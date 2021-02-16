Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel

20:25 16.02.2021

16 февраля 2021 г.

Рикарда Рихтер | Der Spiegel



"Один работал волонтером в больнице, другой утверждает, что поступил так ради благой цели: авторитетные люди используют свою власть и влияние, чтобы вакцинироваться в числе первых", - пишет немецкое издание Der Spiegel.



"Не только в Германии, но и по всей Европе учащаются случаи, когда люди вакцинируются без очереди, что вызывает массивную критику со стороны населения", - отмечает журналистка Рикарда Рихтер.



"Чем выше число заражений, тем больше страх заразиться вирусом. В Испании недельный показатель заболеваемости все еще составляет 272 случая на 100 тыс. населения, во второй половине января он равнялся почти 421 случаю. Есть ли что-то проще, чем обойти очередь за спасительной прививкой? Более 700 испанских политиков уже поймали на том, что они пытались пробраться без очереди, при этом более 200 таких случаев было зафиксировано только в провинции Валенсия, которая уже несколько недель считается эпицентром пандемии. Также и главный военный страны, начальник генштаба Мигель Анхель Вильярроя, воспользовался возможностью вакцинироваться вместе с другими высокопоставленными офицерами в Мадриде".



"План вакцинации испанской армии отличается от гражданского, но и он предусматривает, что сначала вакцинируется весь медицинский персонал, а затем те, кто участвуют в операциях внутри страны и за рубежом. В то время как Вильяррое и его сотрудникам в генштабе были сделаны прививки, около сотни медработников военного госпиталя Gómez Ulla остались ни с чем. Вильяррое это стоило его должности: после масштабной критики в своей адрес 23 января он предложил свою отставку, "чтобы не наносить ущерб имиджу вооруженных сил".



"Особенно заблаговременно сделал прививку и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, - продолжает издание. - Уже утром 31 декабря он опубликовал в Twitter фотографию своей красной справки о вакцинации, написав: "Это лучший способ решить вопрос: вакцинироваться или не вакцинироваться".



"Примеры для подражания в плане вакцинации были Польше крайне необходимы, в начале декабря многочисленные опросы свидетельствовали о широко распространенном в стране скепсисе относительно вакцинации. Однако примером для подражания быть сложно, если твоя очередь еще не подошла", - указывает Der Spiegel.



"Впрочем, Миллер не одинок: в Варшавском медицинском университете еще до Нового года было внепланово вакцинировано около 200 человек, в том числе известные люди, бизнесмены и деятели культуры, как, например, Кристина Янда, одна из известнейших актрис Польши. 32 медработника, которые были готовы сделать прививку, остались ни с чем", - говорится в статье.



"Нехватка прозрачности и договоренности в кулуарах - не редкость в Австрии. В этом смысле неудивительно, что и здесь особенно высоко число тех, кто вакцинируется без очереди".



"Прежде всего бургомистры, кажется, пользуются своим влиятельным положением. За несколько дней января стало известно о множестве случаев, когда они были вакцинированы якобы оставшимися дозами вакцины".



"Особенно много внимания привлек Вольфганг Матт, бургомистр города Фелькирх в Форальберге. Он заблаговременно вакцинировался в доме престарелых, хотя в свои 65 лет не относится к группе риска. 19 января Матт публично оправдывался по радио: он не видит проступка в том, чтобы использовать дозу вакцины, которую иначе пришлось бы утилизировать: "Я и старый хлеб не выбрасываю, а делаю тосты".



"Однако ответственная врач возразила версии Матта. По ее словам, было вполне достаточно людей из первой приоритетной группы, готовых в тот вечер получить последние на тот день дозы вакцины".



"Был ли он там ради вакцины? Или действительно лишь хотел помочь в больнице? Британский депутат от консерваторов Брендан Кларк-Смит в течение вечера работал волонтером в больнице своего избирательного округа в Ноттингемшире, а затем опубликовал в Facebook фотографию, где ему делают прививку".



"Критика не заставила себя долго ждать - тем более что Кларку-Смиту всего лишь 40 лет. (...) Но так как в национальной системе здравоохранения NHS добровольцев причисляют к сотрудникам больницы, ему тоже предложили сделать прививку - и он согласился. Позднее он подчеркнул, что это была оставшаяся доза вакцины. И написал в Facebook, что хотел подать пример остальным".



"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего", - гласит девятая заповедь. Касается ли это и корректного указания собственного места жительства? Епископ Майорки Себастьян Тальтавулл вероятно был другого мнения - и понадеялся, что Господь на секунду отвернется, пока он за несколько дней до даты вакцинации зарегистрируется в приюте для вышедших на пенсию священников. (...) Ведь сам он, вообще-то, живет во дворце епископа и в свои 73 года не входит в группу тех, кого вакцинируют в первую очередь. Пока в Испании претендовать на вакцину могут только жители домов престарелых, работающий там ухаживающий и медицинский персонал".



"Епископу прививка была сделана уже 5 января, и он оказался вообще одним из первых вакцинированных людей на Майорке. При этом там ждут вакцинации тысячи людей, нуждающихся в уходе, и инвалидов".



"Тальтавулл извинился за свое поведение. "Я думал, что подам пример остальным", - сказал он в конце января газете Diario de Mallorca. (...) По его словам, он, хотя и живет во дворце для епископа, тесно контактирует с теми, кто живет в приюте, и имеет там свою комнату. Теперь он решил воспользоваться этим и провести там первую ночь: накануне второй прививки, чтобы избежать шумихи в прессе", - пишет Der Spiegel.



Источник: Der Spiegel