"Враги народа" в… ФРГ. В демократической Германии сегодня не церемонятся с инакомыслящими, - А.Соколов

22:04 16.02.2021

Андрей Соколов

16.02.2021



Повестку из немецкой полиции с присвоением ему такого статуса получил Николай Эрней, гражданин РФ и ФРГ, который переехал в Германию. Правда, буквально этот статус, обозначенный в повестке, звучит, как "Gefährder" - враг государства, однако это сути дела не меняет. Как и в нацистской Германии, ему за гражданскую активность, которая не по нраву властям, сегодня грозит тюремное заключение и политическое преследование.



Рассказывая о драматической истории Эрнея в статье под заголовком "Предсказание Нострадамуса сбывается: Германия губит Европу",интернет-газета"Русские Афины" пишет, - немец по национальности, программист Эрней переехал в ФРГ вместе с женой и двумя малолетними детьми в 2016 году по программе "поздних переселенцев" из Томска.



"Казалось бы, вот она - европейская сказка в действии! Но, как пел Высоцкий, действительность оказалась "еще кошмарней"", - отмечает издание. Его сын Максим неожиданно отказался ходить в государственную школу. Он признался родителям, что в школе его сверстник, уроженец Афганистана, пытался его душить и предупредил: "Ты будешь мертвым!", показав для острастки жест отрезания головы. Родители попытались перевести ребенка в школу при российской дипмиссии в Бонне, однако Шульамт (российский аналог отдела образования) запретил это сделать.



При этом в случае неявки ребенка в германскую школу Эрнеям пригрозили штрафом по 1000 евро в день (!), а затем и тюремным заключением родителей и, как следствие, изъятием детей из семьи.



Николай пытался жаловаться, обращался во все инстанции, в ЕС, писал петиции в интернете - все безрезультатно.



В суде пятеро немецких судей цинично заявили: если ребенка бьют в одной немецкой школе, идите в другую. Можете перепробовать хоть все школы Германии, можете менять города. Насилие в немецких школах - это нормальный процесс взросления детей.



Хотя в школе, которую посещал сын Эрнея, судом документально установлено три случая душениядетей, которые страдают теперь физически и морально, для немецкого суда, полиции, прокуратуры, администрации города и области, правительства страны, государственной думы Германии все это абсолютно нормально, так и должно быть. Все кончилось тем, что гражданина, который осмелился отстаивать свои права, объявили "врагом государства" и ему грозит тюремное заключение.



Имя российского немца Николая Эрнея сегодня на слуху у тех, кто столкнулся с обратной стороной медали хваленого "социально-ориентированного" германского государства. Больше двух лет он борется с государственной машиной, защищая права русских детей не только в ФРГ, но и в целом в Европейском союзе. За эту борьбу он стал фигурантом четырнадцати (!) политических уголовных дел за последний год. А недавно полиция "наградила" Николая статусом политически опасного человека, который будто бы угрожает конституционному строю Германии.



"По сути, человека обвиняют в том, что он начал подпиливать столпы германского государства, - прокомментировал ситуацию интернет-газете"Русские Афины"правозащитник Гарри Мурей. - А с этим в Новом Рейхе не церемонятся. На сегодня, насколько мне известно, германские адвокаты отказались защищать Николая Эрнея. Мы вышли на одну адвокатскую контору, которая в свое время защищали даже международных террористов. Но когда они увидели бумаги, где написано "Gefährder", то отказались", -пишет правозащитник.



"Я и многие люди в Германии не смогли добиться справедливости. Изучая проблемы, я понял, что большинству германских граждан ничего неизвестно о проблемах антисемитизма, и как крайнее проявление - русофобского антисемитизма, о проблемах коррупции и беспредела в социальных ведомствах. Я решил донести до всех них эту неприглядную информацию, от коммун до канцлерамта, чтобы руководители на всех уровнях, прочитав, не просто пришли в дикую ярость, а чтобы приняли хоть какие-то меры. Я гражданин двух государств - России и Германии, и правозащитная составляющая во мне, конечно, от русской ментальности…



Я знаю, что в России есть понятие депутатского запроса, есть общественный интерес, есть, наконец, гражданское общество. Я думал и рассчитывал, что такие механизмы есть и в Германии, но ничего подобного здесь нет. Это правовая пустыня.



