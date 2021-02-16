Ахеджаковщина. Нисхождение в мерзость. О морали подлецов, - К.Кеворкян

19:00 16.02.2021 Константин Кеворкян

16.02.2021



Особенность практически всех цветных революций в том, что под лозунгами социальной справедливости, борьбы с коррупцией, эпохальной битвы за все "хорошее" против всего "плохого" орудуют откровенные негодяи

Подлость нападающих исподтишка и сразу прячущихся за женщинами (как это было на демонстрациях навальнят в Питере 31 января), подлость зазывавших на митинги детей, подлость профессиональных подстрекателей толпы, подлость угрожающих тем, кто посмел высказать мнение, идущее вразрез с мнением псевдолиберальной тусовки.



На фоне этих событий известный шоумен обращается к затравленному в социальных сетях коллеге с нравоучением, мол, большинство плюющихся - все равно "люди со светлыми лицами", которые просто хотят перемен: "Это никакого отношения не имеет, никакого - ни к либеральным идеям, ни к России будущего".



Похоже, шоумену невдомек, что одно из давних желаний "всего прогрессивного человечества" - снести с Олимпа в числе прочих и его собственное семейство, соорудившее в российском шоу-бизнесе целые завалы из родственников-приятелей, превратившее телеэстраду в унылый бенефис одних и тех же лиц.

Подобная якобы свободомыслящая публика затравила талантливого кинорежиссера Юрия Быкова, снявшего сериал "Спящие" о пятой колонне в России, и эта же тусовка поддерживала украинский Майдан - например, нацепившая веночек Ксения Собчак проводила время с бандеровцами в захваченной Киевской мэрии.



Вчера тусовка набросилась на Григория Явлинского, который посмел высказать свое мнение о господине Навальном, завтра заклюет и мужа самой госпожи Собчак - режиссера Константина Богомолова.



Но вопрос даже не в них, а в самой незаконности январских и февральских массовых акций оппозиции - то есть запрете на их проведение по эпидемиологическим соображениям, ведь пандемия реально продолжается. Из прямого нарушения закона рождаются и ответные меры, например разгоны антикарантинных митингов в Германии или Нидерландах. Как из штурма Капитолия в США (где столько роскошной недвижимости у наших "звезд") - репрессии против трампистов. Нарушение закона было? Было. Получите и распишитесь.



Так нет же. Лия Ахеджакова в интервью украинскому телеканалу "24" излагает:



"Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, она набирает обороты. Власть боится потерять власть. Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, это поразительно, и против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки…"



Интеллигенты с полным отсутствием агрессии - это те, которые избили парня на Пушкинской площади за плакат против Навального? Или выбили глаз шоферу возле цирка на Цветном бульваре? Или распыляли газ в глаза силовикам - а их, понимаете ли, танками, танками, танками!



Под видом "свободомыслия" торжествуют аморальность и двойные стандарты, которые дискредитируют само слово "либерализм". Сотни откровенных провокаций "мирных протестующих" сочувствующими СМИ и соцсетями выдаются за малозначительные мелкие эксцессы, хотя это и есть ползучая тактика майданов на первоначальном этапе. А после лавины мелких укусов и "разведки боем" начинаются провокации масштабные, с энергичным переходом к эскалации и сакральными жертвами.

Светлолицые хотят сказать, что не понимают этого? Безусловная ложь, потому что данная тактика обкатана в самых разных странах мира, и следящий за окружающими событиями человек (а они люди образованные) не может этого не знать. Значит, сознательно оправдывают подлость? Возможно - в расчете на дивиденды, либо на лояльность испуганной власти, либо на некую добычу в случае удачного госпереворота.



Однако им стоило бы учитывать, что самозваные "совести нации" - такой же расходный материал революции, как и прочие граждане. Помните, как прогрессивная общественность восхищалась движением Femen - украинскими голыми девицами, которые обличали Путина, Януковича и трясли дохлыми грудями перед телекамерами?



Femen активно участвовали в украинском политическом паноптикуме, пока одного из их лидеров - Евгения Василькевича - не взяла в плотную разработку уже новая "демократическая" власть Майдана. Спасая собственную жизнь, Василькевич сбежал из Украины на Запад и поведал прессе о закулисье разрекламированной майданной "демократии", победы которой столь желают навальнята в России.



"Мне на голову накинули мешок и потащили куда-то волоком по коридору. Как потом оказалось, в гараж. Я думал, волокут убивать. Я орал, пытался зубами разорвать мешок. Потом услышал рядом какой-то скулеж. Понял, что рядом со мной были и другие арестанты, - рассказывает Василькевич о своих муках в застенках "революционеров". - Что меня убьют, я уже не сомневался, и уже думал - быстрей бы. Когда с меня сняли мешок, я увидел, что нахожусь в полутемном большом гараже, у стены сидит человек, замотанный веревками, его рот был заклеен скотчем, это он тихонько скулил и пытался пошевелить головой. Кроме него в гараже находилось еще человек десять, как я понял, тех, кто меня притащил сюда и пытал. Мне сказали: "Смотри, вот так сейчас будет и с тобой". И на моих глазах этому человеку медленно перерезали горло. Это снится мне уже пять лет, очень часто. Жалобный тихий вой. И запах крови. Наконец мне объяснили, в чем я должен сознаться: в том, что я руководитель сепаратистской террористической организации "Народная рада Бессарабии". Я кричал: нет! Я ничего вообще не знаю об этом. Я руководитель движения FEMEN! Все! Не надо мне впаривать того, чего я не делал. Мне сказали: ты больше не будешь руководителем ничего, а известен будешь как "петух". После чего изнасиловали…"



Аналогичные примеры торжества украинской "демократии" можно приводить десятками, многие из них подтверждены официальными структурами ООН, но кого интересует чужое горе, пока оно не станет своим. Огромная дурость - считать, что вещи, которые уже происходили в когда-то мирных Ливии, Сирии или Украине, не могут произойти в России. Но так называемая "прогрессивная интеллигенция" насколько самоуверенна, что ее не учит ни чужой, ни свой кровавый исторический опыт.

Все разговоры о "политическом кризисе" и "диалоге с протестующими" всего лишь политтехнологический прием введения в диалог с властью не "революционеров", а тех, кто за ними стоит, - ради политического торга и кулуарных договоренностей, рычагом для достижения которых служит управляемая кукловодами толпа.



Цветные революции начинаются под видом борьбы с беззаконием - но, используя беззаконие реальное, сами воцаряются диктатурой беззакония. Скачущие мальцы в Москве - такое же орудие в руках подлецов, как их ровесники в Киеве или Минске, и это вовсе не "другое". Про "другое" рассказывайте тем, кто не видел подобного на Украине и лишь понаслышке знает, до чего скакуны довели свое государство. Источник - ukraina.ru

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