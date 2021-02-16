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Выборы в местные кенеши Кыргызстана. Генеральная репетиция осени, - Д.Подольская
11:08 17.02.2021

17 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

2021 год войдет в историю Кыргызстана как выборный. Завершились президентские выборы, готовимся к избирательной кампании 11 апреля. Гражданам предстоит избрать депутатов 448 местных кенешей, 28 из которых - городские, включая БГК и Ошский горкенеш, и 420 - айыльные.

Правила формирования городских кенешей от сельских существенно отличаются.

В городах за мандаты предстоит биться партиям, в селах - самовыдвиженцам. Разные суммы залога, сроки регистрации и начала агитации.

Партиям, чтобы получить места в городских кенешах, нужно преодолеть барьер в 7 процентов. Те, кому это удастся, имеют все шансы пройти и в Жогорку Кенеш.

Весенний прогон
Особенность апрельских местных выборов, как полагают эксперты, заключается и в том, что это генеральная репетиция парламентских. Последние, вероятно, пройдут осенью.

11 апреля обозначит среди партий лидеров. Что касается борьбы между одномандатниками в айылах, то, как считают аналитики, она покажет, какие кланы, скооперировавшись с бизнесом на местах, готовы будут спонсировать своих кандидатов уже на выборах в Жогорку Кенеш.

Из проекта новой Конституции убрали описание избирательной системы. Однако, по некоторым данным, будет принят закон, предусматривающий формирование ЖК по мажоритарно-пропорциональному принципу. Это означает, что на мандаты смогут претендовать не только политобъдинения, но и самовыдвиженцы. Как правило, это богатые люди с электоратом, состоящим из родственников, друзей, односельчан, хороших знакомых со связями на верху.

"Понятно, что обкатку схема смешанного избрания пройдет на местных выборах. Они всегда были неким тестом для партий и одномандатных кандидатов. Оценивалась их готовность к большому забегу, сила, влияние, авторитет. Как работают штабы и агитаторы. Раньше политикам, чтобы попасть в Жогорку Кенеш, требовалось обязательно вступить в партию. Сегодня получать членский билет нет необходимости. Но властям необходимо посмотреть расклад сил по большим округам как на юге, так и на севере страны", - считает политолог Шерадил Бактыгулов.

Думаю, что к битве в крупных и густонаселенных аймаках, будет приковано внимание даже больше, чем к выборам в том же Бишкеке или Оше.

Он добавил, что именно через кандидатов-одномандатников власть попытается влиять на политические процессы в седьмом созыве, создавая из них союзников и внедряя в группы оппонентов. В проекте новой редакции Конституции заложена норма об отзыве депутатского мандата. Именно ее, как полагают аналитики, и будет эксплуатировать президентская администрация, чтобы перетащить в свой лагерь пришедших в ЖК по одномандатным округам. С теми, кто может позволить себе купить округ, всегда легче сторговаться.

Эксперт по выборам Айнура Усупбекова придерживается мнения, что местные выборы обнажат не столько риски, сколько поспособствуют нелегитимному принятию сырого и противоречивого проекта новой Конституции. Именно обновленная редакция, по ее мнению, в том виде, в каком она есть сейчас, и таит в себе основную угрозу политической стабильности.

"Судя по всему, власти твердо намерены именно 11 апреля параллельно с местными выборами провести и референдум по этому непонятному гибриду статей и положений, который нам представило конституционное совещание. Что касается самовыдвиженцев, то тут только вопрос квотирования стоит остро", - отметила Айнура Усупбекова.

По ее мнению, можно заключить, что выборы в местные кенеши укажут новым управленцам, в кого стоит вкладываться. Поскольку взять большинство в местных кенешах означает - получить в руки местный административный ресурс.

В действующем избирательном законодательстве есть норма, согласно которой на выборах в айыльные кенеши 30 процентов кандидатов должны быть женщины. Однако эксперты отмечают: представительницы слабого пола неактивно баллотируются.

