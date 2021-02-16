Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС

23:39 16.02.2021

События в Кок-Сереке и Ак-Сае напомнили о проблеме границы



BBC. Кыргыз кызматы

16 февраля 2021



В Бишкеке перед Домом правительства около 30 человек провели акцию протеста по приграничным проблемам, потребовав от властей дачи конкретной информации по уточнению границы с соседними странами.



Перед этим в баткенском селе Ак-Сай и селе Кок-Серек Джалал-Абадской области были высказаны недовольства по поводу того, что соседние страны переходят линию границы. Мы обратились к начальнику управления охраны границы ГПС КР Нурбеку Турганбаеву, расспросив о произошедших событиях.



"Начну с кыргызско-узбекской границы. 14 февраля в местности Суу-Башы Баткенского района на неописанном участке границы с Узбекистаном узбекские граждане установили три столба для проведения электролинии. Они были убраны после переговоров местных властей и Пограничной службы", - рассказал Н. Турганбаев.



Один из инцидентов в Баткене зарегистрирован в Ак-Сае, местные жители написали на социальных сайтах и опубликовали видео, как таджикские пограничники берут под охрану пастбищные земли. После этого тоже на некоторых участках возникло напряжение. Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности распространила заявление, прокомментировав события в Баткене.



"14 февраля пограничный наряд Кыргызстана пресек попытки граждан Таджикистана посадить саженцы на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы в местности Уч села Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области. Сегодня, 15 февраля, кыргызские пограничники пресекли попытки проведения строительных работ вблизи условной линии кыргызско-таджикской госграницы. Гражданин Таджикистана, житель села Сурх, попытался возвести фундамент забора на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы в 10 метрах от условной линии границы напротив местности Мин-Орук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана. Незамедлительно состоялись встречи начальников пограничных застав, а затем глав сельских управ сторон, в ходе которых кыргызская сторона потребовала прекратить любые хозяйственные работы на неописанном участке госграницы. Таджикская сторона первоначально отказалась выполнить эти требования. Однако в это же время в местности Мин-Орук (КР) и Сурх (РТ) на приграничных территориях собрались около 25-30 граждан Кыргызстана и Таджикистана. Граждане Кыргызстана попытались посадить саженцы вблизи условной линии госграницы. С целью недопущения эскалации конфликта стороны приняли решение о прекращении строительных работ", - сообщила Пограничная служба.



Касаемо участка Кош-Болот села Кок-Серек Ала-Букинского района, то сообшалось, что узбекская сторона протягивает проволоку на неописанном участке границы. Пограничная служба дала в связи с этим такой комментарий.



"Это место считается описанным участком границы. Пятого сентября 2017 года было подписано соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном, это ратифицированная земля", - сказал Турганбаев, отметив, что данный участок признан принадлежащим Узбекистану.



На наш вопрос, почему местные жители об этом не знают и не слушают доводов, последовал ответ, что Пограничная служба не может на это ответить. Поэтому одним из основных требований на митинги в Бишкеке стал вопрос предоставления конкретной информации о ходе переговоров по границе.



"У нас всего два требования. Одну даже можно назвать просьбой. Местные жители также поднимают вопрос расширения полномочий полпреда правительства в Баткенской области. Наше требование такое: в 1991 году после развала СССР было заключено Алматинское соглашение, согласно которому все союзные республики сохраняют за собой все объекты, субъекты и линию границы, какие находились в их хозяйствовании и были на тот момент. Мы ставим это требование, потому что не знаем, когда будет решен вопрос границы. Мы считаем, что в последние годы проигрываем в решении вопроса границы с соседними странами из-за слабости кадров", - сказал один из участников акции протеста Бекназар Айталиев.



В ходе визита в 2017 году в Бишкек президент Узбекистана Шавката Мирзиеева был подписан промежуточный протокол по границе между двумя странами. В то же время обе стороны объявили о завершении уточнения 85% линии границы между двумя странами. Эксперты отмечают, что наиболее спорными вопросами являются участки Гава-Сай в Ала-Буке и Кемпир-Абадское водохранилище, указываемое в основных документах как Андижанское водохранилище.



В вопросе уточнения границы с Таджикистаном в последние годы прогресса нет. В населенных пунктах приграничья регулярно регистрируются инциденты, ситуация остается напряженной.



"Что касается вопроса государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, то, несмотря на ряд переговоров, на протяжении многих лет, особенно в последние 15 лет, нет ощутимого результата. Почему процесс не сдвигается с места? Причин этого много. По-моему, одной из причин является разность позиций кыргызской и таджикской сторон в вопросе границы. Мы в целом подходим как к вопросу границы, рассуждаем, исходя из этого, ведем соответственные усилия. Таджикская сторона рассматривает это не как вопрос границы, а как спор за определенный участок, и ежегодно, начиная со времени весенних полевых работ и заканчивая временем сбора урожая, создает ряд инцидентов. Чтобы получить спорным путем земельные площади, которые входят в территорию Кыргызстана, устраивают различные конфликты, обращают внимание органов власти, желая решить вопрос в своих интересах. Это они сделали привычкой. Мы же начинаем кричать со всех сторон только тогда, когда возникнет конфликт. А ситуация остается той же. У каждого вопроса имеется структура, вот эту сторону надо тщательно проанализировать. В каком месте вопрос границы, в каком месте отношения двух соседей, в каком месте прохождение скота служит причиной спора? В пограничных, земельных, водных вопросах нет мелкого, незначительного. Необходимо проанализировать, на этой основе рассмотреть на уровне айыл окмоту, затем акимиата, после - на уровне области и центральнойе власти, определить стороны, которые надо решить, распределить и поставить требование исполнения", - говорила в интервью Би-Би-Си бывший посол Кыргызстана в Великобритании Бактыгуль Каламбекова.



Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си