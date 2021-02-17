"Здесь идет война со всем русским". Латвийский опыт этноунификации, - А.Терентьев

10:46 17.02.2021 "Здесь идет война со всем русским"

Латвийские власти активизировали борьбу с российским телевидением



Алексей Терентьев

17.02.2021



Латвийская Республика объявила войну российскому телевидению – от разового отключения телеканалов власти перешли к тотальной зачистке. С одной стороны, это подается, как стремление лишить прибыли российских владельцев этих каналов, подпавших под европейские санкции. С другой – русская оппозиция считает, что власти просто используют этот повод для того, чтобы отрезать свое население от "неправильной" информации и "кремлевской пропаганды".



В последние годы Латвия активизировала борьбу с российским телевидением: от временного отключения отдельных телеканалов Рига перешла к отключениям "веерным" и на постоянной основе. Так, еще в конце 2019-го под запрет в прибалтийской республике попали "Петербург - Пятый канал", "Дом кино", "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе", уличенные в том, что входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого – российский бизнесмен Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС. Летом 2020-го аналогичная судьба постигла семь каналов группы RT (которая раньше действовала под брендом Russia Today): RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. А уже в 2021 году последовали новые шаги по зачистке латвийского информационного пространства.



В конце января 2021 года латвийский кабельный оператор Tet (51% капитала которого принадлежит государству) объявил: "Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов "Первый Балтийский канал" (ПБК), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", заменив их на другие, равноценные каналы". Взамен латвийскому зрителю предложили телеканалы LTV7, "1+2", "3+", "Мир", TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21. Предприятие заявило, что ищет и другие каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.



В свою очередь, председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Иварс Аболиньш всецело одобрил решение Tet. При этом он подчеркнул, что решение телерадиокомпания принимала якобы самостоятельно. "Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом с точки зрения безопасности информационной среды Латвии такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды", – поведал Аболиньш журналистам. Он напомнил: "Более года назад НСЭСМИ запретил ретранслировать на территории Латвии девять российских каналов. И я очень рад, что и сами предприятия начали проверять структуру предприятия своих партнеров. Я думаю, что, в общем, это решение пойдет на пользу латвийскому информационному пространству".



4 февраля Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к "Закону о защищенных услугах", согласно которым зрителей могут штрафовать за "нелегальный" просмотр спутниковых телеканалов. Предполагается, что эта мера ограничит доступ к "нелицензионному" просмотру российских телеканалов в стране.



До принятия поправок закон предусматривал запрет на нелегальное использование услуг в коммерческих целях – то есть был направлен на "подпольных" операторов спутникового вещания. Теперь же запрещено использовать их услуги, в том числе и для личных целей, без намерения получить прибыль.



Разработчики законопроекта отмечают, что на данный момент штраф за использование таких нелегальных систем для физических лиц не предусмотрен. Однако, если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена и административная ответственность для частных лиц. Авторы закона отмечают, что в 2018 году услугами нелегального телевидения пользовались 62 000 домохозяйств. "Общественная организация "За легальное содержание" планирует за свои средства провести информационную кампанию. Ее цель – сократить на 6000 число незаконных подключений и сократить на 4400 число домохозяйств, оправдывающих пиратство", – указывалось в законопроекте.



8 февраля латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил на год запретить на территории страны трансляцию канала "Россия РТР". Как сообщил в Twitter Иварс Аболиньш, "мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать". В качестве обоснования данного шага в НСЭСМИ заявили о "разжигании ненависти", якобы имевшем место в одном из выпусков передачи "60 минут", выходящей на этом телеканале. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые, по мнению Аболиньша, расцениваются как "хейт-спич".



В частности, латышских цензоров не устроило, что Украина была названа "террористическим государством", а ее бывший президент Петр Порошенко – "террористом". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба от души поблагодарил Латвию за запрет на трансляцию канала – по его словам, это "правильный, взвешенный шаг".



