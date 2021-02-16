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Держи Ухань востро. Миссия ВОЗ задает новые вопросы Китаю, - С.Строкань
23:25 16.02.2021

Миссия Всемирной организации здравоохранения задает новые вопросы Китаю

Газета "Коммерсантъ" №27 от 16.02.2021, стр. 6
Первый визит в китайский город Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавших происхождение коронавируса, опроверг первоначальную версию китайских властей и породил новые вопросы. Хотя миссия ВОЗ не нашла доказательств лабораторного происхождения COVID-19, критики Пекина получили новые аргументы в пользу версии о том, что китайские власти утаивали важную информацию. Как заявил глава миссии Питер Бен Эмбарек, более десяти мутаций COVID-19 циркулировали в Ухане задолго до того, как в декабре 2019 года там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Таким образом, попытка Пекина использовать миссию ВОЗ, чтобы закрыть чувствительную тему и снять один из главных раздражителей в отношениях с США, не увенчалась успехом.

Итоги первого визита в КНР команды экспертов Всемирной организации здравоохранения, покинувших китайский город Ухань в конце прошлой недели после нескольких недель изучения первоисточника пандемии в полевых условиях, оказались противоречивыми и уже вызвали новую войну слов.

К разочарованию сторонников теории "китайского заговора" и версии об утечке коронавируса из секретной лаборатории в Ухане, найти подтверждения того, что COVID-19 мог стать тайным биологическим оружием КНР, экспертам ВОЗ так и не удалось. Однако выводы эпидемиологов из 12 стран, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Данию и Японию, опровергают первоначальную версию Пекина о том, что точкой отсчета пандемии стал именно декабрь 2019 года, когда китайские власти официально уведомили о ней руководство ВОЗ.

Как заявил в воскресенье в интервью телеканалу СNN глава делегации ВОЗ, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек (Дания), по итогам работы в Ухане его команда установила: в декабре 2019 года пандемия коронавируса была уже в самом разгаре, то есть, она началась гораздо раньше. "Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре 2019 года, что стало открытием",- заявил глава международной группы ВОЗ, сообщив, что на тот момент по меньшей мере тысяча людей была инфицирована, причем не одним, а 13 разными штаммами COVID-19.

Второй главный вывод экспертов ВОЗ состоит в том, что у коронавируса вообще могло не быть единого источника распространения. "Некоторые штаммы начали распространяться с местных рынков, а некоторые никак с рынками не связаны",- сообщил Питер Бен Эмбарек, дав понять, что работа миссии ВОЗ в Ухане породила новые вопросы.

Подтверждением того, что число этих вопросов множится, стала и итоговая пресс-конференция, которую эксперты ВОЗ провели на прошлой неделе перед отлетом из Уханя.

Как следует из их разъяснений, остается неясным, какую роль в распространении коронавируса сыграл тот самый рынок морепродуктов "Хуанань", который в течение многих месяцев в мире считали первоисточником COVID-19.
Кроме того, эксперты ВОЗ считают маловероятным, что прямыми переносчиками COVID-19, из-за которых вирус попал на рынок морепродуктов, стали именно летучие мыши.
В ходе работы миссии появилась требующая проверки и дополнительных исследований гипотеза о том, что был еще какой-то промежуточный переносчик.
Что же касается версии об утечке вируса из лаборатории, то ученые ВОЗ уже не рассматривают ее как одну из рабочих.

На фоне очевидных разночтений в версии китайских медиков и властей и версии экспертов ВОЗ газета The Wall Street Journal сообщила о том, что власти КНР отказались предоставить команде Питера Бен Эмбарека изначальные необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, способные пролить свет на природу пандемии. По данным The Wall Street Journal, эксперты ВОЗ установили, что еще в октябре 2019 года в Центральном Китае 92 человека были госпитализированы с симптомами, аналогичными признакам коронавируса.

Таким образом, заявления представителей миссии ВОЗ дают определенные основания утверждать, что в ходе работы в Ухане по той или иной причине им не была предоставлена вся информация. В связи с этим, как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон требует, чтобы "доклад ВОЗ был независимым, а выводы экспертов - свободными от вмешательства со стороны китайского правительства". "Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен будет предоставить данные о самых ранних днях вспышки заболевания",- потребовал господин Салливан.

Однако китайская сторона уже дала понять, что в дальнейшем не намерена оправдываться, и переложила ответственность на Вашингтон.
"США в последние годы серьезно подрывали многосторонние институты, включая Всемирную организацию здравоохранения, и нанесли тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцем на ВОЗ и на страны, которые честно поддерживали ВОЗ",- говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне, распространенном в ответ на заявление Джейка Салливана. В своем ответе китайская дипмиссия в Вашингтоне призвала США "занять серьезную, искреннюю, транспарентную и ответственную позицию" и "поддержать работу ВОЗ реальными действиями".

На фоне новой войны слов между Вашингтоном и Пекином в дискуссию о том, как интерпретировать данные, полученные экспертами ВОЗ, включились их коллеги, не вошедшие в состав делегации и не имевшие возможности посетить Ухань.

"Я не думаю, что экскурсию для экспертов ВОЗ в лабораторию в Ухане можно считать объективным свидетельством того, что утечки вируса там быть не могло. Когда мы ходим на экскурсии на производства, у нас мало шансов увидеть какие-то проблемы. Я бы назвала эту инспекцию и вывод ВОЗ о том, что в лаборатории все идеально и утечка невозможна, формальной точкой в рассуждениях об источнике вируса",- заявила "РИА Новости" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Чтобы обнаружить что-то в Ухане, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ",- саркастически заметила госпожа Баранова.

Впрочем, по ее мнению, заслуживает внимания одна из версий экспертов ВОЗ, что возможным источником заражения могло стать замороженное мясо экзотических животных, доставленных с китайских ферм, где их выращивают для забоя.

Таким образом, после первой поездки экспертов ВОЗ в Ухань Пекину так и не удалось выйти победителем в продолжающейся информационной войне вокруг пандемии и закрыть взрывоопасную тему в отношениях с США, которую активно подхватила новая администрация в Белом доме.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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