Как Турция пытается "втянуть" Казахстан в новую Османскую империю, - Б.Имангалиев

11:57 17.02.2021

"Амбиции Эрдогана никто не приветствует"



Батырбек Имангалиев, 16 февраля 21



Как турецкие власти уже долгое время пытаются вернуть былую славу Османской империи, почему все это завязано только на амбициях Реджепа Эрдогана, и могут ли такие выпады привести к противостоянию между Россией и Турцией за Казахстан.

На днях турецкий телеканал TGRT Haber в эфире показал ранее опубликованный прогноз американской компании Stratfor о возможных зонах влияния Турции к 2050 году. Внимание на кадры обратили многие мировые СМИ.

Судя по карте, через 30 лет Анкара существенно укрепит свои позиции сразу в нескольких направлениях. Так, в зону влияния Турции должны попасть несколько регионов на юге России, в частности, Крым, Кубань, Калмыкия, Астраханская область и республики Северного Кавказа. Также в зоне турецкого влияния оказались Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, некоторые территории Греции, Донбасс, а также "нефтяные" государства Персидского залива, Египет и Ливия.

В ноябре 2020 года Реджеп Тайып Эрдоган заявил, что Турция обладает всеми необходимыми возможностями и инфраструктурой для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке. Эксперты считают это свидетельством реализации Турцией "османской политики" или идеи возрождения так называемого "Великого Турана".

На сюжет турецкого телеканала уже отреагировали в Госдуме. Ряд российских депутатов весьма негативно восприняли этот сюжет и заявили, что готовы дать отпор Турции в случае их претензий на территории России.

В связи с этим возникают вопросы: стоит ли ожидать от Турции расширения своего влияния на Казахстан и Центральную Азию, и как это скажется на политической ситуации в регионе? Корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил об этом с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

- Турция такую политику ведет уже давно. Еще во второй половине 19-го века активное распространение получило такое явление, как пантюркизм, объединение всех тюркских государств под эгидой Османской империи. По большому счету, на протяжении истории такие пантюркистские лозунги на нашей территории воспринимались достаточно индифферентно. Особенно в последние десятилетия, когда Турция не является крупным инвестором или крупным геополитическим игроком. Несмотря на то что в Анкаре говорят о величии турецкого государства, к сожалению, в качестве стратегического партнера их рассматривать не приходится.

Политика Эрдогана достаточно объективно направлена на развитие панисламизма и пантюркизма и периодически вызывает в столицах Центральной Азии большую озабоченность. Такие резкие движения Анкары ведут к напряженности обстановки в регионе, поэтому в Казахстане к этому относятся достаточно осторожно. Кроме того, Турция активно втягивается в конфликтную зону, из которой победителем выйти будет достаточно сложно. Можно привести в качестве примеров отношения с США, курдский конфликт, действия в Сирии и так далее.

На сегодняшний день такие инфоповоды - это только личные амбиции самого президента Эрдогана. Страны Центральной Азии и соседние с Турцией государства к такому явлению относятся, мягко говоря, негативно. Особенно учитывая конфликты Турции с крупными международными игроками, стоит скорее ожидать изоляции государства, чем его развития.

- Получается, что такая турецкая политика не оказывает сильного влияния на Казахстан?

- У нас нет никакого серьезного военно-политического сотрудничества, разве что незначительные соглашения в рамках международных союзов, где амбиции Эрдогана не сильно приветствуются. Кроме того, у нас нет общих границ, а роль турецкого бизнеса в казахстанской экономике не принципиальна. Есть лояльное отношение к тюркским ценностям, но они не являются самыми важными.

- Есть ли вероятность, что между Турцией и Россией может возникнуть реальный конфликт из-за влияния в Центрально-Азиатском регионе?

- Исторический опыт говорит не в пользу Турции. Практически во всех русско-турецких войнах вторые проигрывали. Кроме того, до полномасштабного военного конфликта ситуация вряд ли дойдет, но нужно понимать, что приобретение влияния в регионе - это задача постоянная и многофакторная. Меняется возрастной состав, национальный, информационные каналы и соответствующие новостные повестки.

В плане информационно-культурного "противостояния" у Турции с Россией есть большие возможности, но мы видим, что дальше сюжета в новостях это никуда не уходит. Вопрос политического электората лежит в более сложной плоскости, где большой работы не проводится. Турецкие власти рассчитывают на общие тюркские корни, и, по их мнению, это должно само по себе привести Казахстан в лагерь сторонников Эрдогана, но это не работает. На примере и Турции, и России мы видим, что казахстанцы - сторонники своего пути, который не входит ни в одну зону интересов.