УзбХимики (совместно с китайцами) создали собственную анти-КОВИ-вакцину - ZF-2001

13:31 17.02.2021

Партнером по выпуску китайской вакцины в Узбекистане станет Jurabek Laboratories

Китайская компания, занимающаяся производством вакцины от коронавируса, признала Узбекистан соавтором в разработке препарата ZF-2001. Вакцина будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнера выбрана компания Jurabek Laboratories.



Компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical (КНР) признала Узбекистан в качестве соавтора в разработке вакцины от коронавируса ZF-2001. Об этом стало известно на очередном заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19, сообщило УзА.



Отныне совместно с узбекскими фармацевтами препарат будет производиться под названием ZF-UZ-VAC 2001. Китайские разработчики, изучив деятельность ряда фармацевтических компаний, выбрали в качестве партнера СП ООО Jurabek Laboratories.



На встрече также обсуждался вопрос о разрешении использования вакцины "ZF-UZ-VAC 2001" в чрезвычайных ситуациях с учетом успешной реализации третьего этапа клинических испытаний вакцины в стране и того факта, что Узбекистан является ее соавтором.



Если комиссия выдаст это разрешение, китайская сторона поставит Узбекистану - как партнеру в разработке вакцины - препарат по льготной цене и в достаточном количестве, отметил накануне депутат Расул Кушербаев. По его словам, производитель вакцины Zhifei Longcom в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями Узбекистана в этом году способен выпустить до 300 миллионов доз вакцины, что позволит обеспечить страну необходимым ее количеством и до конца года начать массовую вакцинацию населения.



По итогам заседания спецкомиссия решила внести в Законодательную палату Олий Мажлиса на обсуждение вопрос о закупке 1 миллиона дозы вакцины ZF-UZ-VAC 2001 и ее направления на добровольную массовую вакцинацию населения.



Дополнительно ведутся переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о бесплатной поставке в Узбекистан около 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca (Оксфорд, Великобритания). Первую партию этой вакцины из 800 тысяч доз Узбекистан может получить уже в марте.



"Газета.uz" также сообщала, что Узбекистан сертифицировал и одобрил для массового применения вакцину "Спутник V", разработанную российским научным центром имени Гамалеи.



О компании Jurabek Laboratories



Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания Jurabek Laboratories зарегистрирована 12 августа 1996 года и занимается производством фармацевтических препаратов. Руководителем указана Мунира Кариева, учредителями - частное предприятие Jurabek (67%) и эмиратская Bravo Medical Equipment Trading Establishment (33%).



На сайте компании указано, что гендиректором Jurabek Laboratories является Сардор Кариев, хотя он с февраля 2019 года является директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве, а гендиректором предприятия работал с 2005 по 2019 годы.