Кстати, это не первый раз, когда НСЭСМИ ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019-го года канал запретили на три месяца.



Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram: "С тем, что на российском телевидении ведется постоянная пропаганда, соглашается все больше стран мира. Сегодня в Латвии решением Национального совета по электронным СМИ на год запретили трансляцию российского телеканала "Россия-РТР". Причина – язык ненависти по отношению к Украине. Благодарен за такую активную позицию и международную поддержку". Ткаченко отметил, что подобными шагами разные страны демонстрируют свою позицию против "постоянных манипуляций и фейков со стороны РФ". Министр добавил: "Принимая во внимание недавние кремлевские заявления о том, что для продвижения в Украине так называемого русского мира будет использоваться "мягкая сила", думаю, это хороший пример и для прочих стран, которые не поддерживают язык вражды, уважают демократические ценности и выступают за независимость других государств".



А 9 февраля Национальный совет по электронным средствам массовой информации запретил ретрансляцию еще шестнадцати российских каналов: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial ("НТВ Сериал"), NTV Stilj ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", BOX TV и HD Life. "Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о представителе распространения программ. Или о представителях, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение их в Латвии. А также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", – говорится в сообщении НСЭСМИ.



Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что "ни малейшего отношения к политике" многие из заблокированных каналов не имели. "Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны", – заявил Лукашевич.



Однако на достигнутом Рига останавливаться не намерена. Стало известно, что Латвия намерена обратиться к глобальному сервису YouTube – с требованием заблокировать местным пользователям доступ к содержанию российских телеканалов. Член Национального совета по СМИ Янис Эглитис отметил, что таких "запретных" каналов в Латвии насчитывается уже больше двух десятков, и все они российские.



Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в эфире телеканала "Дождь" заявил, что Национальный совет по электронным СМИ "абсолютно независим от правительства страны". При этом его решение министр считает юридически обоснованным. Также Ринкевич отметил, что "Латвия уважает российский народ и культуру, однако позиция российского правительства по вопросам внешней политики принципиально не устраивает латвийскую сторону". Министр указал на "вполне конкретное разграничение между свободой слова и информационной войной", которым, по его словам, руководствовался совет по электронным СМИ. Он сообщил, что в Латвии по-прежнему вещают 200 российских каналов. При этом, как он добавил, "владельцы каналов, чье вещание приостановлено, могут обратиться в суд – если считают, что их права были нарушены". Министр добавил, что "в Латвии довольно часто Конституционный суд отменял решения правительства, парламента, и даже некоторые законы".



Латышские националисты ликуют. "Наконец-то смелый шаг от НСЭСМИ в борьбе с пропагандой Кремля. Спасибо!" – пишет в "твиттере" депутат Сейма от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. "Радость от решительного действия! В Латвии враждебная риторика, пропаганда, фальшивые новости… Надо надеяться, что это навсегда, а не на какой-то момент, пока не найдется владелец/представитель каналов", – радуется депутат Рижской думы от Нацблока Гиртс Лапиньш, пишущий слово "пропаганда" с грамматической ошибкой. В благодарностях НСЭСМИ рассыпался и главный директор по технологиям предприятия Tet Улдис Татарчукс.



Житель Риги, правозащитник, секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко отмечает: "Руководство Национального совета по электронным СМИ Латвии назначается Сеймом Латвии и подотчетно Сейму. И, несмотря на то, что формально НСЭСМИ не относится ни к одной политической партии, по составу руководства – это в основном русофобские журналисты, штрафующие или запрещающие показ теле- и радиоканалов…".



Далее Гапоненко пишет: "Принцип их действий хорошо описан в песне Высоцкого: "…и тогда главврач Маргулис телевизор запретил…". Они оценивают всех русскоязычных жителей Латвии как психически больных, которые не могут самостоятельно выбрать телеканал".



