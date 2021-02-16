 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Печальная история гибели королевской династии Непала
11:58 17.02.2021

Непал - страна непростая. Именно здесь, на Крыше мира, расположено большинство высочайших вершин Земли. Здесь родился Будда. Здесь находится древняя книга, в которой описан приход третьего Будды, Матрейи. Отсюда слали свои послания человечеству таинственные махатмы, и их царство - легендарная Шамбала - по повериям находится здесь же. Несмотря на непростые отношения двух религий, и буддисты, и индуисты верят в то, что кровь, пролитая на земле Непала, может серьезно повлиять на судьбы мира. Король Трибхуван из династии Шах отобрал трон у династии Рана и с тех пор его наследники правили страной. Но правление было формальным, потому что фактически реальная власть в стране принадлежала роду Рана. У его представителей была монополия на пост премьер-министра страны, а монарх принимал политические и экономические решения под диктовку премьера. В 1951 году король Трибхуван в результате дворцового переворота восстановил свои права на абсолютную власть. Его сын в положенное время стал королем и дал жизнь двум наследникам, Бирендре и Гьянендре. Бирендра получил прекрасное образование в лучших университетах Европы, Азии и Америки, включая элитный Итонский Колледж и Гарвардский Университет. Женился он по любви, что является большой редкостью для королей в тех местах.

Надо сказать, что в Непале правят не король и не министры, а астрологи. Ни один серьезный шаг не делается без консультации со звездами. Астрологи долго запрещали свадьбу короля Бирендры с его избранницей Аишварьей. Но потом разрешили и даже утверждали, что там жизнь супругов будет долгой и счастливой. Но только если наследник короля не женится до 35 лет. В противном случае и короля, и его жену ждала смерть. Короля в стране почитали, правил он довольно умело, хотя попытки реформ сталкивались с яростным сопротивлением знати.

Спустя время у королевской четы родился долгожданный наследный принц Дипендра. Он тоже получил прекрасное образование в Итонском колледже. Надо сказать, что о принце были разные мнения. Смелый и великодушный юноша, прекрасный охотник и обладатель черного пояса по карате. Или, кутила, бездельник, прожигатель жизни, любитель выпить и задира. Трудно сказать, что было правдой, но у этой истории в какой-то момент произошел трагический поворот. Принц влюбился.

Увы, он влюбился в красивую девушку из враждебного клана Рана. Семья не одобрила выбор. Но принц не хотел ничего слушать, настаивал на своем и упрямо отказывался от всех предложенных партий. Тогда отец поставил условие, что он даст согласие на брак только после того, как принцу исполнится 35 лет. Очевидно, король надеялся, что влюбленные не выдержат столь долгого испытания. Они выдержали, ведь и возлюбленная принца отказывала всем кандидатам. Но за полгода до назначенного срока произошло неожиданное и трагичное событие.

Во время семейного ужина принц Дипендра расстрелял из автомата всю семью. В тот момент там ужинали 11 человек - почти вся королевская семья Непала. Слуг и охраны в зале не было, поскольку ни один посторонний не должен был наблюдать за трапезой живого бога Вишну, которым по традиции считался Его Величество. Принц расстрелял отца, мать, родных брата и сестру, и других родственников. Братца Гьянендры, как-то очень удачно не было на этом ужине, а его жена была легко ранена, а сын вообще избежал ранений. После этого принц застрелился, но только ранил себя и умер через три дня.

Так исполнилось древнее пророчество индуистских священников, предсказавших, что двенадцатое колено непальской династии Шах станет последним.

А дальше начались странные вещи. Врач рассказал, что у принца было пулевое ранение на затылке и рана на спине. Странный способ самоубийства. Через несколько дней врач погиб при странных обстоятельствах. Расследование прекратили. Брат короля Гьянендра взошел на престол, но королем оказался посредственным -народ его так и не полюбил, парламент не уважал, маоисты распоясались.

И впервые в истории страны, которая королей почитает, как богов, его кортеж забросали камнями, что ранее было немыслимо. А потом и вообще свергли. В самом Непале мало кто верил в официальную историю внезапного безумного поступка наследного принца. Эта история случилась за год до моего первого похода в Непале и поэтому в то время было много обсуждений, рассказов, статей об этом. Короля любили и в каждом доме в горах был его портрет, несмотря на то, что уже год правил его брат. Впрочем, портрет братца так никогда и не появился.

Борьба за власть и обладание территориями принимает разные формы. И бедный принц и его невеста, скорее всего, были жертвами бесконечной жажды власти и денег неуемных политиков. А может, все гораздо сложнее. Или проще. Не знаю. Я знаю только то, что лучше не стало. Да, начали строить высокие дома, стало больше китайских товаров, появились новые рестораны и гостиницы, возникло множество партий, которые грызутся за власть, забастовки стали бесконечными. И, в общем-то, все. Разве оно того стоило? И кто его знает, может действительно, согласно пророчествам и поверию, эта история повлияла на судьбы мира?

Источник - пилигрим
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613552280
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