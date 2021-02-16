Задержан экс-председатель правления казахского Tengri Bank Ержан Шайкенов

11:31 17.02.2021

Бывший председатель правления АО "Tengri Bank" Ержан Шайкенов задержан, сообщает zakon.kz.



Факт задержания подтвердили в Службе экономических расследований.



Да, действительно 16 февраля 2021 года сотрудниками АФМ в порядке ст. 128 УПК РК задержан бывший председатель АО "Tengri Bank" Шайкенов Е.Б. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.

Шайкенов возглавлял совет директоров АО "Tengri Bank" с 29 июля 2020 года.



В сентябре 2020 года "Tengri Bank" лишили лицензии на проведение банковских операций.



А уже в ноябре 2020 года стало известно о том, что бывших топ-менеджеров АО "Tengri Bank" подозревают в хищении свыше 5,4 млрд тенге.



15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности АО "Tengri Bank"