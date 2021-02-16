 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Земельный протест в Казахстане: реальные причины и интересанты, - В.Щекунских
12:11 17.02.2021

Вячеслав Щекунских

В декабре этого года истекает срок моратория, установленного президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2016 году по некоторым нормам Земельного кодекса. Пять лет назад ряд общественных деятелей стали авторами открытого письма в адрес главы государства против аренды и приобретения казахстанской земли иностранцами. После этого по стране прокатилась серия протестов и выступлений граждан, многие из которых по факту имели антикитайскую риторику. Претендентами "на казахстанскую землю" назывались именно китайцы. Бурная общественная реакция казахстанцев привела к недолгой работе комиссии по земельной реформе и замораживанию упомянутых норм земельного закона.

В первой части материала Вячеслава Щекунских – об истоках земельной проблемы в Казахстане и ее возможных интересантах.

Почему тема опять актуальна?

В целом продажа земли как иностранцам, так и латифундистам, для Казахстана взрывоопасна. И чем дальше снижается благосостояние казахстанцев и недовольство властями, тем острее они реагируют на любые проявления подобного рода несправедливости. Таким положением дел уже профессионально пользуются политики.

Если в 2016 году президенту страны Нурсултану Назарбаеву с его авторитетом было легче заморозить земельный вопрос посредством моратория до декабря 2021 года, то теперь нужен либо опять-таки Елбасы, либо скрупулезная работа по учету всех недостатков законодательства и соблюдению баланса всех заинтересованных сторон – а их огромное множество. Тут уже работа не для дипломата Касым-Жомарта Токаева, а для серьезной аналитической структуры, подкрепленной серьезным количеством весовых модераторов.

На фоне этой почти предкризисной ситуации сейчас активизировались и некоторые депутаты казпарламента, требующие решать вопрос земельного законодательства в кратчайшие сроки.

При чем тут земля?

Причины земельного конфликта во всей истории оказались нераскрытыми ни СМИ, ни аналитиками. Дело в том, что митинги, прошедшие весной 2016 года и называвшиеся "земельными", судя по всему, не были таковыми. Как во многих случаях массовых выступлений в Казахстане, они имеют антикитайскую риторику. 

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Поводом к митингам называли "новые" поправки в Земельный кодекс страны, которые позволяли продавать и давать в аренду на длительные сроки землю. На самом же деле массивный по содержанию закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", в который включили увеличение сроков аренды и прав землепользования с 10 до 25 лет, был принят еще 29 декабря 2014 года. И, как сообщил в мае 2016 года министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, за этот срок никто данной номой не воспользовался.

Еще одним поводом к конфликту в СМИ назвали выступление министра национальной экономики Ерболата Досаева на брифинге СЦК о реализации Плана нации "100 конкретных шагов" в конце марта: "В целях передачи сельхозземель в частную собственность, местными исполнительными органами с 1 июля 2016 года будут выставлены на торги через аукционы 1,7 млн. га., из которых на сегодня подготовлено 645,4 тыс. га (1271 участков)". Отметим, что по итогам митингов министр подал в отставку, а спустя четыре года вывод земель в экономический оборот был одним из пунктов послания президента Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2020 года.

Однозначно не законодательные инициативы стали причиной, но ложь организаторов – поводом. Так, риторика о китайской экспансии эксплуатировалась активно. Есть еще один момент, который могли бы использовать в антикитайской риторике, однако – не заметили. 27 января 2016 г. было ратифицировано рамочное соглашение между правительством Казахстана и правительством КНР об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, оно было подписано между Нурсултаном Назарбаевым во время государственного визита в Китай еще 31 августа 2015 года и Си Цзиньпином.

Чуть позже стало известно о совместной реализации с Китаем 55 проектов на сумму 27,6 млрд долл.

Решения стали поводом к антикитайским выступлениям, которые стартовали в начале сентября 2019 года в печально известном Жанаозене, и были приурочены к посланию нового президента Токаева. Но на этих митингах протестовали не против захвата казахстанской земли китайцами, а против "старых технологий", которые, якобы будут применяться на совместных предприятиях.

