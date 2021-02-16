Сардобинское водохранилище восстановят. УзбПравительство приняло решение

21:11 16.02.2021

Сардобинское водохранилище восстановят. Принято правительственное решение



Правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища, сообщило Daryo. Документ имеет гриф "для служебного пользования". Восстановительные работы будут вестись в два этапа. К научно-техническим исследованиям привлечены специалисты из других стран, рассказал представитель Минстроя.



Кабинет министров Узбекистан принял постановление о восстановлении Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области с грифом "ДСП" (для служебного пользования). Об этом сообщило Daryo со ссылкой на начальника Управления координации деятельности проектно- изыскательских организаций Министерства строительства Насруллу Бабаева.



По словам специалиста, на основании принятого решения проводится "большой объем инженерно-исследовательских работ". В частности, взяты лабораторные анализы, продолжаются исследования для научно-технического обоснования.



"Текущее состояние объекта проверяется на соответствие первоначальным проектным решениям. Эти исследования проводятся, чтобы предотвратить повторение несчастного случая в будущем", - сказал представитель министерства.



Проектно-сметная документация на реконструкцию водохранилища разработана проектной организацией, согласно которой восстановительные работы будут проводиться в два этапа. Насрулла Бабаев отметил, что не может назвать сроки строительства.



"Причина - это определено закрытым постановлением. Правительство разработало график и определило ответственных сотрудников. Организации профильных министерств и ведомств делают свою работу согласно плану", - цитирует его издание.



Представитель Минстроя сообщил о планах по устранению трещин по сторонам плотины, возникших после ее прорыва, и повторном запуске в эксплуатацию. Так, будут изучены устойчивость плотины к давлению воды, заполняемость водохранилища и результаты других научно-технических исследований.



"После получения заключений и завершения научно-технических исследований восстановление плотины будет осуществляться в два этапа", - отметил он.



Насрулла Бабаева добавил, что к научным исследованиям привлекаются не только местные специалисты, но и зарубежные исследовательские центры, поскольку "ситуация касается и соседних стран".



"Группа из нескольких независимых экспертов проанализирует результаты работы и даст свои заключения. Исходя из этого продолжатся работы в рамках следующего этапа", - отметил специалист в интервью Daryo.



15 мая во время очередного визита в Сырдарьинскую область президент Шавкат Мирзиеев заявил, что строительство Сардобинского водохранилища было необходимо для развития Сырдарьинской и Джизакской областей, но произошла техногенная катастрофа. Глава государства тогда сообщил, что к экспертизе плотины будут привлечены эксперты из Европы, Азии, Турции и России.



"Они дадут объективную оценку тому, можно ли было избежать этого бедствия или нет, почему это произошло. Во-вторых, как мы в будущем будем использовать это водохранилище, мы посоветуемся с вами и потом восстановим его. Для развития Сырдарьинской и Джизакской областей нужна вода и для животноводства, и для человека, и для хлопка, и для пшеницы, и для птицеводства. Всем нужна вода. Это было правильным решением, но произошло такое бедствие", - отметил президент.



Утром 1 мая 2020 года произошло частичное обрушение плотины на Сардобинском водохранилище. В результате наводнения нанесен ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Причиной прорыва назывались ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.



В результате катастрофы был нанесен ущерб в общей сложности 4710 жилым домам, из которых 2211 оказались непригодными для проживания, а 2499 требуют ремонта. Эвакуировано около 90 тысяч человек, погибли по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали.



В конце августа прошлого года министр финансов Тимур Ишметов заявил, что на устранение последствий чрезвычайной ситуации в Сардобинском водохранилище было запланировано выделение 1,5 трлн сумов, из которых на восстановительные нужды в первом полугодии было направлено 500 млрд сумов.



Сардобинское водохранилище построено в соответствии с постановлением правительства №97 от 2010 года на территории Сардобинского, Мирзаабадского и Хавастского районов. Объем гидросооружения рассчитан на 974 млн кубометров воды. Периметр водохранилища составляет 42 км, длина дамбы - 28 км, площадь - 6800 га. Максимальная высота дамбы - 33 метра, максимальный уровень воды - 30 метров.



Как сообщала ранее "Газете.uz", стоимость строительства Сардобинского водохранилища по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1 трлн 306 млрд 940 млн 400 тысяч сумов (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года) из государственного бюджета.



21 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в закрытом режиме, поскольку "уголовное дело непосредственно связано с государственными секретами". По делу проходят М. Холматов (работал начальником Дирекции строительства гидротехнических сооружений компании "Узбекистон темир йуллари") и еще 16 человек.