 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Таджикская террористическая сеть в Северном Рейне-Вестфалии, - Frankfurter Allgemeine
00:20 17.02.2021

16 февраля 2021 г.
Райнер Бургер | Frankfurter Allgemeine

"В ближайшее время они, по-видимому, хотели убить в городе Нойс критика ислама: пять таджиков были частью террористической сети ИГ*, возможно, простиравшейся вплоть до террористов, совершивших теракты в Стокгольме и Вене", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В высшем земельном суде Дюссельдорфа проходило уже множество судебных процессов против джихадистских террористов. В скором времени в отделении суда с особо строгими условиями безопасности пройдет один из крупнейших и, возможно, наиболее информативных процессов за последние годы, который увенчает одно из важнейших успешных расследований органов безопасности Северного Рейна-Вестфалии в отношении членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. Как сообщил в понедельник генеральный прокурор, уже в начале месяца было предъявлено обвинение пяти таджикам, которые, вероятно, были прочной частью структуры ИГ*", - передает издание.

" Согласно обвинению, целью членов ячейки было ведение "вооруженной борьбы с людьми, которых они считают "неверными", и совершение терактов в ФРГ". При планировании своих действий ячейка тесно контактировала с ведущими членами ИГ* в Сирии и Афганистане", - говорится в статье.

Органы безопасности вышли на след группировки, когда в начале 2019 года Равзан Б. пытался купить оружие в Дюссельдорфе и был арестован. В середине апреля также были арестованы четыре других таджика. Шестой обвиняемый находится в следственном изоляторе с августа 2020 года после того, как его передала Албания.

"Процесс против Равзана Б. уже завершен, - пишет издание. - Три недели назад высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил 31-летнего мужчину к 7 годами лишения свободы. Наказание оказалось относительно мягким, так как Равзан Б. по большей части признался в преступлении и предоставил следователям ценную информацию, которая использовалась и для предъявления обвинения другим предполагаемым членам ячейки".

По мнению следователей, центральную роль в группировке играл Азизжон Б. В своей деятельности он использовал "русско-таджикскую онлайн-сеть, через которую ИГ* занимается радикализацией и идеологическим обучением сторонников по всему миру, вербует их для вооруженного джихада и собирает большие деньги". "По словам генерального прокурора, эта онлайн-сеть в значительной степени была задействована и в радикализации террориста родом из Таджикистана, который в апреле 2017 года на грузовике сбил на смерть четырех человек в Стокгольме и нанес повреждения множеству других людей".

Как пишет издание, члены ячейки в Северном Рейне-Вестфалии "раздобыли подробные инструкции для создания взрывчатки и бутылок с горючей смесью, а также приобрели компоненты для взрывных и зажигательных устройств. На играх в пейнтбол члены ячейки готовились к совершению терактов - вместе и исламистами из окружения террориста, совершившего теракт в Вене 2 ноября 2020 года, в результате которого погибло 4 человека и получили ранения, в том числе тяжелые, более 20 человек".

"Для финансирования ИГ* ячейка была готова даже совершить заказное убийство в Албании - за вознаграждение в 40 тыс. долларов. (...) Однако план провалился, потому что им не удалось однозначно идентифицировать потенциальную жертву".

Затем Равзан Б. передал предназначавшееся для заказного убийства оружие другому члену ячейки, который теперь должен был убить критика ислама в Нойсе. "С высокопоставленным контактным лицом ИГ* было уже оговорено, что фотографии трупа будут распространяться в интернете в целях пропаганды ИГ*", - передает Frankfurter Allgemeine.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник: Frankfurter Allgemeine

Источник - иноПресса
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