Они сталкиваются с давлением со стороны мужчин, которые требуют в случае выигрыша отказаться от мандата. Так было во время выборов в Саруу: из 16 кандидаток мандаты получили 9, утерев тем самым нос конкурентам-мужчинам. Последним подобное не понравилось, и они в ультимативной форме потребовали от законотворцев внести поправки в закон, исключающие пункт о 30-процентной квоте.

Депутаты тогда на эти провокационные заявления не поддались. Женщины свои мандаты отстояли. Но политическая элита напряглась. Но сегодня, когда предстоят выборы Жогорку Кенеша по мажоритарно-пропорциональному принципу, возникли серьезные опасения, что у женщин, как и у представителей ЛОВЗ, нацменьшинств и молодежи, шансы попасть в высший законодательный орган страны превратятся фактически в ничто.

Мужчины с деньгами и состоятельной родней не допустят, чтобы на дистанции их обошли, тем более женщины.

К слову, для тех, кто будет баллотироваться по округам, следует помнить: как и на этих выборах в местные кенеши, так и на парламентских будет действовать только гендерная квота. Этнические меньшинства, люди с ОВЗ, молодежь смогут пробиться в парламент только по партийным спискам.

Партии, на старт
Вместе с тем на выборах в двух столицах - Бишкеке и Оше ключевая роль останется за партиями. Им предстоит не просто заявить о себе, но и отвоевать приоритет.

"Те, кто возьмет основные количество мест в горкенешах Оша и Бишкека, получат и контрольный пакет на выборах в ЖК. Партии будут задавать основной тренд. Они обладают ресурсами", - полагает политолог Игорь Шестаков.

Он не исключает, что под новой вывеской, но с прежним составом попытают счастье "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". "Я не согласен с некоторыми моими коллегами, что президент не заинтересован в выборах в Бишкеке. Напротив, для Садыра Жапарова крайне важно показать, что у него здесь есть сторонники. Бишкек стоит оценивать не по "золотому квадрату", представители которого на выборы традиционно не ходят, а по новостройкам и спальным районам. Там сосредоточен активный электорат", - сказал Игорь Шестаков.

Эксперт считает, что эти выборы, в отличие от президентских, без подкупа не обойдутся. Поскольку только деньги могут гарантировать явку избирателей на участки.

"В селах люди и без денег голосуют, как и в маленьких городах. А вот в Бишкеке и Оше, боюсь, задаром провести выборы невозможно", - заключил он.

Административный ресурс себя не изжил. Его, очевидно, также будут использовать, чтобы протолкнуть лояльные к власти партии.

"Обычно местные выборы рассматриваются как репетиция выборов в Жогорку Кенеш, и их результаты часто экстраполируются на будущие парламентские. Местные выборы продемонстрируют: будет ли достаточной явка избирателей с учетом общей низкой явки на президентских. Какой процент поддержки получат провластные партии и будет ли давление на оппозицию", - говорит политолог Наргиза Мураталиева.

Если говорить о рисках, то важно понимать, будет ли нынешняя власть применять административный ресурс? Это вновь может привести к росту протестных настроений.

Подготовка к выборам идет полным ходом. Партии подают уведомления об участии в ТИКи. В Бишкеке о намерении побороться за мандаты в городской кенеш заявили уже 10 политических организаций - "Социал-демократы Кыргызстана", "Патриот", НДПК, "Легалайз", "Ата-Мекен", "Эмгек", "Бутун Кыргызстан", "Улуу Журт", Партия зеленых, "Ыйман нуру".

В ЦИК напоминают: срок подачи заявлений для партий истекает 1 марта, для самовыдвиженцев - 11 марта.

Как распределятся места в основных кенешах страны, определит и расклад сил на осенних выборах в парламент. Эксперты подчеркивают: после октябрьской смуты реальность в Кыргызстане такова, что стратегически важно подчинить себе местные органы представительской власти не только политикам, но и олигархам.

Источник - 24.kg
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