Кто давил на президента?

Мина под земельный вопрос в стране была заложена еще в 1995, когда срок землепользования для иностранцев был установлен в 99 лет. Затем, на волне противостояния элит в 2002 году при принятии первого Земельного кодекса произошел конфликт, когда премьер-министр Имангали Тасмагамбетов отстоял законопроект в парламенте: противостояние главы кабмина, парламентариев и гражданского общества стало причиной отставки Тасмагамбетова. А сам документ принят парламентом без голосования.

Те, кто знал этот конфликтный и больной момент, сумели раскачать ситуацию и в 2016 году, когда новые нормы про 25 лет аренды для иностранцев уже действовали четырнадцать месяцев (после поправок 2014 г).

В этом случае был, как часто бывает, использовали протестный потенциал западных регионов страны. Значит, надо выяснять – кому было выгодно, чтобы Назарбаев показал свою гибкость и узаконил мораторий на новые поправки к Земельному кодексу.

Митинги состоялись в конце апреля 2016 года и продолжались месяц. Какое политическое действие президента страны на тот момент могло повлечь подобное средство давления?

1. Можно предположить, что закон 2014-2015 гг., в котором была заинтересована Нацпалата "Атамекен", мог выявить некие конфликты интересов в земельных отношениях. Кто-то из заинтересантов обнаружил, что не успевает к разделу земельного пирога, и решил, что правильнее организовать посредством беспорядков давление на высшую власть. В результате – мораторий.

2. Незадолго до этого в стране произошли необъяснимые с точки зрения рациональности события. В январе Назарбаев распустил нижнюю палату парламента и назначил внеочередные выборы на 20 марта. После выборов нижней палаты мажилисмены должны были сформировать правительство, однако 25 марта они выразили доверие действующему кабмину Карима Масимова. А вот через месяц начались так называемые земельные митинги, по итогам которых произошли перестановки в правительстве страны. Так, Ерболат Досаев был перемещен с поста министра и возглавил нацхолдинг "Байтерек", а глава минсельхоза Аслыжан Мамытбеков получил выговор от президента о неполном служебном соответствии, после чего получил отставку. Кто-то надеялся на портфель после несостоявшейся отставки правительства?

3. Близкие по времени события – смена акима Атырауской области. Им был Бактыкожа Измухамбетов, который стал председателем нижней палаты парламента. Правда, всего на три месяца. И выступления в Атырау и Актобе могли иметь целью дискредитацию ставленника Измухамбетова – нового областного акима Нурлана Ногаева.

4. Дарига Назарбаева в тот период была заместителем премьер-министра, и ее назначение спикером сената произошло лишь в марте 2019 года, а депутатом верхней палаты парламента она стала в сентябре 2016 г. Поэтому, видимо, не вопрос наследственной передачи власти привел к митингам. Хотя, внутриэлитные предпосылки к попытке президентом передачи власти вполне могли способствовать тому, чтобы кто-то попытался влиять на президента. Ведь еще одним жестким средством давления были теракты: с нападением на воинскую часть в Актобе (июнь 2016) и в Алматы с нападением на РУВД И ДКНБ (июль 2016). Кстати, события напомнили теракты 2010-2011 года, организацию которых связывали с братьями Рыскалиевыми. Что наводит на мысли о внутренних заказчиках акций.

5. Внешний фактор. Антикитайская риторика США в этот период была сдержанной. Политических предпосылок к тому, чтобы воздействовать на Россию организацией проблем в Казахстане тоже не было. Хотя остаются Ближневосточные страны, Исламское государство (запрещенная организация). Но и тут вроде бы ничто не предвещало. Даже интерес Ирана в ряде мусульманских регионов к смене доминирующего суннитского ислама к шиитским ориентирам поугас на казахстанской территории.

Источник - ia-centr.ru
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