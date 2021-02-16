 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.02.2021
21:23  Китай может сорвать выпуск амеровских супер-истребителей F-35
21:11  Сардобинское водохранилище восстановят. УзбПравительство приняло решение
20:29  Любовь и сексуальность во времена Covid-19, - Le Monde
20:25  Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel
19:00  Ахеджаковщина. Нисхождение в мерзость. О морали подлецов, - К.Кеворкян
18:12  Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам, - Д.Ковалевич
18:03  Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - КазМинэнерго

15:40  Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя
15:01  Бердымухамедов отважно бросил перчатку Америке
14:58  Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:28  Примет ли Россия "лишних таджиков", - И.Джорбенадзе
13:25  Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает
13:24  Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин
13:17  Путч или революция: что снесет Путина?
13:10  Пир во время чумы, или о резиденциях президента Узбекистана
09:59  "То, что сейчас ходит по Франции, это не французы", - В.Прохватилов
09:42  О правах туркменского человека в эпоху пандемии, - Нургозель Байрамова
09:33  Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить
09:28  Каждому узбеку - по вузу? В Джизаке откроют филиал индийского "технологического института Sambhram"
09:21  Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:06  Новая редакция КырКонституции. Сырая, плохая, неясная, - Т.Ибраимов
08:43  Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов
08:15  Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана, - Г.Мирзаян
07:13  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
01:04  Афган: Роковая ошибка восприятия, - Д.Зуев
01:01  Скончался популярный казахский поэт-песенник Шомишбай Сариев
00:57  Приграничное напряжение. КырДепутаты расписались в очередной некомпетентности? - "ВБ"
00:51  Как на самом деле умер Чингисхан: он мог стать жертвой пандемии, - Der Spiegel
Понедельник, 15.02.2021
23:15  Легендарный генерал-прохиндей Суваналиев стал губернатором Баткенской области Киргизии
21:49  В Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея
21:43  В Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу (видео)
21:41  COVID-19: Великая вакцинная афера, - Васко Колмайер
21:37  Турецкая разведка на юге Украины - как у себя дома
21:36  В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов
21:26  О "китайской колонизации". Почему активизировалось антикитайское лобби, - Юрий Тавровский
21:20  Разуть хохлов. Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд
21:18  Новый хоким Бухары остановил свом приказом все сомнительные стройки
21:09  Каталонцы идут к новому референдуму о независимости, - "НГ"
21:07  Самый удачливый Кыр-коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом, - 24.kg
20:04  Превратится ли Великобритания в несостоявшееся государство. Закат западного мира? - В.Кудрявцев
19:10  Ливия расползается на части, - Игорь Субботин
18:16  Мирзиеев запускает проект нового автозавода в Джизаке
18:13  Политзаключенных в Туркменистане ограничивают в контактах с родственниками
14:45  Жена Зеленского надела хиджаб
14:43  Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы, - Н.Нуртазина
10:28  Укус некрофила, или Почему история Зои Космодемьянской вызывает бешенство прозектора-самоучки? - В.Шурыгин
10:24  Байден исцелит душу Америки бескровной войной, - М.Мошкин
10:13  Покушение на очередного комбата Армии ДНР. Ответка будет?
09:53  Шаги в прошлое. Казахстану пока не грозит тотальная архаизация, - Гульмира Илеуова
09:50  КазКордай: как сегодня живут люди в селах, пострадавших от погромов год назад, - "Караван"
08:23  Непредсказуемость Турции развязала России руки, - Т.Бордачев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel
20:25 16.02.2021

16 февраля 2021 г.
Рикарда Рихтер | Der Spiegel

"Один работал волонтером в больнице, другой утверждает, что поступил так ради благой цели: авторитетные люди используют свою власть и влияние, чтобы вакцинироваться в числе первых", - пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Не только в Германии, но и по всей Европе учащаются случаи, когда люди вакцинируются без очереди, что вызывает массивную критику со стороны населения", - отмечает журналистка Рикарда Рихтер.

"Чем выше число заражений, тем больше страх заразиться вирусом. В Испании недельный показатель заболеваемости все еще составляет 272 случая на 100 тыс. населения, во второй половине января он равнялся почти 421 случаю. Есть ли что-то проще, чем обойти очередь за спасительной прививкой? Более 700 испанских политиков уже поймали на том, что они пытались пробраться без очереди, при этом более 200 таких случаев было зафиксировано только в провинции Валенсия, которая уже несколько недель считается эпицентром пандемии. Также и главный военный страны, начальник генштаба Мигель Анхель Вильярроя, воспользовался возможностью вакцинироваться вместе с другими высокопоставленными офицерами в Мадриде".

