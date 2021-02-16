 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.02.2021
12:11  Земельный протест в Казахстане: реальные причины и интересанты, - В.Щекунских
12:09  Кыргызстан под угрозой исламизации: исламская идентичность "перебивает" гражданскую? - Д.Сапрынская
11:58  Печальная история гибели королевской династии Непала
11:57  Как Турция пытается "втянуть" Казахстан в новую Османскую империю, - Б.Имангалиев
11:53  Китай захватывает украинский рынок: нынешнее состояние и перспективы, - Юлия Проценко
11:51  В Кабуле обсуждено укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном в вопросах безопасности
11:48  Волки, капуста и китайский джингоизм, - Питер Чарльз

11:43  Кризис американской власти, - И.Крастев, М.Леонард
11:42  Как очистить Россию от авторов ее "оптимизации"? - А.Маленький
11:41  Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций
11:37  Приобрести, чтобы не потерять: Узбекистан на пороге ЕАЭС , - М.Жиенбаев, Ю.Белоус
11:31  Задержан экс-председатель правления казахского Tengri Bank Ержан Шайкенов
11:08  Выборы в местные кенеши Кыргызстана. Генеральная репетиция осени, - Д.Подольская
10:46  "Здесь идет война со всем русским". Латвийский опыт этноунификации, - А.Терентьев
10:09  Вынужденная или намеренная бюрократия? Регулирование гражданского общества в Узбекистане, - Д.Юсупов
10:08  Пентагон признал, что хранит обломки НЛО и проводит над ними испытания, - The Sun
10:05  Украина после распада. Соединенное королевство Великой Галиции и Северной Буковины, - О.Хавич
09:00  Узбекистан – это то государство, которое с большой вероятностью будет прирастать территориями и населением, - А.Говендяев
08:34  Скончался известный казахский телеведущий Нуртилеу Имангалиулы
08:13  Китайский демографический крест, - Д.Перетолчин
01:06  Йога вместо Бога. Почему иранцы, рискуя жизнью, уходят из ислама?
01:03  Аристократы степи. Что вредит визуальному имиджу казахской нации и отечественной киноиндустрии, - Н.Даутбеккызы
00:20  Таджикская террористическая сеть в Северном Рейне-Вестфалии, - Frankfurter Allgemeine
Вторник, 16.02.2021
23:39  Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС
23:25  Держи Ухань востро. Миссия ВОЗ задает новые вопросы Китаю, - С.Строкань
22:30  Уволен главред "Кыргыз Туусу" Эрнис Балбаков
22:04  "Враги народа" в… ФРГ. В демократической Германии сегодня не церемонятся с инакомыслящими, - А.Соколов
21:23  Китай может сорвать выпуск амеровских супер-истребителей F-35
21:11  Сардобинское водохранилище восстановят. УзбПравительство приняло решение
20:29  Любовь и сексуальность во времена Covid-19, - Le Monde
20:25  Неправильные примеры: известные люди вакцинируются в обход очереди, - Der Spiegel
19:00  Ахеджаковщина. Нисхождение в мерзость. О морали подлецов, - К.Кеворкян
18:12  Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам, - Д.Ковалевич
18:03  Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - КазМинэнерго
15:40  Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя
15:01  Бердымухамедов отважно бросил перчатку Америке
14:58  Омур Текебаев пытается возглавить скрытую Кыроппозицию?
14:28  Примет ли Россия "лишних таджиков", - И.Джорбенадзе
13:25  Казахстан разрешил студентам выезжать на учебу в Россию, но та их не впускает
13:24  Борьба за достоинство Латинской Америки, - С.Кожемякин
13:17  Путч или революция: что снесет Путина?
13:10  Пир во время чумы, или о резиденциях президента Узбекистана
09:59  "То, что сейчас ходит по Франции, это не французы", - В.Прохватилов
09:42  О правах туркменского человека в эпоху пандемии, - Нургозель Байрамова
09:33  Бердымухамедов поручил увековечить имя своего бывшего советника Какаева, о смерти которого забыли сообщить
09:28  Каждому узбеку - по вузу? В Джизаке откроют филиал индийского "технологического института Sambhram"
09:21  Госфинразведку Кыргызстана возглавил нарынец Канатбек Тургунбеков
09:06  Новая редакция КырКонституции. Сырая, плохая, неясная, - Т.Ибраимов
08:43  Умер экс-аким Карагандинской области (в 1992-97 гг.) Петр Нефедов
08:15  Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана, - Г.Мирзаян
07:13  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Жамал Сейдакматова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Как Турция пытается "втянуть" Казахстан в новую Османскую империю, - Б.Имангалиев
11:57 17.02.2021

"Амбиции Эрдогана никто не приветствует"