Редактор даугавпилсской газеты "Миллион" Светлана Гаротованова пишет в Facebook, что власти фактически наказали русских стариков. "Второй день в редакции не смолкает телефон. Старикам некому пожаловаться, им нужно выговориться. Честно говоря, к вечеру заболело сердце. Я перескажу только один телефонный разговор. "Деточка, а почему отключили телепрограммы, кто это сделал? Мне девяносто шесть лет. Я еще ребенком была в концлагере Майданек, мама там умерла от голода. А я выжила. За что нас отправили в лагерь – до сих пор не понимаю. Было очень страшно. Утром гонят на работу, а с поезда колонна евреев. Вечером идем в барак – евреев нет. Куда они делись? Мы гадали, почему некоторые бараки замотаны лентами, прямо ни одной щели. А это были душегубки. Там людей травили, потом тела сжигали. Я как спать лягу, так прямо все эти картины перед глазами. Спасибо, сейчас Германия платит к пенсии. Я из дома почти не выхожу, сами понимаете. Вот отмечаю в газете, какое кино посмотрю, или еще какую передачу. Знаю, что пообедаю, потом буду смотреть про судьбу, такой мальчик хороший ведет, потом чаю попью, будет другая передача. И вдруг ничего нет. А я с дочкой на днях вышла, заплатила за телевизор за полгода, лишний раз чтобы не ходить. И что мне теперь делать? Опять меня наказывают, и опять не понимаю – за что?"", – с горечью рассказывает Гартованова.



Оппозиционная партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) провела в Риге акцию протеста против запрета ретрансляции российских телеканалов. Мероприятие прошло на Домской площади, неподалеку от здания Национального совета по электронным СМИ. По словам организатора акции, сопредседателя правления РСЛ Мирослава Митрофанова, таким образом активисты хотели донести до властей, что в современных условиях, при наличии интернета, у людей есть возможность напрямую подключаться к российским каналам. "Мы собрались сегодня на площади с переносными компьютерами. Для того, чтобы показать, что, несмотря на все ограничения, мы найдем способ, и мы объясним публике, как можно смотреть популярнейшие российские каналы, каналы на русском языке при помощи компьютера, при помощи телевизора, даже если они будут исключены полностью из кабельных сетей. К чему, вообще-то, дело в Латвии и идет", – сказал Митрофанов.



Участники акции, невзирая на действующий в республике в силу пандемии Covid-19 режим чрезвычайной ситуации и запрет на массовые собрания, расположились на стульях и через ноутбуки и мобильные телефоны смотрели запрещенные в Латвии российские телеканалы. Конечно, акция результата не дала. 15 февраля вступил в силу запрет на ретрансляцию "России-РТР". Отныне данное СМИ в латвийских кабельных сетях недоступно – вместо него людям предлагают смотреть местный развлекательный телеканал "1+2", специализирующийся на сериалах, художественных и псевдодокументальных фильмах мистического содержания.



Мирослав Митрофанов говорит, что пора избавляться от любых иллюзий. "Здесь идет война со всем русским. И совершено неважно – это русские информационно-политические телеканалы или невинные развлекательные, вплоть до детских и спортивных. Если школьная "реформа" была направлена на уничтожение будущего русских жителей Латвии, то гонения на СМИ (на русских журналистов) и запрет телеканалов – наказание среднего и старшего поколения.



Это борьба не с так называемой российской пропагандой, но с русским информационным пространством как таковым, даже если по-русски идут индийские фильмы. Да, продвинутые люди среднего возраста найдут способы смотреть содержательные российские телеканалы в интернете, и не только по YouTube. А как быть с людьми старшего возраста, у которых нет никаких гаджетов, а компьютера они боятся, как огня?



Они привычно смотрят обычный телевизор, читают простые газеты, и не уходят в интернет-пространство, поскольку просто не знают, как это делается", – предупреждает Митрофанов. И это реалии, с которыми необходимо считаться… Источник - stoletie.ru

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