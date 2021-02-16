 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - КазМинэнерго
18:03 16.02.2021

16 февраля 2021,
Решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане еще не принято. Сейчас изучаются реакторные технологии США, Южной Кореи, Франции, Китая и России. Об этом говорится в ответе Министерства энергетики на запрос zakon.kz.

Сообщается, что ежегодно Минэнерго проводит мониторинг баланса электрической мощности на среднесрочный и долгосрочный периоды. Прогнозный баланс на долгосрочный период показывает дефицит мощности. Поэтому Минэнерго рассматривает варианты ввода базовой и маневренной генерации электроэнергии с использованием различных источников энергии.

Учитывая ежегодный рост потребления и ужесточения экологических требований, АЭС выступает одним из альтернативных источников покрытия базовых нагрузок. Министерством изучаются реакторные технологии ведущих мировых производителей, таких как США, Южная Корея, Франция, Китай, Россия и т.д. Однако в настоящее время решение по строительству АЭС в Казахстане не принято, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что при принятии решения о строительстве АЭС будет учитываться мнение населения, о котором также заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В независимом Казахстане строительство атомной электростанции обсуждают не первый год. Впервые идею о ее строительстве высказали в 1997-м. Тогда сообщалось, что АЭС построят в поселке Улкен в Алматинской области. Но тогда окончательного решения не приняли.

Во второй раз про АЭС заговорили в середине 2000-х. Место размещения определили в Актау, но тоже не смогли принять решение. В 2016 году стало известно, что в стране не будут строить АЭС по крайней мере в течение семи лет из-за избытка электроэнергии.

В 2019 году президент России Владимир Путин предложил Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям. На следующий день в Минэнерго сказали, что предварительным местом строительства определен поселок Улкен. Новость вызвала резонанс. И тогда Токаев пообещал, что "без учета мнения населения решение о строительстве АЭС принято не будет".

10 февраля 2021 года посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что госкорпорация "Росатом" готова взяться за строительство атомной электростанции в Казахстане.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613487780
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