Батырбек Имангалиев, 16 февраля 21

Как турецкие власти уже долгое время пытаются вернуть былую славу Османской империи, почему все это завязано только на амбициях Реджепа Эрдогана, и могут ли такие выпады привести к противостоянию между Россией и Турцией за Казахстан.
На днях турецкий телеканал TGRT Haber в эфире показал ранее опубликованный прогноз американской компании Stratfor о возможных зонах влияния Турции к 2050 году. Внимание на кадры обратили многие мировые СМИ.
Судя по карте, через 30 лет Анкара существенно укрепит свои позиции сразу в нескольких направлениях. Так, в зону влияния Турции должны попасть несколько регионов на юге России, в частности, Крым, Кубань, Калмыкия, Астраханская область и республики Северного Кавказа. Также в зоне турецкого влияния оказались Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, некоторые территории Греции, Донбасс, а также "нефтяные" государства Персидского залива, Египет и Ливия.
В ноябре 2020 года Реджеп Тайып Эрдоган заявил, что Турция обладает всеми необходимыми возможностями и инфраструктурой для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке. Эксперты считают это свидетельством реализации Турцией "османской политики" или идеи возрождения так называемого "Великого Турана".
На сюжет турецкого телеканала уже отреагировали в Госдуме. Ряд российских депутатов весьма негативно восприняли этот сюжет и заявили, что готовы дать отпор Турции в случае их претензий на территории России.
В связи с этим возникают вопросы: стоит ли ожидать от Турции расширения своего влияния на Казахстан и Центральную Азию, и как это скажется на политической ситуации в регионе? Корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил об этом с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.
- Турция такую политику ведет уже давно. Еще во второй половине 19-го века активное распространение получило такое явление, как пантюркизм, объединение всех тюркских государств под эгидой Османской империи. По большому счету, на протяжении истории такие пантюркистские лозунги на нашей территории воспринимались достаточно индифферентно. Особенно в последние десятилетия, когда Турция не является крупным инвестором или крупным геополитическим игроком. Несмотря на то что в Анкаре говорят о величии турецкого государства, к сожалению, в качестве стратегического партнера их рассматривать не приходится.
Политика Эрдогана достаточно объективно направлена на развитие панисламизма и пантюркизма и периодически вызывает в столицах Центральной Азии большую озабоченность. Такие резкие движения Анкары ведут к напряженности обстановки в регионе, поэтому в Казахстане к этому относятся достаточно осторожно. Кроме того, Турция активно втягивается в конфликтную зону, из которой победителем выйти будет достаточно сложно. Можно привести в качестве примеров отношения с США, курдский конфликт, действия в Сирии и так далее.
На сегодняшний день такие инфоповоды - это только личные амбиции самого президента Эрдогана. Страны Центральной Азии и соседние с Турцией государства к такому явлению относятся, мягко говоря, негативно. Особенно учитывая конфликты Турции с крупными международными игроками, стоит скорее ожидать изоляции государства, чем его развития.
- Получается, что такая турецкая политика не оказывает сильного влияния на Казахстан?
- У нас нет никакого серьезного военно-политического сотрудничества, разве что незначительные соглашения в рамках международных союзов, где амбиции Эрдогана не сильно приветствуются. Кроме того, у нас нет общих границ, а роль турецкого бизнеса в казахстанской экономике не принципиальна. Есть лояльное отношение к тюркским ценностям, но они не являются самыми важными.
- Есть ли вероятность, что между Турцией и Россией может возникнуть реальный конфликт из-за влияния в Центрально-Азиатском регионе?
- Исторический опыт говорит не в пользу Турции. Практически во всех русско-турецких войнах вторые проигрывали. Кроме того, до полномасштабного военного конфликта ситуация вряд ли дойдет, но нужно понимать, что приобретение влияния в регионе - это задача постоянная и многофакторная. Меняется возрастной состав, национальный, информационные каналы и соответствующие новостные повестки.
В плане информационно-культурного "противостояния" у Турции с Россией есть большие возможности, но мы видим, что дальше сюжета в новостях это никуда не уходит. Вопрос политического электората лежит в более сложной плоскости, где большой работы не проводится. Турецкие власти рассчитывают на общие тюркские корни, и, по их мнению, это должно само по себе привести Казахстан в лагерь сторонников Эрдогана, но это не работает. На примере и Турции, и России мы видим, что казахстанцы - сторонники своего пути, который не входит ни в одну зону интересов.

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613552220
Новости Казахстана
- Телеграмма соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова
- Маулен Ашимбаев: Справедливая оценка трагедии Ашаршылық возможна лишь после проведения комплексных исследований
- В январе т.г. базовые отрасли экономики РК сохранили динамику роста
- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2021г. составил 94,2%
- "Амбиции Эрдогана никто не приветствует"
- Так что нам строить и жить помогает?
- Сенаторы рассмотрели законопроект по вопросам добычи урана
- Кадровые перестановки
- Реформы отдельно, образование – отдельно
- Продуктовая трясина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  