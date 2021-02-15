Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков

22:30 16.02.2021

16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Освобожден от должности главный редактор газеты "Кыргыз Туусу"



Эрнис Балбаков освобожден от должности директора - главного редактора издательского дома "Кыргыз Туусу". Об этом сообщила пресс-служба правительства.



По ее данным, он уволен согласно поданному заявлению.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.