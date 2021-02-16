Украина после распада. Соединенное королевство Великой Галиции и Северной Буковины, - О.Хавич

10:05 17.02.2021 Олег Хавич



16.02.2021,



Независимая Западная Украина возможна только как продукт договоренности политических сил Игоря Коломойского и Петра Порошенко. Но даже в таком случае Закарпатье явно уйдет в "свободное плавание"

Украина после государственного переворота в феврале 2014 года у многих адекватных аналитиков - причем как на Востоке, так и на Западе - имеет стойкий имидж "несостоявшегося государства" (failed state). Казалось бы, после потери Крыма и продолжающейся гражданской войны в Донбассе, прогрессирующей феодализации, деградации государствообразующей инфраструктуры (железные дороги, трубопроводы и т.п.) и катастрофического падения уровня жизни населения на Украине есть все необходимые условия для ее распада.



Однако эта страна пока сохраняет единство благодаря тому, что нет достаточного условия для такого распада - готовности к подобному сценарию в России, ЕС (как в Брюсселе, так и в Варшаве, Будапеште и Бухаресте) и США. Но что будет, если вдруг достаточное условие для окончательного развала бывшей УССР все же возникнет? Пусть даже не в формате консенсуса внешних игроков, а просто вследствие их "усталости от Украины" и отказа от поддержки ее территориальной целостности любой ценой - скажем, в случае всепоглощающего внутреннего конфликта в формате "всех против всех".



Ныне в Киеве больше всего опасаются фронды элит тех областей Юго-Востока Украины, которые еще сохранили остатки экономического потенциала - Днепропетровской, Харьковской, Одесской областей. Западная Украина, как бедный, но патриотический регион, в этом плане центр не особо беспокоит. И это зря, ведь именно здесь в 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура - "Галицкая ассамблея", объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. И вот через 30 с лишним лет после этого, 11 февраля 2021-го, председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идет не просто о "Галицкой ассамблее 2.0", а о куда более масштабном процессе.



В состав независимой Западной Украины могут войти семь областей



В том, что меморандум о сотрудничестве между Ивано-Франковским и Тернопольским областными советами будет в ближайшее время подписан, сомнений нет: ведь эти советы возглавляют члены националистической партии "Свобода", соответственно Александр Сыч и Михаил Головко. Однако этим процесс сотрудничества областей Западной Украины в обход Киева явно не ограничится: на встрече Сыча и Головко, состоявшейся в Тернополе, присутствовал первый заместитель председателя Волынского областного совета Юрий Полищук, который обсуждал с коллегами и однопартийцами по "Свободе" аналогичные меморандумы о сотрудничестве двух галицких областей с Волынской.



Нужно отметить, что в областных советах Западной Украины партия "Свобода" тесно сотрудничает с партией "За будущее" Игоря Коломойского и Игоря Палицы - что неудивительно, ведь Коломойского называли одним из главных спонсоров "Свободы" задолго до Майдана 2013–2014 годов. В Ивано-Франковском и Тернопольском облсоветах "Свобода" имеет больше голосов, потому ее представители возглавили эти органы местного самоуправления. А в Волынском облсовете, который контролирует "За будущее", "свободовец" получил пост первого зампреда.



Выдвиженка партии "За будущее" возглавляет и Хмельницкий областной совет - это Виолета Лабазюк, жена местного "аграрного барона" Сергея Лабазюка. При этом Хмельницкая область, которую часто называют просто Подольем, имеет весьма много общего с соседней Тернопольской, значительная часть которой также была частью Подольского воеводства Речи Посполитой. А в Черновицкой области "Свобода" и "За будущее" проголосовали за избрание председателем облсовета Алексея Бойко - депутата от Аграрной партии, которая на местных выборах была фактически аффилирована с партией Коломойского-Палицы. Напомню, до 1849 года Буковина входила в состав австрийской провинции Королевство Галиции и Лодомерии (Владимерия, то есть Волынь).



Однако дуэт "Свобода" - "За будущее" не контролирует облсовет самой экономически развитой области Галичины - Львовской, а также представительский орган Ровенской области, которая является частью исторической Волыни (кстати, северные районы Тернопольской и Хмельницкой областей - это также в прошлом волынские земли). Правда, в Ровенском областном совете депутаты от "Свободы" и "За будущее" формально входят в большинство, и "свободовец" Алексей Бучинский стал заместителем председателя облсовета, который возглавил выдвиженец "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук. А вот во Львовском областном совете и "За будущее", и "Свобода" находятся в жесткой оппозиции к председателю Ирине Грымак от "Европейской солидарности".



Таким образом, для создания полноценного "Галицко-Волынского королевства" на основе семи вышеупомянутых областных советов необходимо тесное сотрудничество партий "Свобода", "За будущее" и "Европейская солидарность" - то есть олигархов Игоря Коломойского и Петра Порошенко. И такое сотрудничество не является нереальным, хотя Игорь Валерьевич и Петр Алексеевич публично "побили горшки" в 2015-м.



Во-первых, оба персонажа не раз демонстрировали изрядную политическую гибкость - вспомнить хотя бы работу Петра Порошенко в правительстве Николая Азарова или его тесную связь с Виктором Медведчуком, причем как во времена членства во фракции СДПУ(О), так и в годы президентства. А во-вторых, если Порошенко окончательно убедится в невозможности опять возглавить всю Украину, то лучшего кандидата в президенты ее западной части и придумать сложно - по крайней мере, в плане международных связей. В таком случае Игорь Коломойский может компенсировать неудачную для него инвестицию во Владимира Зеленского, получив мощные рычаги влияния в созданном с нуля государстве.