Как итог: власти Германии мне мстят, мне и моим детям", - полагает Николай Эрней.



Скандальную историю с переселенцем Эрнеем, пытавшемся протестовать против созданной в ФРГ абсурдной системы ювенальной юстиции, которая фактически лишает родителей права самим воспитывать своих детей и силой навязывает ложную толерантность, уже многие считают одним из признаков эволюции современной Германии в сторону Третьего рейха, когда государство преследовало граждан за малейшие проявления инакомыслия. Сегодня это делается под крышей ЕС, где фактически всем заправляет Германия.



Как считают политологи, то, что сейчас создано в Европе в рамках Евросоюза – напоминает о планах Гитлера о создании "тысячелетнего Рейха", который будет диктовать свою волю всему континенту. Эти планы разрушил Советский Союз, разгромив гитлеровскую Германию, но при помощи США она снова возродилась и сегодня в рамках ЕС начинает диктовать всем свои законы, подчиняя других уже не силой оружия, а при помощи своих корпораций и банков.



"В 90-е и 2000-е гг., - пишет директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова, - была воплощена большая часть разрабатываемых в течение многих десятилетий планов Единой Европы: в 1998 г. был, наконец, создан Европейский центральный банк; в 1999-2001 годы было введено евро (вначале - в безналичный, а с 2002 г. - в наличный оборот); расширены функции Европарламента и Еврокомиссии; складывается единое европейское правовое и информационное пространство; начинает проводиться общая внешняя и оборонная политика; формируется новая концепция человеческой личности, реализация которой сделает возможным установление тотального электронного контроля над обществом.



Однако именно тогда, когда Европейский союз, казалось бы, приблизился к воплощению голубой мечты своих архитекторов, как раз и стал проявляться весь разрушительный характер "европейского строительства", выявивший полную несовместимость интересов и представлений правящей космополитичной верхушки, находящейся на содержании у мировых банкиров, с интересами и представлениями большинства европейцев. Как показали события последних лет, сохранение "европейского единства" возможно только при условии передачи органам ЕС чрезвычайных полномочий, означающих фактически установление жесткой диктатуры, призванной осуществить полный демонтаж "социального государства" в странах Европы и подготовить почву для перехода власти непосредственно в руки мировой финансовой мафии".



"В западной прессе, - пишет политолог Андрей Фурсов, - постоянно печатаются статьи о том, что пришло время господства Германии.



В британской "Дейли Мейл" была статья, где прямо говорится: Германия не остановится на достигнутом и будет далее укреплять свое доминирующее положение - поднимается Четвертый рейх.



Правда, автор статьи несколько ошибся в терминологии. Четвертый рейх был создан Борманом, Мюллером и Каммлером в 1943–1945 годах и, по-видимому, существует до сих пор: это сетевая структура, которую также называют "нацистский интернационал" (кстати, один из источников Евросоюза связан с Четвертым рейхом, а первой моделью Евросоюза была гитлеровская). Так что сейчас правильнее говорить о возможности появления уже пятого рейха. Началом этого процесса можно условно считать 3 октября 2010 года, когда произошло символическое событие: Германия завершила выплату гигантских репараций по итогам Первой мировой войны…

Евросоюз как проект вырастает из гитлеровского Евросоюза. А как структура абсолютно соответствовал немецким экономическим и политическим интересам. С помощью Евросоюза немцы мирным путем добились того, чего не добились военным", - делает вывод А. Фурсов.



А что означает такая система для простого гражданина, который пытается сегодня в будто бы "демократической" Германии отстаивать свои права, показывает драматическая история Николая Эрнея.



"Германия идет неправильным путем, этот путь грозит катастрофой. Я лично видел и пережил распад СССР, я очень не хочу видеть и пережить распад Европейского союза в целом и Германии в частности. Но я абсолютно уверен, что в конце того пути, по которому идет Германия и ЕС, в конце этого пути будет сотня независимых друг от друга государств. Европейский союз и Германия развалятся от того безбожия и беззакония, что они творят против своих граждан", - считает сам Николай Эрней.