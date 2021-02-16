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Кыргызстан под угрозой исламизации: исламская идентичность "перебивает" гражданскую? - Д.Сапрынская
12:09 17.02.2021

Дарья Сапрынская

Недавние скандалы в Кыргызстане, связанные с махинациями в Духовном управлении мусульман Кыргызской Республики (ДУМК), вышли в "топы" новостных лент не только в КР, но и по всему региону. Влияние ДУМК в стране отрицать сложно, как и растущую с годами роль ислама для самих кыргызстанцев.

Как складывалась роль ислама в Кыргызстане – от истории к современности – в материале Дарьи Сапрынской.

C конца 90-х гг. для некоторых стран Центральной Азии закрепилась тенденция роста числа мусульманских организаций и объединений. Так, в Кыргызстане, по данным Национального статистического комитета на 1 января 2020 г., действуют 2688 мечетей. Для сравнения число мечетей в 1990 году составляло всего 39.

Пока большинство исследователей заявляют о потенциальных рисках исламизации для Кыргызстана, население страны использует исламское образование как социальный лифт, а саму религию как устойчивый фундамент.

В чем же состоит причина "второго дыхания" исламской традиции в Кыргызстане и насколько она опасна?

Взгляд в прошлое

Конечно, ислам – далеко не новое явление в регионе. Он появился в VII веке вместе с арабским завоеванием под предводительством Кутейбы ибн Муслима [1]. Однако повсеместное распространение этой религии не произошло сразу: кыргызы, как и другие кочевые народы, очень долго сохраняли прерогативу номадической традиции.

При этом ислам вместе с кочевым укладом повлиял на существующую и сегодня поляризацию страны, деление ее на север и юг. Оседлая южная часть – Ферганская долина, а именно – г. Ош и сейчас является одной из наиболее исламизированных территорий республики.

Тогда как северная часть современного Кыргызстана руководствовалась долгий срок, скорее, местными верованиями, что связано с большим количеством тут кочевых хозяйств.

Ислам с VII века и до провозглашения советской власти с ее реформами практически полностью формировал "жизненный цикл" местных людей. Здесь речь не только о рождении и похоронах, но и письменности, литературе и других традициях. 

Другими словами, кыргызы понимали себя как мусульман в первую очередь, а уже потом говорили о своей этнической принадлежности. Советская власть создала новую идентификацию – гражданскую. Последующий распад создал иные пути направления развития "идентичности" и сейчас наводнение исламом – один из вариантов.

Процессы политизации ислама в Кыргызской Республике

Риски исламизации: куда смотрят власти?

Регулирование религии в КР – понятная власти необходимость. Появление Духовного управления мусульман Кыргызской Республики (ДУМК), а также принятие законов "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР" от 31 декабря 2008 года № 282 и концепции по религиозному развитию страны в период с 2014-2020 годы – стали общей законодательной и административной базой для этих целей. 

Однако существование нормативов и регуляторов все же не может остановить распространение различных радикальных течений. Сегодня в стране под запретом 21 организация – они признаны экстремистскими. Одним из методов проникновения подобного типа идей – является финансирование строительства культовых объектов, через которые экстремисты осуществляют пропаганду.

В числе радикальных элементов – ваххабиты, а также влиятельные организации, такие как, например, "Хизб ут-Тахрир аль Ислами". В Кыргызстане "Хизбут ут-Тахрир" появилась в 1990-х, куда пришла из пограничного Узбекистана, а именно из его Ферганской, Намаганской, Андижанской и Ташкенсткой областей.

Особую популярность организация получила среди узбеков Кыргызстана, выражающих поддержку соплеменникам из Узбекистана – против первого президента страны И. Каримова. 

Массовую привлекательность эта организация обрела из-за своего выдвижения против существующих в мире систем государственного управления, призывая к восстановлению "справедливого исламского образа жизни" и исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы.

Организация сегодня повсеместно запрещена в СНГ, хотя в мире, к примеру, в ряде стран Западной Европы, она функционирует свободно. 

