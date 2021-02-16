Китайский демографический крест, - Д.Перетолчин

08:13 17.02.2021

Китайский демографический крест

данные взяты из ЖЖ-блока genby

Дмитрий Перетолчин



графики и схемы здесь - https://zavtra.ru/blogs/kitajskij_demograficheskij_krest



В начале 2020 года, уже 18 января статистики Китая выдали основные демографические показатели по стране. Население Китая к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек. Естественный прирост населения составил 3,34 на тысячу человек. Численность мужского населения составила 715,27 миллиона, женского - 684,78 миллиона человек. Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек, без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня. Число новорожденных в 2019 году снизилось на 580 тысяч до 14,65 миллиона. Было подсчитано все. Рождаемость, смертность, прирост.



Сейчас уже почти середина февраля, никаких цифр по демографической статистике Китая нет. Статистическое бюро Китая отложило публикацию национальных данных о рождаемости за 2020 год с января на апрель. Когда нашу страну обвиняют в сокрытии данных по статистике заболеваемостью Ковид-19, на фоне статистики Белоруссии и Китая, появляется улыбка. Всем известно как героически Китай поборол эпидемию Ковида. Вот только результаты этой борьбы почему то секретны.



Пару дней назад появились предварительные цифры рождаемости. Есть такая у министерства общественной безопасности Китая есть система регистрации домашних хозяйств Hukou. Статистика рождений в ней примерно на 15% меньше, чем полная. Обычно там собирают цифры сколько родилось "Ван", "Ли", "Чжан", "Лю" и "Ченов" и прочих. Но в последнем отчете системы Hukou за 2020 год, было зарегистрировано 10,035 миллиона новых рождений, намного меньше по сравнению с 11,79 миллиона рождений в 2019 году. Демографический эксперт Джеймс Лян подсчитал, что окончательное число рождений в 2020 году может составить около 12,5 миллиона, что на 15% меньше, чем в 2019 году.



Проверим. Если соблюсти прошлогоднюю пропорцию 11,79 млн. неполных рождений к 14,65 миллионам полных рождений, то в 2020 году родилось 12,47 млн китайцев. То есть рождаемость в Китае упала до 8,9 промилле, допустим при смертности в 2019 году в 7,13 промилле. Но цифры смертности за ковидный 2020 год скрываются.



Достаточно повышения смертности на 10% , и еще одного падения рождаемости на 10%, чтобы прирост населения в Китае прекратился, а население стало сокращаться. Разница между 8,9 промилле рождаемости в 2020 году и 7,14 промилле смертности в 2019 году сократилась до 1,76 промилле, а ведь еще есть отрицательная миграция в -0,25 промилле. Даже если смертность не изменилась, всего остается 1,5 промилле положительного демографического баланса. А если в ковидный год смертность выросла как в России на 18% , до китайских 8,4 промилле. А если падение рождаемости составило не 15%, а больше. Данные по сокращению рождаемости по некоторым регионам. От 11,9% до 32,6%



Неудивительно, что китайские статистики взяли паузу до апреля. Махинации надо готовить тщательно.

Сокращение рождаемости до 11,5 млн рождений автоматически превращает Китай в вымирающую страну. Причем, рост смертности не остановить. В 2019 году количество пожилых людей старше 60 лет в Китае достигло 254 миллионов, что составляет 18,1% от общей численности населения. К 2035 году эта доля повысится до 25%, впрочем при такой рождаемости рост среднего возраста пойдет еще быстрей. А значит быстрей и вымирание.



Немного истории.



Лет 5 назад, 29 октября 2015 года Пятый пленум ЦК Компартии Китая принял коммюнике, в котором говорится о смягчении политики ограничения рождаемости и разрешении всем китайским семейным парам заводить двух детей. Тогда все русофобы сразу начали тиражировать эту новость, под лозунгом "рашке кранты". К примеру известный русофоб Буркина в посте "Угроза с Востока: китайцам разрешили иметь по два ребенка" писал.



Китай, несмотря на искусственное ограничение рождаемости с конца 70-х годов, все последние полвека увеличивал свою численность невероятными темпами: 12,6 млн. человек в год. Отмена ограничения с 1 ребенка в семье на 2-х в сочетании с ростом продолжительности жизни и уменьшения смертности делает Китай главной угрозой России с востока. Китай просто выдавит нас естественным ходом истории с наших восточных территорий. Я тогда написал ответный пост, что в лучшем случае, согласно прогнозу ООН, Китай оттянет свой конец на десяток лет, до 2030 года. Прогноз после смены демографической политики в Китае.



Конец пришел намного раньше. Один промилле для Китая составляет 1,4 млн прироста. Именно столько отделяет Китай от краха. Жизнь расставила все по своим местам. После снятия ограничений политики рождаемости в Китае, количество рождений на 2 года (2016-2017) выросло, после чего микропадение 2015 года, превратилось в обвал. Кто захотел родил, остальные воздержались. В 2020 году, к обвалу еще и Ковид добавился. В результате в 2020 демографический прирост, в лучшем случае сократился до 1,5 промилле, минус отрицательная миграция в 0,25. Теперь на этот промилле Китаю жить. Так что к уже вымирающим Японии Корее вот вот добавится Китай. (С)