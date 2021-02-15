 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай может сорвать выпуск амеровских супер-истребителей F-35
21:23 16.02.2021

Артур Приймак
Если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал сообщения о том, что Пекин изучает возможность объявить США эмбарго в этой сфере.

"Редкоземы из Китая применяются в сборке обширной линейки американской военной техники, тех же истребителей F-35. Кроме того, китайские металлы идут в производство наукоемких технологий – например, микросхем и микрочипов", – говорит руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.

"В случае введения подобных китайских контрсанкций Штаты теоретически могут импортировать небольшое количество редкоземов из Южной Африки. Возможно, что и из России, но вряд ли Москва пойдет на такой шаг. Есть большие залежи редкоземельных металлов в Латинской Америке. Например, в Колумбии. Но там давно и уверенно действует все тот же китайский бизнес. Таким образом, Пекин действительно постепенно перекрывает Штатам доступ на мировой рынок редкоземельных металлов", – отметил Маслов.

Если Пекин объявит эмбарго в этой сфере, это приведет к общемировому повышению цен на всю продукцию, в которой используются редкоземы: микрочипы, платы, и так далее", – уточнил востоковед.

Однако, оговорился Маслов, существует и обратная связь – китайцы сами импортируют электронику американского производства, при изготовлении которой используются редкоземельные металлы из Поднебесной. "Поэтому в Пекине крайне аккуратно относятся к обсуждению подобных контрсанкций против Вашингтона", – заключил китаист.

Во вторник стало известно о том, что правительство Китая рассматривает возможность запрета экспорта редкоземельных металлов, чтобы подорвать оборонную промышленность США и Европы. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

В январе Министерство промышленности предложило ввести строгие ограничения на экспорт 17 редкоземельных металлов, добываемых в Китае. Все они широко используются при производстве в США военной техники, в том числе истребителей F-35. Так, в истребителе используется 417 кг редкоземельных металлов.

Как пишет "Коммерсант", на Китай приходится около 80% поставок этих металлов, и сейчас Пекин изучает, насколько болезненным окажется для США и Евросоюза потеря поставок этих металлов. Правительство Китая дает понять, что готово пойти на такой шаг на фоне обострения отношений с США.

Источник - взгляд
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