В Кыргызстане регионами распространения идей "Хизбут ут-Тахрир" является Ошская область, в частности – Кара-Суйский, Араванский, Узгенский, Ноокатский районы, г. Ош, Базар-Коргонский и Сузакский районы Джалал-Абадской области, г. Джалал-Абад.

Другой тенденцией является распространение радикальных идей и вербовка мусульман Кыргызстана, ведение недопустимого и нелегального прозелитизма с последующей дислокацией сторонников уже на Ближний Восток. Так работает ИГИЛ (Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Кыргызстана и РФ). Большой опасностью становится возвращение боевиков на родину, или же создание постоянно действующей ячейки ИГИЛ в стране. По сообщениям СМИ, в Кыргызстане в 2019 г. присутствовало порядка 3-5 тысяч боевиков "Исламского государства". 

Исламская = кыргызская идентичность?

Возрождение исламской идентичности не является лишь следствием разрушения прежней системы управления в Кыргызстане, в ее основе лежат комплекс проблем и вопросов, с которыми сталкивается сегодня кыргызское общество.

Среди таковых: недоверие властным структурам, высокая трудовая миграция за пределы страны и безработица (по официальным данным Минсоцразвития республики на 2018 г. 183,4 тыс. человек, что составляет порядка 7,2% населения), постоянные перемены в институтах власти – смены режимов и перевороты.

Эти и ряд других проблем выступают катализаторами нарастающей роли ислама в Кыргызстане, особенно благодаря общинным понятиям, поддержке, которая исходит от мусульманской уммы. При этом помощь оказывается не только на местном уровне, когда прихожане одной мечети оказывают друг другу поддержку, что отражается в принципах закята и садака [2], но и в сотрудничестве с другими исламскими странами. Большую роль в его укреплении в странах ЦА играют спонсорские программы Королевства Саудовской Аравии, Турции и других стран. 

Исламские принципы закладываются и в экономическое сотрудничество, здесь примером служит исламский банкинг. Следуя принципам шариата, где запрещено ростовщичество, а соответственно, отсутствует процедура взимания процента с банковских операций, исламский банкинг укрепляет финансовое сотрудничество между мусульманскими странами. 

В Кыргызстане, например, функционирует ЭкоИсламикБанк, Исламский Финансовый Центр и другие организации. В дополнении к этому, Саудовская Аравия предоставляет квоты для совершения паломничества в Мекку (хадж). По сообщению ДУМК в 2019 году выделено 5510 квот, в каждой группе по 50 человек, стоимость одной поездки оценивается в 3 тысячи долларов, в 2018 г. Королевство предоставило 5485 мест, стоимостью 2890 долларов за каждое.

Культурные связи с исламским тюркоязычном миром, где основную силу представляет Турецкая Республика, также связаны с усилением роли исламской идентичности. Так, активное распространение с начала 1990-х и до переворота в Турции в 2016 г. получили гюленовские школы, все еще активны "сулеймановцы" – последователи суфийского ордена Сулеймания, "нурджулар" – сторонники классического коранического образования и другие протюркские и происламские объединения. 

Подобные институты являются центрами притяжения кыргызской молодежи, так как предоставляют большой спектр для самореализации, возможность переехать в Турцию. Конечно, для государства такие школы могут потенциально являться центрами распространения радикальных идей. Однако часто гарант т.н. "лучшей" жизни, различные квоты, чувство принадлежности к "чему-то большему" придают исламу в его современном положении больше привлекательности.

Оформление исламской идентичности наравне с гражданской все чаще создает принципиально новое понимание того, кем сегодня являются часть жителей Кыргызстана.

[1] Кутейб ибн Муслим – наместник Хорасана в период правления династии Омейядов (704-715 г.); осуществил завоевательные походы в Средней Азии, следствием которых стало распространение ислама в регионе. В пределах современного Кыргызстана арабские завоевания при Омейядах доходили до Тараса и на востоке – до Кашгара.

[2] Закят – один из столпов ислама, обязательное пожертвование в пользу исламской общины, уммы. Садака – добровольное пожертвование, рассматривается, как проявление щедрости и нацелено на будущее укрепление дел внутри общины.

Источник - ia-centr.ru
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