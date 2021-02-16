Китай захватывает украинский рынок: нынешнее состояние и перспективы, - Юлия Проценко

11:53 17.02.2021

Китай - основной торговый партнер Украины с 2019 года. По итогам первого полугодия 2020 года, его доля составила 12,5 процента внешнеторгового оборота товаров и услуг. Сможет ли Украина бороться с торговой экспансией Китая, читайте в статье.



Объемы импорта из Китая на Украину остаются на высоком уровне



Если зайти в магазин игрушек, электроники или товаров для дома и проверить на товарах страну-производителя, то на первый взгляд может показаться, что Украина импортирует из Китая почти все. Объемы импорта из Китая в Украину действительно большие.



Экономика Китая является высокоразвитой и экспортно-ориентированной. Ключевыми отраслями промышленности являются машиностроение, металлургическая, химическая, горнодобывающая и легкая промышленность, добыча и переработка нефти, производство электроники, а также аэрокосмическая отрасль. Украина импортирует в наибольших объемах продукцию именно этих отраслей. По состоянию на октябрь 2020 года, объем такой продукции составляет более 60 процентов от общей суммы импорта. Машины, оборудование, механизмы и электротехника составляют 21 процент импорта из Китая; минеральные продукты - 15,5 процента; продукция химической промышленности - 13,5 процента; средства наземного транспорта - 10,6 процента. В меньших объемах импортируются полимерные материалы, пластмассы и изделия - 6,5 процента; недрагоценные металлы и изделия - 6 процентов; продукты питания - 5,4 процента; текстиль - 4,4 процента. Наименьшая доля импорта приходится на жемчуг и произведения искусства - всего 0,3 процента.



В течение предыдущих лет объем импорта на Украину рос. Однако пандемия немного сдержала импорт из Китая. По данным Министерства развития экономики, в первом полугодии 2020 импорт уменьшился на 15.5% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это, в основном, не повлияло на объемы импорта пищевой продукции, однако, значительно снизился импорт машиностроительной и металлургической продукции, текстиля, изделий из недрагоценных металлов и тому подобное. Однако, с восстановлением экономик обеих стран импорт вернется к показателям 2019 года, или даже увеличится.

Всего в первом полугодии 2020 года импорт товаров уменьшился на 7,5 процента по сравнению с показателем за этот период 2019 года. Однако, сальдо торговли товаров остается отрицательным и разница между стоимостью экспортируемых товаров из Украины и ввозимых товаров из Китая ежегодно увеличивается.



Китай быстро восстанавливает экономику, благодаря государственным инвестициям, сдерживающим мерам и поддержке ликвидности центрального банка. И в течение пяти-десяти лет с большой вероятностью станет крупнейшей экономикой мира по номинальному показателю ВВП. Поддержка собственного производителя китайскими властями, в свою очередь, помогает наращивать экспорт.



Украина начинает все больше зависеть от импортных товаров, особенно, от импорта технологической продукции. Китай проводит экспансивную политику и в дальнейшем она будет более агрессивной. Открытость украинской экономики этому способствует и снижает показатель торгового сальдо страны. Для того, чтобы улучшить торговое сальдо, следует увеличивать удельный вес производства технологических товаров и услуг (страховые, финансовые, ИТ и бизнес услуги и т.д.) на Украине и наращивать экспорт этих товаров и услуг. Привлекательные условия для инвесторов, развитие экономики, стабильная политическая и экономическая системы будут способствовать развитию таких предприятий в Украине и постепенном их выходе на внешние рынки или же интеграцию в глобальные цепи добавленной стоимости.



Юлия Проценко, эксперт МЦПИ по экономическим вопросам



Оригинал публикации: ​Китай захоплює український ринок: нинішній стан та перспективиОпубликовано 09/02/202