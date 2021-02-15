|23:39 Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС
23:25 Держи Ухань востро. Миссия ВОЗ задает новые вопросы Китаю, - С.Строкань
22:30 Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков
22:04 "Враги народа" в… ФРГ. В демократической Германии сегодня не церемонятся с инакомыслящими, - А.Соколов
21:23 Китай может сорвать выпуск амеровских супер-истребителей F-35
21:11 Сардобинское водохранилище восстановят. УзбПравительство приняло решение
20:29 Любовь и сексуальность во времена Covid-19, - Le Monde
20:25 Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel
19:00 Ахеджаковщина. Нисхождение в мерзость. О морали подлецов, - К.Кеворкян
18:12 Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам, - Д.Ковалевич
18:03 Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - КазМинэнерго
15:40 Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя
15:01 Бердымухамедов отважно бросил перчатку Америке
14:58 Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:28 Примет ли Россия "лишних таджиков", - И.Джорбенадзе
13:25 Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает
13:24 Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин
13:17 Путч или революция: что снесет Путина?
13:10 Пир во время чумы, или о резиденциях президента Узбекистана
09:59 "То, что сейчас ходит по Франции, это не французы", - В.Прохватилов
09:42 О правах туркменского человека в эпоху пандемии, - Нургозель Байрамова
09:33 Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить
09:28 Каждому узбеку - по вузу? В Джизаке откроют филиал индийского "технологического института Sambhram"
09:21 Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:06 Новая редакция КырКонституции. Сырая, плохая, неясная, - Т.Ибраимов
08:43 Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов
08:15 Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана, - Г.Мирзаян
07:13 Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
01:04 Афган: Роковая ошибка восприятия, - Д.Зуев
01:01 Скончался популярный казахский поэт-песенник Шомишбай Сариев
00:57 Приграничное напряжение. КырДепутаты расписались в очередной некомпетентности? - "ВБ"
00:51 Как на самом деле умер Чингисхан: он мог стать жертвой пандемии, - Der Spiegel
|23:15 Легендарный генерал-прохиндей Суваналиев стал губернатором Баткенской области Киргизии
21:49 В Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея
21:43 В Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу (видео)
21:41 COVID-19: Великая вакцинная афера, - Васко Колмайер
21:37 Турецкая разведка на юге Украины - как у себя дома
21:36 В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов
21:26 О "китайской колонизации". Почему активизировалось антикитайское лобби, - Юрий Тавровский
21:20 Разуть хохлов. Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд
21:18 Новый хоким Бухары остановил свом приказом все сомнительные стройки
21:09 Каталонцы идут к новому референдуму о независимости, - "НГ"
21:07 Самый удачливый Кыр-коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом, - 24.kg
20:04 Превратится ли Великобритания в несостоявшееся государство. Закат западного мира? - В.Кудрявцев
19:10 Ливия расползается на части, - Игорь Субботин
18:16 Мирзиеев запускает проект нового автозавода в Джизаке
18:13 Политзаключенных в Туркменистане ограничивают в контактах с родственниками
14:45 Жена Зеленского надела хиджаб
14:43 Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы, - Н.Нуртазина
10:28 Укус некрофила, или Почему история Зои Космодемьянской вызывает бешенство прозектора-самоучки? - В.Шурыгин
10:24 Байден исцелит душу Америки бескровной войной, - М.Мошкин
|Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков
22:30 16.02.2021
16 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Освобожден от должности главный редактор газеты "Кыргыз Туусу"
Эрнис Балбаков освобожден от должности директора - главного редактора издательского дома "Кыргыз Туусу". Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, он уволен согласно поданному заявлению.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.