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Любовь и сексуальность во времена Covid-19, - Le Monde
20:29 16.02.2021

15 февраля 2021 г.
Марк Гозлан | Le Monde

"Пандемия Covid-19 отразилась на сексуальности во всем мире, поскольку она изменила и усложнила романтические отношения между людьми, независимо от того, находятся ли они вместе на карантине или по отдельности, в паре они или одиноки. Причина кроется также во введенных ограничениях (самоизоляция, запрет на поездки, комендантский час) и в барьерных жестах (ношение маски, социальное дистанцирование), направленных на сдерживание распространения коронавируса. Наконец, заметное влияние оказал и страх заражения. Такие наблюдения сделали два итальянских психолога. Их обзор медицинской литературы охватывает конкретные аспекты сексуальности во времена Covid-19 в западных странах. Для анализа, опубликованного 2 января 2021 года в журнале Sexologies,было отобрано 20 статей из 337", - пишет журналист LeMondeМакрГозлан.

"(...) Обязанность постоянно проживать со своим партнером, ограничение пространства, напряженность, конфликты и разногласия сделали пары уязвимыми. Кроме того, на половом акте неблагоприятно сказываются все отрицательные эмоции и, следовательно, страдает сексуальное здоровье, которое является частью эмоционального и социального благополучия. В этот период сексуальные отношения между сожителями сильно изменились", - указывают два психолога из Университета Ла Сапиенца и Академии социальной и правовой психологии (Рим). И добавляют, что для пар с детьми "негативное влияние усилилось из-за постоянного присутствия детей дома в связи с закрытием школ, что затрудняло моменты уединения".

"(...) Как утверждают авторы, для неверных супругов ситуация была иной. "Им трудно было заниматься случайным сексом, а те, кто имел внебрачные связи (на работе или где-то еще), не могли поддерживать свои интимные отношения, прежде всего, из-за резкого сокращения профессиональной деятельности, а также из-за принудительного сосуществования с супругом и ограничений для выхода из дома".

"(...) Что касается пар, живущих не под одной крышей, но у которых были стабильные отношения, (...) сексуальность могла восприниматься по-другому благодаря использованию интернета, пусть даже не все пары готовы к виртуальному сексу, говорят Стефано Элеутери и Джулия Терзитта. По их словам, "практика онлайн-секса со стабильным партнером, не живущим под одной крышей, помогла некоторым людям сохранить свое желание, удовлетворить его и сохранить его неизменным до конца пандемии".

"(...) Исследование, проведенное итальянскими гинекологами на выборке из 89 женщин детородного возраста, показало снижение их сексуальной функции и качества сексуальной жизни в период социального дистанцирования из-за пандемии Covid-19. В частности, это исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine, показывает, что доля женщин, имевших в среднем шесть половых сношений в месяц до введения ограничительных мер, уменьшилась и впоследствии достигла двух раз в месяц. По мнению авторов, негативное влияние эпидемии Covid-19 на сексуальную функцию и качество жизни женщин показывает, как острый стресс может повлиять на психологическое состояние", - передает журналист.

"(...) В австралийском исследовании, проведенном с помощью онлайн-анкеты и опубликованном в журнале Sexually Transmitted Infections, оценивалось влияние карантина на занятия сексом 965 человек, 70% из которых составляли женщины. Большинство респондентов (53%) заявили, что во время карантина они меньше занимались сексом, чем в тот же период 2019 года. Что касается сексуальной активности, то около 14% участников заявили, что они стали чаще пользоваться секс-игрушками, а 26% - что они больше мастурбировали. Логично, что использование сайтов знакомств упало с 42% до 27%. И наоборот, использование сервисов обмена сообщениями и чата немного увеличилось с 89% до 94%. В общей сложности 98 участников (11%) заявили, что, находясь в самоизоляции, купили секс-игрушку, и 24% из них заявили, что они сделали это впервые", - говорится в статье.

"По поводу мастурбации стоит напомнить, что Департамент общественного здравоохранения Нью-Йорка самым серьезным образом заявил: "Вы сами являетесь своим самым безопасным сексуальным партнером. Мастурбация не распространяет Covid-19, особенно если мыть руки (и секс-игрушки) водой с мылом в течение как минимум 20 секунд до и после", - пишет Le Monde.

"Аналогичный совет дал в Канаде Центр контроля заболеваний провинции Британская Колумбия. В сентябре 2020 года одна чиновница в сфере общественного здравоохранения Канады порекомендовала сексуальным партнерам избегать поцелуев и не держать лица близко друг к другу. "Подумайте о том, чтобы надеть маску, закрывающую нос и рот", - сказала она.

"(...) Несколько исследований изучали сексуальное желание. Например, испанское исследование оценивало сексуальное поведение в течение 99 дней карантина в Испании в онлайн-опросе. Это исследование, опубликованное в журнале Sexuality Research and Social Policy, показало, насколько оказалась затронута сексуальная жизнь, особенно у женщин. Тех женщин, которые сообщили о снижении своей сексуальной активности, было в три раза больше (37%), чем тех, которые сообщили об ее увеличении (14%). Что же касается сексуального желания, то психологи отметили существенные различия между мужчинами и женщинами. В частности, более высокая доля женщин (37%), чем мужчин (29%), испытывали более сильное сексуальное желание, чем обычно, однако обратная тенденция подтверждается для тех, кто испытывал меньшее сексуальное желание (39% среди мужчин и 34% для женщин). Таким образом, в целом у мужчин сексуальное желание снижалось, а у женщин оно увеличивалось", - комментирует Гозлан.

"(...) Что касается подростков, то исследование, проводившееся в США с конца марта по начало мая 2020 года, показывает, что 10% из них (в возрасте от 14 до 17 лет) в течение последних трех месяцев чаще мастурбировали. Такая же пропорция была обнаружена в отношении использования веб-камеры для знакомств (видеочат) и отправки эротических SMS (секстинг). Молодые люди также чаще использовали порнографические видео, как указывает это исследование, опубликованное в журнале Journal of Adolescent Health. В связи с этим авторы статьи, опубликованной в Sexologies, напомнили, что во время карантина один известный сайт потокового видео порнографического содержания предоставил бесплатный доступ к своей версии Premium", - говорится в статье.

"(...) В заключение авторы настаивают на одном пункте: и в изоляции, и вне ее, сохраняется потребность в социальных отношениях, любви, флирте и сексуальном самовыражении. Для достижения этой цели они подчеркивают "важную роль интернета", который они рассматривают как "инструмент улучшения сексуального здоровья, особенно в новом сценарии Covid-19".

Источник: Le Monde

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613496540
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