 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.02.2021
23:39  Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС
23:25  Держи Ухань востро. Миссия ВОЗ задает новые вопросы Китаю, - С.Строкань
22:30  Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков
22:04  "Враги народа" в… ФРГ. В демократической Германии сегодня не церемонятся с инакомыслящими, - А.Соколов
21:23  Китай может сорвать выпуск амеровских супер-истребителей F-35
21:11  Сардобинское водохранилище восстановят. УзбПравительство приняло решение
20:29  Любовь и сексуальность во времена Covid-19, - Le Monde

20:25  Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel
19:00  Ахеджаковщина. Нисхождение в мерзость. О морали подлецов, - К.Кеворкян
18:12  Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам, - Д.Ковалевич
18:03  Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - КазМинэнерго
15:40  Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя
15:01  Бердымухамедов отважно бросил перчатку Америке
14:58  Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:28  Примет ли Россия "лишних таджиков", - И.Джорбенадзе
13:25  Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает
13:24  Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин
13:17  Путч или революция: что снесет Путина?
13:10  Пир во время чумы, или о резиденциях президента Узбекистана
09:59  "То, что сейчас ходит по Франции, это не французы", - В.Прохватилов
09:42  О правах туркменского человека в эпоху пандемии, - Нургозель Байрамова
09:33  Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить
09:28  Каждому узбеку - по вузу? В Джизаке откроют филиал индийского "технологического института Sambhram"
09:21  Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:06  Новая редакция КырКонституции. Сырая, плохая, неясная, - Т.Ибраимов
08:43  Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов
08:15  Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана, - Г.Мирзаян
07:13  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
01:04  Афган: Роковая ошибка восприятия, - Д.Зуев
01:01  Скончался популярный казахский поэт-песенник Шомишбай Сариев
00:57  Приграничное напряжение. КырДепутаты расписались в очередной некомпетентности? - "ВБ"
00:51  Как на самом деле умер Чингисхан: он мог стать жертвой пандемии, - Der Spiegel
Понедельник, 15.02.2021
23:15  Легендарный генерал-прохиндей Суваналиев стал губернатором Баткенской области Киргизии
21:49  В Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея
21:43  В Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу (видео)
21:41  COVID-19: Великая вакцинная афера, - Васко Колмайер
21:37  Турецкая разведка на юге Украины - как у себя дома
21:36  В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов
21:26  О "китайской колонизации". Почему активизировалось антикитайское лобби, - Юрий Тавровский
21:20  Разуть хохлов. Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд
21:18  Новый хоким Бухары остановил свом приказом все сомнительные стройки
21:09  Каталонцы идут к новому референдуму о независимости, - "НГ"
21:07  Самый удачливый Кыр-коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом, - 24.kg
20:04  Превратится ли Великобритания в несостоявшееся государство. Закат западного мира? - В.Кудрявцев
19:10  Ливия расползается на части, - Игорь Субботин
18:16  Мирзиеев запускает проект нового автозавода в Джизаке
18:13  Политзаключенных в Туркменистане ограничивают в контактах с родственниками
14:45  Жена Зеленского надела хиджаб
14:43  Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы, - Н.Нуртазина
10:28  Укус некрофила, или Почему история Зои Космодемьянской вызывает бешенство прозектора-самоучки? - В.Шурыгин
10:24  Байден исцелит душу Америки бескровной войной, - М.Мошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС
23:39 16.02.2021

События в Кок-Сереке и Ак-Сае напомнили о проблеме границы

BBC. Кыргыз кызматы
16 февраля 2021

В Бишкеке перед Домом правительства около 30 человек провели акцию протеста по приграничным проблемам, потребовав от властей дачи конкретной информации по уточнению границы с соседними странами.

Перед этим в баткенском селе Ак-Сай и селе Кок-Серек Джалал-Абадской области были высказаны недовольства по поводу того, что соседние страны переходят линию границы. Мы обратились к начальнику управления охраны границы ГПС КР Нурбеку Турганбаеву, расспросив о произошедших событиях.

"Начну с кыргызско-узбекской границы. 14 февраля в местности Суу-Башы Баткенского района на неописанном участке границы с Узбекистаном узбекские граждане установили три столба для проведения электролинии. Они были убраны после переговоров местных властей и Пограничной службы", - рассказал Н. Турганбаев.

Один из инцидентов в Баткене зарегистрирован в Ак-Сае, местные жители написали на социальных сайтах и опубликовали видео, как таджикские пограничники берут под охрану пастбищные земли. После этого тоже на некоторых участках возникло напряжение. Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности распространила заявление, прокомментировав события в Баткене.

