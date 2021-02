Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам, - Д.Ковалевич

18:12 16.02.2021 Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам

Дмитрий Ковалевич

16.02.2021,



В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, чета Зеленских в сопровождении свиты министров пребывала с визитом в солнечном Дубае. Президент Украины не только свозил супругу в романтическое путешествие, но и подписал ряд двусторонних документов

В частности, были подписаны протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений; договор о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом; меморандум о взаимном признании водительских удостоверений; меморандум об инвестициях в сельское хозяйство и развитии торговли агропродовольственной продукцией; меморандум о развитии туристической отрасли и увеличении двустороннего пассажиропотока и меморандум об обмене опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель.



Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.

Кроме того, и 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом ОАЭ Mubadala.



Тем не менее, все эти меморандумы являются преимущественно лишь заявлениями о благих намерениях. Основной целью всех зарубежных поездок последних двух украинских президентов было получение кредитов и какой-нибудь гуманитарной помощи. Чем дальше, тем неохотнее Украине дают деньги, учитывая "кредитную историю" страны.



На днях в очередном транше отказала миссия МВФ. В 2021 году Киев рассчитывал получить от МВФ 2,2 млрд долларов несколькими траншами. Эти средства нужны для погашения государственного долга.



Telegram-канал "Картель" считает, что "Зеленский поехал в ОАЭ за "деньгами", так как в ближайшие два месяца денег от МВФ нам не видать". Алогичное мнение и у блогера Анатолия Шария.



"Зеленский полетел в ОАЭ банально выпрашивать кредиты. С получением их все больше проблем, потому решили просить у арабов. Чем будут расплачиваться - даже представить трудно", - утверждает Шарий.



Что же есть у Украины такого, чего нет у богатых эмиров и шейхов, буквально купающихся в нефти? Прежде всего это земля, вернее - аграрный сектор. В ходе визита Зеленского в ОАЭ было подписано несколько контрактов на 3 млрд долларов, и в основном они касаются именно аграрного сектора. По словам Владимира Зеленского, в ОАЭ заявили о намерении инвестировать в украинскую экономику, "ведь наши черноземы известны во всем мире своими урожаями".



"Подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности", - уточнили в Офисе президента.

Естественно, речь о продовольственной безопасности Эмиратов. Президент Зеленский сватал украинскую пшеницу, словно заезжий торговец.



"Пшеница является важным символом для Украины, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность", - рассказывал президент Украины.



Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook отметил, что ОАЭ намерены в 10 раз увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс Украины и довести этот показатель до $2 млрд в год. Сумма достаточно крупная для Киева. Обычно власти Украины под транш МВФ на пару миллиардов готовы были принять какие угодно непопулярные законы.



Telegram-канал "Тень на плетень" отмечает, что власти Украины так готовятся к распродаже сельскохозяйственных земель.



"Бывший министр экономики Тимофей Милованов практически рассекретил информацию о ключевом вопросе на переговорах Президента Зеленского в ОАЭ. Оказывается, что речь шла о многомиллиардных инвестициях в аграрный сектор Украины. Абсолютно понятно, что речь идет в первую очередь о создании структур для выкупа украинских черноземов. Никакие другие проекты просто не могут потреблять в год до 2-х миллиардов долларов. В Эмиратах пахотных земель почти нет, но у эмиров есть огромные деньги. Теперь ясно, что земельный кейс будет реализовываться быстро", - пишет "Тень на плетень".



Однако землю иностранцам пока на Украине продавать нельзя, по крайней мере, формально. Стало быть, возможность такой покупки либо будут активно проталкивать в парламенте, прижав к ногтю оппозицию, либо продавать через "серые" схемы с помощью фиктивных банкротств. Поскольку сельскохозяйственные земли могут быть залогом, их можно отчуждать за долги, в том числе и иностранным банкам и фондам.



В 2018 году, то есть до открытия рынка земли, экс-президент Петр Порошенко продал Саудовской компании 180 000 га отборных черноземов в пяти областях вместе со всем оборудованием обанкротившегося агрохолдинга "Мрия". Саудовская компания Saudi Agricultural and Livestock Investment купила украинский агрохолдинг за 242 миллиона долларов после того, как он объявил дефолт по кредитным обязательствам. Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC) - это компания, акционерами которой является либо правительство Саудовской Аравии, либо члены королевской семьи страны.



Саудовские компании активно скупают сельскохозяйственные земли не только на Украине, но и в странах Африки. О практике их работы говорит в том числе и серия бунтов, прокатившихся несколько лет назад в Эфиопии, в ходе которых погибли десятки человек. Причиной бунтов стало недовольство местного населения тем, что саудовские компании, скупившие или арендовавшие земли в Эфиопии, отвели воду на орошение своих полей, фактически лишив местное население доступа к питьевой воде, которой там катастрофически не хватает.

Затем и новый президент Зеленский активно стал распродавать землю. В прошлом году в Давосе он встречался с представителями западного агробизнеса, в частности, с генеральным директором американской агрокомпании Cargill Inc. Дэвидом МакЛеннаном.



Зеленский отметил, что на Украине запускается "долгожданная земельная реформа", и предложил корпорации активнее вкладывать деньги в украинский агробизнес. МакЛеннан же напомнил тогда, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов.



Сейчас же президент Зеленский по сути продает сельскохозяйственные земли еще и ОАЭ. И, судя по заявленной Миловановым сумме сделки ($2 миллиарда ежегодно), речь идет о достаточно серьезных планах и крупных банках сельскохозяйственных земель, которые будут обеспечивать продовольственную безопасность ОАЭ. Источник - ukraina.ru

