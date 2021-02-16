Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций

11:41 17.02.2021

Медики предупреждают о росте резистентности к антибиотикам бактерий, вызывающих гонорею



Мария Недюк



Чрезмерное потребление антибиотиков во время пандемии грозит не только невосприимчивостью к ним, но и новыми болезнями, не поддающимся терапии, говорят опрошенные "Известиями" эксперты. Врачи предупреждают: бесконтрольное самолечение может привести к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися половым путем, в частности, "супергонореей". Свою роль играет и то, что люди во время карантина не уделяли должного внимания диагностике, поэтому медики могут столкнуться с запущенными случаями половых инфекций.



Стойкая зараза



Во время пандемии доступность диагностики и врачебного наблюдения на предмет инфекций, передающихся половым путем (ИППП), снизилась, и это послужило одним из предрасполагающих факторов возникновения резистентных "суперштаммов", сообщила "Известиям" гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Утишева. В частности, это касается "супергонореи", уточнила она.



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В России была проведена программа определения чувствительности гонококков (бактерии, вызывающие гонорею) на базе Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ. Исследования показали рост резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам одних групп и высокую чувствительность к другим. Программа выявила высокие показатели устойчивости к хинолонам (синтетические противомикробные средства), все большую устойчивость к азитромицину (антибиотик широкого спектра, который в первую очередь используют для лечения респираторных заболеваний) и возникновение устойчивости к цефалоспоринам расширенного спектра действия (веществам, которые повреждают клеточную стенку бактерий, находящихся в стадии размножения, отметила Екатерина Утишева. В качестве препарата выбора (средство, которое применяют в первую очередь) по итогам программы был рекомендован цефтриаксон, добавила эксперт. Этот антибиотик оказывает бактерицидное действие за счет подавления синтеза клеточной стенки бактерий.



Избыточное назначение и употребление антибиотиков широкого спектра, в частности, азитромицина, в период пандемии СOVID-19 создало предпосылки для дальнейшего роста резистентности возбудителя гонореи, пояснила специалист.



- "Супергонорея" может стать существенной проблемой, поскольку на фоне продолжающегося широкого применения антибактериальных препаратов, по данным ВОЗ, растет число регистрируемых случаев полирезистентной (нечувствительной сразу к нескольким препаратам. - "Известия") гонококковой инфекции, - сообщила Екатерина Утишева.



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На долю гонореи, по данным ВОЗ, ежегодно приходится 87 млн новых случаев заражения во всем мире. По данным Минздрава за 2017–2018 годы, в нашей стране регистрируют по 12–16 тыс. заражений.



- Можно предположить, что реальные масштабы заболеваемости гонореей в России существенно превосходят официальную статистику в связи с широко распространенным самолечением и доступностью антибактериальных препаратов, - отметила Екатерина Утишева.



Мировая проблема



В последнее десятилетие устойчивые к разным антибиотикам гонококки появились вначале в Юго-Восточной Азии, а затем быстро распространились на все континенты. Это потребовало срочной корректировки рекомендаций по лечению инфекции, рассказал "Известиям" главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы, президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, профессор Михаил Гомберг. Если раньше гонорею можно было лечить буквально одной таблеткой или уколом, то теперь необходимы два антибиотика из разных групп, уточнил он.



- Мы ждали большой эпидемии. Однако после пересмотра рекомендаций, врачи, к счастью, имеют возможность лечить гонорею, и ситуация несколько стабилизировалась. По крайней мере, в России на данный момент проблема устойчивой к лечению гонореи не так актуальна, как это могло бы быть, если нужные меры не были бы вовремя приняты. Однако бесконтрольный прием антибиотиков (и это касается не только гонококков), естественно, повышает резистентность самых разных микроорганизмов, - рассказал специалист.



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Число антимикробных препаратов ограничено, и если воздействовать на микроорганизм недостаточными дозами, то впоследствии он приобретет возможность сопротивляться и большему количеству препарата, отметил Михаил Гомберг. При этом неправильное лечение половых инфекций в дальнейшем сказывается на эффективности терапии пневмонии, и наоборот, потому что появляются устойчивые штаммы, объяснил специалист.



- COVID-19 также может отразится на процессе появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Хотя это вирусное заболевание и оно не лечится антибиотиками, на фоне коронавирусной инфекции могут возникать бактериальные осложнения. Чтобы их минимизировать, в терапию были включены антимикробные препараты, - отметил специалист.



Это может привести и к росту устойчивости к медикаментам других возбудителей, в том числе и тех, что вызывают инфекции, передаваемые половым путем, в частности гонококков, допустил Гомберг.



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Меры по борьбе с COVID-19 вызвали сокращение случайных половых контактов, однако и доступ к тестированию на ИППП и ВИЧ был серьезно ограничен, показало исследование, проведенное специалистами Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания) в Панаме. Это один из предрасполагающих факторов возникновения "суперштаммов", поскольку провоцирует бесконтрольное самолечение, неправильное дозирование препаратов и излишнюю продолжительность приема антибиотиков, считают эксперты.



- Вполне вероятно, что после окончания пандемии мы столкнемся с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений, - сказала "Известиям" акушер-гинеколог клинико-диагностического центра "Медси" Яна Никитенко.



Поэтому особое внимание нужно уделять мероприятиям по профилактике, своевременной диагностике и скорейшему лечению этих инфекций, заключила она.