"14 февраля пограничный наряд Кыргызстана пресек попытки граждан Таджикистана посадить саженцы на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы в местности Уч села Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области. Сегодня, 15 февраля, кыргызские пограничники пресекли попытки проведения строительных работ вблизи условной линии кыргызско-таджикской госграницы. Гражданин Таджикистана, житель села Сурх, попытался возвести фундамент забора на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы в 10 метрах от условной линии границы напротив местности Мин-Орук Баткенского района Баткенской области Кыргызстана. Незамедлительно состоялись встречи начальников пограничных застав, а затем глав сельских управ сторон, в ходе которых кыргызская сторона потребовала прекратить любые хозяйственные работы на неописанном участке госграницы. Таджикская сторона первоначально отказалась выполнить эти требования. Однако в это же время в местности Мин-Орук (КР) и Сурх (РТ) на приграничных территориях собрались около 25-30 граждан Кыргызстана и Таджикистана. Граждане Кыргызстана попытались посадить саженцы вблизи условной линии госграницы. С целью недопущения эскалации конфликта стороны приняли решение о прекращении строительных работ", - сообщила Пограничная служба.

Касаемо участка Кош-Болот села Кок-Серек Ала-Букинского района, то сообшалось, что узбекская сторона протягивает проволоку на неописанном участке границы. Пограничная служба дала в связи с этим такой комментарий.

"Это место считается описанным участком границы. Пятого сентября 2017 года было подписано соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном, это ратифицированная земля", - сказал Турганбаев, отметив, что данный участок признан принадлежащим Узбекистану.

На наш вопрос, почему местные жители об этом не знают и не слушают доводов, последовал ответ, что Пограничная служба не может на это ответить. Поэтому одним из основных требований на митинги в Бишкеке стал вопрос предоставления конкретной информации о ходе переговоров по границе.

"У нас всего два требования. Одну даже можно назвать просьбой. Местные жители также поднимают вопрос расширения полномочий полпреда правительства в Баткенской области. Наше требование такое: в 1991 году после развала СССР было заключено Алматинское соглашение, согласно которому все союзные республики сохраняют за собой все объекты, субъекты и линию границы, какие находились в их хозяйствовании и были на тот момент. Мы ставим это требование, потому что не знаем, когда будет решен вопрос границы. Мы считаем, что в последние годы проигрываем в решении вопроса границы с соседними странами из-за слабости кадров", - сказал один из участников акции протеста Бекназар Айталиев.

В ходе визита в 2017 году в Бишкек президент Узбекистана Шавката Мирзиеева был подписан промежуточный протокол по границе между двумя странами. В то же время обе стороны объявили о завершении уточнения 85% линии границы между двумя странами. Эксперты отмечают, что наиболее спорными вопросами являются участки Гава-Сай в Ала-Буке и Кемпир-Абадское водохранилище, указываемое в основных документах как Андижанское водохранилище.

В вопросе уточнения границы с Таджикистаном в последние годы прогресса нет. В населенных пунктах приграничья регулярно регистрируются инциденты, ситуация остается напряженной.

"Что касается вопроса государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, то, несмотря на ряд переговоров, на протяжении многих лет, особенно в последние 15 лет, нет ощутимого результата. Почему процесс не сдвигается с места? Причин этого много. По-моему, одной из причин является разность позиций кыргызской и таджикской сторон в вопросе границы. Мы в целом подходим как к вопросу границы, рассуждаем, исходя из этого, ведем соответственные усилия. Таджикская сторона рассматривает это не как вопрос границы, а как спор за определенный участок, и ежегодно, начиная со времени весенних полевых работ и заканчивая временем сбора урожая, создает ряд инцидентов. Чтобы получить спорным путем земельные площади, которые входят в территорию Кыргызстана, устраивают различные конфликты, обращают внимание органов власти, желая решить вопрос в своих интересах. Это они сделали привычкой. Мы же начинаем кричать со всех сторон только тогда, когда возникнет конфликт. А ситуация остается той же. У каждого вопроса имеется структура, вот эту сторону надо тщательно проанализировать. В каком месте вопрос границы, в каком месте отношения двух соседей, в каком месте прохождение скота служит причиной спора? В пограничных, земельных, водных вопросах нет мелкого, незначительного. Необходимо проанализировать, на этой основе рассмотреть на уровне айыл окмоту, затем акимиата, после - на уровне области и центральнойе власти, определить стороны, которые надо решить, распределить и поставить требование исполнения", - говорила в интервью Би-Би-Си бывший посол Кыргызстана в Великобритании Бактыгуль Каламбекова.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613507940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева
- Сенаторы планируют инициировать 8 законопроектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №39
- Депутаты демпартии "Ак жол" направили предложения в законопроект по усилению полномочий маслихатов с учетом закона "О парламентской оппозиции"
- Новое назначение
- К виновным примем жесткие меры - Сапарбаев об аварии в Жанатасе
- В МИД РК назвали критику Европарламента предвзятой и необъективной
- Аким столицы наказал заместителя за коррупцию подчиненного
- Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  