Галицко-Волынское королевство, XXI век



Конечно, вряд ли это государство действительно будет монархией, как указано в подзаголовке - хотя легитимный монарх на всякий случай есть. Речь о внуке последнего императора Австро-Венгрии Карле фон Габсбурге, который сохраняет титулы короля Галичины и Волыни и герцога Буковины. Однако, даже не занимая никаких формальных постов, Карл фон Габсбург смог бы стать некой объединительной фигурой и живой связующей нитью с мифологизированной в Галичине и Буковине "бабушкой Австрией". Кстати, проблема единства для Западной Украины будет не менее актуальной, чем для всей Украины ныне, учитывая отношения галичан с жителями Буковины и Волыни. Потому не исключено, что столицей нового государства будет выбран какой-то небольшой городок, а Львов останется в роли "местного Нью-Йорка".



Кроме всего прочего, Карл фон Габсбург мог бы немного ускорить признание Западной Украины со стороны европейских государств - ведь поначалу все они в частности и ЕС в целом выступят резко против "очередного передела границ в Европе". Однако де-факто западные соседи сразу же начнут тесное сотрудничество с Западной Украиной, ведь влиять на нее будет проще, чем на государство со столицей в Киеве.



Кстати, механизмы такого сотрудничества на самом деле эффективно опробованы Россией на Донбассе. При этом по сути политика Варшавы и Бухареста не изменится: Польшу будет интересовать в первую очередь экономическая экспансия, реституция имущества, потерянного после 1939 года, и дешевая рабочая сила, а Румыния будет акцентировать внимание на правах своего национального меньшинства. Правда, если к моменту распада Украины Румыния уже инкорпорирует Молдавию, то у Бухареста может появиться и желание опять "воссоединить" Северную Буковину и оставшуюся часть Бессарабии - входящую как в Черновицкую, так и в Одесскую область.



Несомненно, как соседние страны ЕС, так и Евросоюз в целом будет интересовать соблюдение новым государством международных обязательств Киева - в первую очередь по транзиту, причем не только газа, но и других товаров (по автомобильным и железным дорогам), а также относительно экспорта электроэнергии. Причем речь не только о существующем "Бурштынском энергоострове" (составляющие его ТЭС Рината Ахметова вполне могут быть национализированы), но также о Ровенской и Хмельницкой АЭС и о Днестровской ГАЭС, составляющей с ними одну систему.



Однако вряд ли наличие столь мощных источников энергии приведет к новой индустриализации Западной Украины - конкуренты в Европе никому не нужны, новое государство будет обречено остаться в первую очередь "экспортером" рабочей силы. Даже если взять официальные данные, то население семи упомянутых областей не превышает десяти миллионов, хотя в реальности как минимум на 20% меньше. Такой небольшой рынок может быть легко встроен в экономику ЕС, тем более что восточные регионы Польши не так уж кардинально отличаются от Западной Украины по уровню экономического развития.



Княжество Закарпатское - или все же Мукачевское?



Хотя описанный выше сценарий ухода семи областей Западной Украины из-под контроля Киева и создания на их базе нового государства является достаточно фантастическим, но он имеет ненулевую вероятность, поскольку опирается на политические реалии в регионе. Однако именно последний фактор делает невозможным в нынешней ситуации присоединение к этому государственному образованию Закарпатской области. Этот регион всегда отдавал предпочтение работе с центром - будь то с Москвой или с Киевом - и сотрудничеству с соседними странами, а не с областями Украины.



Ныне как Закарпатский областной совет, так и областная государственная администрация контролируются либо "парашютистами" из Киева (типа генерала СБУ Петрова, экс-губернатора, а ныне председателя облсовета), либо ориентированными на Киев политическими силами (партия "Родное Закарпатье", главный партнер "слуг народа" в облсовете). Однако и местная оппозиция - политические силы клана Балог и соратников Виктора Медвечдчука - также не имеют никаких точек соприкосновения ни с Галичиной, ни с Буковиной.



Поэтому в случае создания независимой Западной Украины Закарпатью уготована либо роль эксклава, формально признающего власть Киева (в случае сохранения некой международно признанной Украины), либо "серой зоны", вполне устраивающей привыкших к контрабанде местных жителей. При этом аннексия Закарпатья (или его районов, населенных венграми) соседней Венгрией представляется абсолютно нереальной. Вопреки сложившимся мифам, Будапешт не имеет территориальных претензий к соседним странам, а озабочен созданием в них эксклюзивных условий для венгерского меньшинства. А уж такие условия в полунезависимом Закарпатье будут несомненно гарантированы. Взамен Венгрия вполне может начать массово выдавать в крае свои паспорта - естественно, исключительно по гуманитарным соображениям, как Россия на Донбассе. Источник - ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613545500

Новости Казахстана

- Телеграмма соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова

- Маулен Ашимбаев: Справедливая оценка трагедии Ашаршылық возможна лишь после проведения комплексных исследований

- В январе т.г. базовые отрасли экономики РК сохранили динамику роста

- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2021г. составил 94,2%

- "Амбиции Эрдогана никто не приветствует"

- Так что нам строить и жить помогает?

- Сенаторы рассмотрели законопроект по вопросам добычи урана

- Кадровые перестановки

- Реформы отдельно, образование – отдельно

- Продуктовая трясина

