиостанций, начиная с Виктора Шендеровича, поставившего Олимпиаду в Сочи-2014 в один ряд с гитлеровскими игрищами-1936).



11 февраля. Твиттер подтвердил, что не разблокирует учетную запись Трампа, даже если в 2024 году тот вновь станет президентом. До "выпила" у него было почти 90 млн подписчиков.



12 февраля. Руководство школы городка Сифорд (Британия) разослало родителям письмо: один из величайших британцев XX века Уинстон Черчилль был "расистом", названные в его честь учебные корпуса будут переименованы…



Это просто первые попавшиеся мне новости за каждый из минувших семи дней - но при желании из таких посуточных сводок можно составить целую книгу, навроде документального романа Флориана Иллиеса "1913" (о том, как Старая Европа, медленно и незаметно для обывателя "изнутри времени", но неотвратимо катилась к своему концу).



И поскольку все эти факты невозможно опровергнуть; и поскольку 176 участников штурма Капитолия 6 января, которым на днях власти США предъявили обвинения в "заговоре", "нападении" и "подрыве работы Конгресса" - это 176 невинно репрессированных борцов за демократию (да, Виктор Янукович, во время майдана-2014, оказывается, так было можно), - то наша либеральная общественность, работающая бесплатной медийной обслугой западных микки-маусов, неимоверным усилием породила гениальный контраргумент:



- Вы не понимаете, это другое, настоящий гитлеровский тоталитаризм предполагал физическое истребление оппонентов в концлагерях, а их (а вас) никто не уничтожает.



"ЛИБШИЗА" - ЭТО СЕКТА



Да, именно. Тебя просто выгнали с работы за поддержку Трампа, а не услали в Заксенхаузен. У тебя просто закрыли банковский счет, а не отдали твою лавку новым хозяевам (в третьем рейхе: "арийской расе господ"; в четвертом рейхе: "потомкам угнетенных рабов").



Что? Ты еще можешь дышать? А Джордж Флойд не мог дышать, когда его убивали - получай с ноги, белая свинья, И СКАЖИ СПАСИБО, ЧТО ТЫ ВООБЩЕ ЖИВОЙ!



Ну и - кто знает, что будет впереди, ведь и развеселая Веймарская республика 1920-х годов, где немцы танцевали джаз, а политических оппонентов могли "всего лишь" избить на улице, тоже далеко не сразу превратилась в Евросоюзный Рейх с конвейерами смерти под музыку Вагнера. Хотя первые звоночки уже звучат, причем как раз в нынешней Германии: "Власти некоторых земель рассматривают возможность помещать злостных нарушителей ковид-карантина в специальные охраняемые учреждения", - сообщает газета Tagesspiel от 17.01.21.



Но что же это? Что же произошло с гениями чистой демократии, которых мы когда-то искренне почитали за идеал? У нынешнего западного порядка много определений, но мне нравится одно, хоть и несколько затасканное: "либшиза".



"Либ" - потому что, как и у предыдущих тоталитарных режимов, у нынешнего есть строгая религиозно-догматическая база. Она называет себя "либеральной демократией", но на деле похожа скорее на большевизм-1917. Есть класс эксплуататоров: белые мужчины. Есть класс угнетенных: представители других рас, женщины, секс-меньшинства. Соответственно, достичь всеобщего счастья просто: достаточно отнять все у "угнетателей" и раздать "угнетенным". А поскольку отжившие классы, конечно, будут сопротивляться, то мы имеем полное моральное право лишить их права голоса (отключить от твиттера, нарисовать победу "демократа" на выборах). Ведь за нами - свет истины, а за ними - тьма.



Поэтому - свержение памятников "белым угнетателям" (вплоть до Линкольна, Вашингтона или того же Черчилля). Поэтому - внедрение "директоров по diversity" (расовому и гендерному разнообразию) в крупнейшие корпорации. Поэтому - регулярные совместные молебны (звучащие из каждого утюга "лекции о расизме и исторической вине белого мужчины", исторической вине, которую надо искупать).



Хорошо, а в чем же "шиза"? Да в том, что у политиков, журналистов и штурмовиков Четвертого Рейха в голове вполне органично сочетаются взаимоисключающие параграфы. Любое альтернативное мнение - например, о том, что выборы в США-2020 были украдены глубинным государством - они уничижительно называют "теорией заговора": именно его, обвинение в "заговоре", предъявили многим участникам штурма Капитолия. И при этом сам западный мейнстрим годами кормил паству абсурдной конспирологией о "сговоре Трампа с Кремлем" и "взломе выборов-2016 российскими хакерами".



Так что рассматривать нынешний западный миропорядок следует именно как религию. Вернее - агрессивную секту. А с сектантами спорить невозможно, да и бессмысленно: ты или адепт, принимающий все догматы, или - еретик. Которого нужно сжечь (для начала - фигурально, забанив в Твиттере).



И ГЛАВНОЕ: ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?



Возникает вопрос: хорошо, да, все плохо, и даже понятно, кто виноват. Но что дальше? Есть же ведь (вернее, уже был) Трамп, а также АдГ, Марин Ле Пен и другие западные правые, которые и за традиционные ценности, и к России вроде бы неплохо относятся?



Давайте начистоту: это симпатичные, как белый штабс-капитан Овечкин из "Неуловимых мстителей", но обреченные персонажи. В краткосрочной перспективе у них нет шансов. Как не было исторических шансов у декабристов в 1825 году (нет, я не против Императорской России - я просто привожу аналогию).



На местных выборах в либеральном Гамбурге в 2020 году АдГ - еще раз: единственная партия нормального человека, выступающая против нелегальной миграции, гендерных теорий и прочей либшизы - набрала жалкие 5,3%, едва преодолев проходной барьер; пятью годами ранее у них было больше: 6,1%. Регресс.



Так что делать? Просто смириться с тем фактом, что некто - случайно или намеренно - предпринимает все, дабы сделать жизнь простого человека на Западе невыносимой.



Так давайте извлечем из этого выгоду - как США и Европа обогатились на человеческом капитале в виде миллионов образованных русских эмигрантов после революции-1917.



Давайте уже в России принимать тех, кого на Западе клеймят париями: нормальных, работящих мужчин и женщин, которые готовы возделывать здесь землю, устраивать мануфактуры и растить детей. Исторический прецедент есть: 75% немцев, переселившихся в неосвоенное Поволжье при Екатерине II, были протестантами - тогдашними евродиссидентами, многих из которых преследовали на родине по религиозным мотивам.



Альтернатива? Ведь мы вымираем. На Дальнем Востоке - Китай и другие азиатские тигры, которые на каждый миллион нашего населения могут выставить СТО миллионов. На юге - молодая и дерзкая поднимающаяся Турция со своим нео-османизмом и пантюркизмом: пока еще - наш партнер, но Германия и Советский Союз перед Второй мировой тоже то дружили, то ссорились, то снова неразлейводили.



Но у нас остался последний стратегический резерв - великая культура. Благодаря которой, как показывает та же историческая практика, уже следующее поколение этой, кхм, "белоэмиграции" будет мало отличаться от "Сереги из Рязани или Толяна из Перми".



А если у нас будет мощное национальное ядро в 200 или даже 300 миллионов здоровых, крепких, работящих людей - Русских Хозяев - то мы загладим чудовищные демографические потери двадцатого века и станем одним из лидеров в двадцать первом... Или же развалимся, как социалистическая Югославия, которая так и не смогла объяснить сербам, хорватам, косовским албанцам и прочим, что все они - "югославы". Источник - КП

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