 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 16.02.2021
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Понедельник, 15.02.2021
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Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков
22:30 16.02.2021

16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Освобожден от должности главный редактор газеты "Кыргыз Туусу"

Эрнис Балбаков освобожден от должности директора - главного редактора издательского дома "Кыргыз Туусу". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, он уволен согласно поданному заявлению.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.

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Источник - 24.kg
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