"План вакцинации испанской армии отличается от гражданского, но и он предусматривает, что сначала вакцинируется весь медицинский персонал, а затем те, кто участвуют в операциях внутри страны и за рубежом. В то время как Вильяррое и его сотрудникам в генштабе были сделаны прививки, около сотни медработников военного госпиталя Gómez Ulla остались ни с чем. Вильяррое это стоило его должности: после масштабной критики в своей адрес 23 января он предложил свою отставку, "чтобы не наносить ущерб имиджу вооруженных сил".

"Особенно заблаговременно сделал прививку и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, - продолжает издание. - Уже утром 31 декабря он опубликовал в Twitter фотографию своей красной справки о вакцинации, написав: "Это лучший способ решить вопрос: вакцинироваться или не вакцинироваться".

"Примеры для подражания в плане вакцинации были Польше крайне необходимы, в начале декабря многочисленные опросы свидетельствовали о широко распространенном в стране скепсисе относительно вакцинации. Однако примером для подражания быть сложно, если твоя очередь еще не подошла", - указывает Der Spiegel.

"Впрочем, Миллер не одинок: в Варшавском медицинском университете еще до Нового года было внепланово вакцинировано около 200 человек, в том числе известные люди, бизнесмены и деятели культуры, как, например, Кристина Янда, одна из известнейших актрис Польши. 32 медработника, которые были готовы сделать прививку, остались ни с чем", - говорится в статье.

"Нехватка прозрачности и договоренности в кулуарах - не редкость в Австрии. В этом смысле неудивительно, что и здесь особенно высоко число тех, кто вакцинируется без очереди".

"Прежде всего бургомистры, кажется, пользуются своим влиятельным положением. За несколько дней января стало известно о множестве случаев, когда они были вакцинированы якобы оставшимися дозами вакцины".

"Особенно много внимания привлек Вольфганг Матт, бургомистр города Фелькирх в Форальберге. Он заблаговременно вакцинировался в доме престарелых, хотя в свои 65 лет не относится к группе риска. 19 января Матт публично оправдывался по радио: он не видит проступка в том, чтобы использовать дозу вакцины, которую иначе пришлось бы утилизировать: "Я и старый хлеб не выбрасываю, а делаю тосты".

"Однако ответственная врач возразила версии Матта. По ее словам, было вполне достаточно людей из первой приоритетной группы, готовых в тот вечер получить последние на тот день дозы вакцины".

"Был ли он там ради вакцины? Или действительно лишь хотел помочь в больнице? Британский депутат от консерваторов Брендан Кларк-Смит в течение вечера работал волонтером в больнице своего избирательного округа в Ноттингемшире, а затем опубликовал в Facebook фотографию, где ему делают прививку".

"Критика не заставила себя долго ждать - тем более что Кларку-Смиту всего лишь 40 лет. (...) Но так как в национальной системе здравоохранения NHS добровольцев причисляют к сотрудникам больницы, ему тоже предложили сделать прививку - и он согласился. Позднее он подчеркнул, что это была оставшаяся доза вакцины. И написал в Facebook, что хотел подать пример остальным".

"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего", - гласит девятая заповедь. Касается ли это и корректного указания собственного места жительства? Епископ Майорки Себастьян Тальтавулл вероятно был другого мнения - и понадеялся, что Господь на секунду отвернется, пока он за несколько дней до даты вакцинации зарегистрируется в приюте для вышедших на пенсию священников. (...) Ведь сам он, вообще-то, живет во дворце епископа и в свои 73 года не входит в группу тех, кого вакцинируют в первую очередь. Пока в Испании претендовать на вакцину могут только жители домов престарелых, работающий там ухаживающий и медицинский персонал".

"Епископу прививка была сделана уже 5 января, и он оказался вообще одним из первых вакцинированных людей на Майорке. При этом там ждут вакцинации тысячи людей, нуждающихся в уходе, и инвалидов".

"Тальтавулл извинился за свое поведение. "Я думал, что подам пример остальным", - сказал он в конце января газете Diario de Mallorca. (...) По его словам, он, хотя и живет во дворце для епископа, тесно контактирует с теми, кто живет в приюте, и имеет там свою комнату. Теперь он решил воспользоваться этим и провести там первую ночь: накануне второй прививки, чтобы избежать шумихи в прессе", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613496300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева
- Сенаторы планируют инициировать 8 законопроектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №39
- Депутаты демпартии "Ак жол" направили предложения в законопроект по усилению полномочий маслихатов с учетом закона "О парламентской оппозиции"
- Новое назначение
- К виновным примем жесткие меры - Сапарбаев об аварии в Жанатасе
- В МИД РК назвали критику Европарламента предвзятой и необъективной
- Аким столицы наказал заместителя за коррупцию подчиненного
- Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  