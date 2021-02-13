 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан – это то государство, которое с большой вероятностью будет прирастать территориями и населением, - А.Говендяев
09:00 17.02.2021

Андрей Говендяев

Битва за. Бывшая Узбекская ССР.
13 февраля 21

Весь анализ проведен на основании открытых источников СМИ. А также информации, полученной при личном общении с представителями республики.

Время разбрасывать камни, время собирать камни. В 1991 году Советский Союз канул в Лету. Образовалось 15 независимых государств. Все они разные. Но у всех есть общее – все они, в том числе и Россия, зависят от того какая Россия будет. Кто-то больше, кто-то меньше, но факт остается фактом. Границы бывших республик, а ныне независимых государств провели большевики по только им понятным критериям. Когда Россия была слаба, эти границы казались не зыблемы, несмотря на появление не признанных государств. Сейчас Россия сильна. Лед тронулся, границы поехали.

В мире бушует пандемия. Баку одержал победу в очередной карабахской войне. И как говорится у кого-то где-то зачесалось.

На наших глазах разворачиваются битвы за территории бывших советских республик.

Данная статья об Узбекистане.

Некоторые факты.

Предки тех, кого сейчас называют узбеками имеют долгую историю государственности.

Нынешние узбеки – это результат многовекового соперничества Турана и Ирана (не путать с современным Ираном). Еще в начале 20-го века на территории нынешнего Узбекистана были узбеки, но большинство население были сарты. Большинство сартов по желанию большевиков стали называться узбеками. Нынешние узбеки - тюрки карлукской группы, в отличии от туркмен-огузов, казахов-кипчаков, киргизов-алтайцев. Но за многовековую историю в состав современных узбеков вошли разные племена. Поэтому фраза казаха-наймана о том, что казах и узбек братья на век правильна в отношении части современных узбеков. В то же время фраза узбека-сарта о том, что узбеки и таджики (народ не тюрок) братские народы тоже правда. Похоже, что эксперименты большевиков по созданию новых народов в какой-то части удались.

Нынешние узбеки разделенная нация. Они живут в соседних государства (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Туркмения), где отношения с титульными нациями различны: от лояльности до кровавых выяснений.

С развалом СССР был момент, когда территория Узбекистана могла прирасти. Во время событий в Таджикистане в 90-х годах прошлого века часть территорий населенных узбеками могла уйти под крыло Ташкента. Помните Худойбердыева?

В Узбекистане есть своя автономная республика – Каракалпакия. Сразу скажу о выходе ее из Узбекистана не может быть и речи по причине куда выходить? И Кто будет оплачивать "этот банкет"? Когда найдутся ответы на данные вопросы, тогда и встанет вопрос выхода, то есть не раньше развала Казахстана, когда Анкара может попытаться сделать что-либо.

Территориальные претензии к Узбекистану выдвигались со стороны таджиков (подчеркиваю не со стороны Душанбе, а со стороны таджиков). Ведь было время, когда основной язык в Самарканде был из иранской группы, а не тюркской. И сейчас в Узбекистане основное меньшинство – это таджики (примерно 5% от численности государства). И узбекам, и таджикам надо договариваться. Иначе с юга могут попытаться договориться за них. Нервов и другого потрепят знатно.

Официально Узбекистан не выдвигает территориальных претензий. Но судя по некоторым событиям готов к включению в свой состав территорий, где основное население составляют узбеки (в нынешнем понимании). Наиболее вероятно это присоединение северных провинций Афганистана. Есть большая вероятность, что при дальнейшем развале соседней страны часть территорий может уйти в "свободное плавание" или присоединиться к другому государству. В настоящее время на территории современного Афганистана существуют территории, не подчиняющиеся Кабулу. А для разрешения некоторых вопросах безопасности, талибам будет выгодно иметь союзника/союзников. А это подразумевает компромисс (по европейской терминологии), он может включать в себя проведение новых границ с обменом населения. Не надо думать, что это невозможно. Вспомните Европу во второй половине 20-го века – изменение границ с обменом населения. Это незабытая практика. Как и мир в обмен на территории (Синай). А иметь сильного союзника – хорошая штука.

Еще одна территория, которая может отойти к Узбекистану – южные земли Казахстана. Сейчас Нур-Султан вступил на скользкую дорожку, которая вероятнее всего разнесет современный Казахстан. Для читателей – можете в это не верить, но скажите кто из вас или ваших родственников, знакомых 01 января 1991 года говорил, что к концу года СССР прекратит свое существование?

Территориальные проблемы с Киргизией и Туркменистаном в ближайшем будущем не будут решаться с помощью войны. Но решить их надо, так как они подрывают мощь всех государств, давая определенный рычаг давления на среднеазиатские государста.

Планы Анкары на присоединение Узбекистана к Великому Турану – иллюзорны. Узбекистан сам может стать центром части тюркского мира, да и части иранского тоже. В основном предки большинства современных узбеков боролись с Тураном, попадали в зависимость от него. И сейчас Ташкент ответит на призыв Анкары (один народ – шесть государств) также как ответила бы Варшава на аналогичный призыв Москвы (правда там не дураки, такого призыва не будет), правда не на славянском, а на тюркском.

В целом Узбекистан – это то государство, которое с большой вероятностью будет прирастать территориями и населением.

Когда выстрелит ружье? Да кто его знает. Но только после "выстрела в Сараево" изменения произойдут. А пока – это просто возможное развитие событий, которые могут произойти если ход происходящих событий не изменится.

Источник - zen.yandex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613541600
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